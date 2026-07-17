Avant l'ouverture des marchés : Wall Street sous pression. L'IA perd de son élan, Netflix déçoit et le golfe Persique s'embrase

📈 Marchés boursiers – Amérique du Nord et Asie Wall Street a clôturé la séance d’hier sur des baisses modérées , lors de laquelle l’ indice S&P 500 a perdu 0,5 % et le Dow Jones a reculé de 0,2 % . Le secteur technologique a affiché les plus mauvaises performances : le Nasdaq a accentué ses pertes pour clôturer en baisse d’environ 1,5 % .

, lors de laquelle l’ et le . Le secteur technologique a affiché les plus mauvaises performances : . Les entreprises liées à l’intelligence artificielle et aux semi-conducteurs ont une nouvelle fois été sous pression, malgré les très bons résultats financiers du fabricant taïwanais de puces TSMC . Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus du fait que les valorisations des entreprises spécialisées dans l’IA soient trop élevées et que les dépenses d’investissement massives consacrées au développement des infrastructures d’IA risquent de ne pas générer les rendements escomptés , ce qui a déclenché une vague de ventes généralisée dans l’ensemble du secteur technologique.

. Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus du fait que et que les dépenses d’investissement massives consacrées au développement des infrastructures d’IA , ce qui a déclenché une vague de ventes généralisée dans l’ensemble du secteur technologique. Les fabricants de puces mémoire ont subi de fortes baisses, entraînant une chute de plus de 5,5 % de l’action Micron , tandis que le titre SanDisk a chuté de plus de 12 % .

, tandis que . L’action Google a été mise sous pression à la suite d’informations selon lesquelles le lancement de son modèle phare d’IA, Gemini 3.5 Pro, a été reporté de plusieurs mois en raison du non-respect des objectifs de performance internes. Cette nouvelle a renforcé les craintes des investisseurs quant au fait qu’ Alphabet soit en train de perdre de son élan dans la course à la domination du marché de l’IA .

en raison du non-respect des objectifs de performance internes. Cette nouvelle a renforcé les craintes des investisseurs quant au fait qu’ . La vague de ventes sur les valeurs technologiques liées à l’IA s’est répercutée sur les marchés asiatiques, où les actions des secteurs de la technologie et des semi-conducteurs ont subi de fortes pressions, entraînant à la baisse les principaux indices de la région. Les pertes les plus marquées ont été enregistrées par le Nikkei 225 japonais, qui a chuté de plus de 5,5 %, et l’indice Hang Seng chinois, en recul d’environ 2,5 %, tandis que le KOSPI sud-coréen est resté fermé en raison d’un jour férié. 📊 Saison des résultats – Netflix L’action Netflix a subi des pressions après la publication par la société de ses prévisions pour le trimestre à venir, qui se sont révélées inférieures aux attentes de Wall Street.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action ( B BPA B ) de 0,82 dollar , alors que le consensus des analystes tablait sur un chiffre d’affaires de 13 milliards de dollars et un B BPA de 0,84 dollar B . Ces perspectives moins favorables ont entraîné une baisse du titre lors des échanges après clôture.

et un bénéfice par action ( B ) de , alors que le consensus des analystes tablait sur un et un B . Ces perspectives moins favorables ont entraîné une baisse du titre lors des échanges après clôture. Les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux signes indiquant que l’activité de Netflix entre dans une phase de maturité, avec un ralentissement de la croissance alors que la société se recentre sur de nouvelles sources de revenus telles que la publicité, le streaming en direct et les jeux vidéo .

. Netflix a également annoncé son intention de réduire la fréquence de publication des données relatives aux heures de visionnage, ce qui a suscité des inquiétudes chez certains investisseurs quant à la transparence future et à la capacité à évaluer pleinement les performances de la plateforme.

Malgré ces perspectives décevantes pour le troisième trimestre, les fondamentaux de Netflix restent solides. L’entreprise continue d’afficher une croissance régulière de son chiffre d’affaires, de développer son activité publicitaire et d’accroître l’utilisation de l’ intelligence artificielle (IA) dans la production et la personnalisation des contenus.

dans la production et la personnalisation des contenus. L’entreprise a également souligné que le nombre total d’heures de visionnage n’était plus l’indicateur le plus important de la valeur de l’entreprise, la rentabilité et la génération effective de chiffre d’affaires devenant désormais des indicateurs nettement plus importants. 🌍 Géopolitique Le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’intensifie à nouveau, après que les forces armées américaines ont mené leur sixième nuit consécutive de frappes aériennes , élargissant leurs cibles aux infrastructures iraniennes de transport et de logistique, notamment les ponts, les voies ferrées et les environs du port de Bandar Abbas . Washington a également confirmé la mise en œuvre de mesures visant à imposer un blocus naval à l’Iran , qui comprennent l’interception et la mise hors d’état de fonctionner des navires se dirigeant vers les ports iraniens, restreignant ainsi le trafic dans le détroit d’Ormuz .

, élargissant leurs cibles aux infrastructures iraniennes de transport et de logistique, notamment . Washington a également confirmé la mise en œuvre de mesures visant à , qui comprennent l’interception et la mise hors d’état de fonctionner des navires se dirigeant vers les ports iraniens, . L’Iran a riposté par de nouvelles attaques contre des cibles américaines dans la région, et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé qu’aucun pétrole ni gaz naturel ne serait acheminé par le détroit d’Ormuz tant que les frappes aériennes américaines se poursuivraient. Par ailleurs, des informations non confirmées ont fait état d’une attaque contre la chaussée du roi Fahd reliant Bahreïn à l’Arabie saoudite, ce qui a ravivé les craintes d’une nouvelle escalade dans le golfe Persique. 🛢️ Matières premières Les tensions géopolitiques soutiennent la hausse des prix du pétrole, mettant cette matière première en passe d’enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril , les investisseurs s’inquiétant des perturbations de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, une région qui représente une part majeure des exportations mondiales de pétrole.

, les investisseurs s’inquiétant des perturbations de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, une région qui représente une part majeure des exportations mondiales de pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole restent à des niveaux élevés, le Brent oscillant autour de 84 USD le baril et le WTI s’établissant à environ 78 USD le baril. 🪙 Métaux précieux Le marché des métaux précieux connaît un début de journée mitigé , l’ or progressant légèrement mais se maintenant toujours en dessous du seuil des 4 000 USD l’once .

, l’ mais se maintenant toujours . Dans le même temps, l’argent perd du terrain, testant la zone des 55 USD l’once. 🪙 Cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies reste soumis à une pression à la vente, le bitcoin perdant environ 1,9 % et passant sous la barre des 63 000 USD, tandis que l’ethereum recule de plus de 2,5 %, passant sous la barre des 1 830 USD.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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