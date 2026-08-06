Le Nasdaq 100 recule à nouveau 🚩 SanDisk chute de 10 % après la publication de ses résultats, le secteur des semi-conducteurs sous pression

La faiblesse des valeurs technologiques américaines contraste aujourd’hui avec la performance relativement plus solide des contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) reculent de 0,7%, ce qui laisse entrevoir une rotation des capitaux au détriment des segments du marché affichant la plus forte croissance. La principale source d’aversion au risque réside dans le regain d’inquiétude concernant les valorisations des entreprises bénéficiant de l’essor de l’intelligence artificielle.

Le marché ne remet pas en cause la poursuite de la croissance des dépenses consacrées aux infrastructures d’intelligence artificielle. En revanche, les investisseurs exigent de plus en plus que des attentes exceptionnellement élevées soient accompagnées de résultats financiers tout aussi solides.

SanDisk et Western Digital ont respectivement reculé de près de 10% et 14% lors des échanges avant l’ouverture. Leurs résultats n’ont pas répondu aux attentes élevées du marché, montrant que même les entreprises directement exposées à la demande croissante de produits de mémoire et de centres de données peuvent faire face à une vive réaction négative face à des déceptions relativement mineures.

La pression s’étend à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. À la suite des baisses antérieures enregistrées par AMD, l’indice Philadelphia Semiconductor a reculé de 1,4%, tandis qu’un sentiment négatif s’est propagé à l’ensemble du secteur de la mémoire. Cela suggère que les investisseurs considèrent ce problème comme sectoriel plutôt que limité à quelques rapports de résultats individuels.

Le Nasdaq à nouveau menacé ?

Le principal risque pour le Nasdaq réside dans une compression des multiples de valorisation. Après un début d’août en force, certaines entreprises technologiques se négociaient avec une marge d’erreur très réduite. Dans un tel contexte, des résultats solides pourraient ne pas suffire : les bénéfices et les prévisions devront peut-être dépasser de manière significative les estimations de consensus. La baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires soutient le Nasdaq à moyen terme. Une réouverture potentielle du détroit d’Ormuz réduirait le risque d’un choc inflationniste lié à l’énergie, atténuant ainsi la pression en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt. La baisse des rendements augmente également la valeur actuelle théorique des flux de trésorerie futurs des entreprises technologiques.

Toutefois, l’effet positif des développements géopolitiques pourrait être limité, car certaines de ces nouvelles favorables ont déjà été intégrées dans les cours. Le marché table sur des progrès dans les négociations concernant le détroit d’Ormuz, ce qui signifie qu’l’absence d’accord concret ou une nouvelle escalade pourrait rapidement inverser la baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires. L’événement macroéconomique le plus important reste le rapport sur l’emploi non agricole américain publié vendredi. Un résultat en baisse — mais ne laissant pas présager de récession — pourrait soutenir le Nasdaq en faisant baisser les rendements obligataires. À l’inverse, des données supérieures aux attentes pourraient raviver les craintes que la Réserve fédérale maintienne une politique monétaire restrictive.

Les rapports sur les résultats d’Airbnb et de Warner Bros. Discovery constitueront un nouveau test des conditions de santé des entreprises cotées au Nasdaq. Les investisseurs évalueront non seulement les résultats trimestriels, mais aussi, et surtout, les prévisions, la croissance du chiffre d’affaires, les marges et les commentaires de la direction sur la demande des consommateurs. Dans le sillage des baisses enregistrées par SanDisk et Western Digital, l’action Seagate recule de 3,6%, Micron perd 3,7% et les ADR de SK Hynix chutent de 6,2%. Intel, AMD et Marvell sont également en baisse d’environ 1 à 1,5%. La réaction du marché suggère que les investisseurs ne remettent pas en cause la demande d’infrastructures d’IA en soi, mais s’interrogent plutôt sur la capacité de l’ensemble du secteur de la mémoire et du stockage de données à maintenir le rythme actuel de croissance des prix et des marges.

Graphique US100 : Échelle quotidienne

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, représentés par l’indice US100, reculent de plus de 0,7% aujourd’hui et testent la moyenne mobile exponentielle à 50 jours sur le graphique quotidien.

Source: xStation5

SanDisk affiche de solides résultats, mais le marché s'attendait à mieux

SanDisk a publié des résultats supérieurs aux estimations consensuelles et prévoit une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires, portée par la demande des centres de données dédiés à l'IA. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal a atteint 8,97 milliards de dollars, contre 8,39 milliards attendus par les analystes, tandis que le bénéfice par action ajusté s'est établi à 39,25 dollars, contre une estimation consensuelle de 34,45 dollars. Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a plus que doublé par rapport au trimestre précédent pour atteindre 2,98 milliards de dollars et a progressé de plus de 400% sur l’ensemble de l’exercice 2026 par rapport à l’année précédente.

Les prévisions de la société indiquent également que la demande devrait rester forte. SanDisk prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10,30 et 10,80 milliards de dollars pour le premier trimestre du nouvel exercice. Le point médian de cette fourchette, soit 10,55 milliards de dollars, est supérieur à l’estimation consensuelle de LSEG, qui s’établit à 10,47 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 44 et 46 dollars, contre une prévision des analystes de 43,12 dollars.

Bien qu’elles aient dépassé les prévisions, les actions de SanDisk ont reculé d’environ 9,2% lors des échanges avant l’ouverture, tombant à 1 226,04 dollars. Western Digital a connu une réaction similaire, son titre reculant de près de 15% à 440 dollars, alors même que la société avait également publié des prévisions de chiffre d’affaires supérieures au consensus LSEG. Cela indique que, pour certains des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA, le simple fait de dépasser les prévisions des analystes ne suffit plus. Les résultats doivent également dépasser les attentes élevées du marché, qui ne sont peut-être pas pleinement reflétées dans les estimations consensuelles publiées.

L’ampleur de la hausse antérieure a encore relevé la barre. Le cours de l’action SanDisk a été multiplié par plus de cinq en 2026, tandis que celui de Western Digital a plus que triplé. À titre de comparaison, l’indice Philadelphia Semiconductor a progressé d’environ 70% sur la même période, tandis que le S&P 500 a augmenté de 12,8%. Ces gains indiquent que les investisseurs avaient déjà intégré non seulement une demande soutenue, mais aussi une croissance continue des prix de la mémoire, des marges et de la rentabilité. Les performances passées du cours de l’action décrivent le comportement antérieur du marché et ne préjugent pas des résultats futurs.

SanDisk cherche à réduire l’incertitude en passant de commandes trimestrielles à des contrats pluriannuels avec ses clients. La société a conclu huit contrats avec six clients, d’une valeur minimale combinée de 93,9 milliards de dollars et d’une durée médiane de quatre ans. Au cours de l’exercice se terminant en juillet 2027, environ la moitié de sa production devrait être vendue dans le cadre de ces contrats. Au cours de l’exercice suivant, cette proportion devrait passer à deux tiers.

Depuis avril, SanDisk a signé cinq contrats supplémentaires, dont trois avec de nouveaux clients et deux prolongations de contrats existants. Les contrats pluriannuels améliorent la visibilité sur le chiffre d’affaires et réduisent l’exposition de la société aux fluctuations à court terme des prix de la mémoire. Cependant, ils n’éliminent pas le risque que la croissance commence à se normaliser, en particulier si les marges actuelles sont proches d’un pic cyclique.

RBC Capital Markets a mis en avant cette question. Selon ses analystes, les contrats à long terme améliorent la visibilité sur l’activité de SanDisk, mais la prudence des investisseurs pourrait persister car les marges pourraient approcher un pic alors que la hausse des prix de la mémoire ralentit. En conséquence, les prochains rapports sur les résultats seront probablement évalués non seulement en termes de croissance du chiffre d’affaires, mais aussi en fonction de la stabilité de la rentabilité et du rythme d’exécution des contrats pluriannuels.

L’approbation d’un programme de rachat d’actions de 14 milliards de dollars constitue un autre signe de la confiance de la direction. Cela porte à 15,5 milliards de dollars le montant total restant autorisé pour les rachats d’actions de SanDisk. Ces rachats pourraient soutenir le bénéfice par action, mais ils ne changent rien au principal défi de l’entreprise : le marché s’attend à ce que l’expansion rapide des infrastructures d’IA génère des résultats financiers dont la croissance soit en phase avec la hausse antérieure de la valorisation de l’action.

Graphique SanDisk : Échelle quotidienne

L’action SanDisk pourrait s’ouvrir aujourd’hui à environ 1 200 dollars, ce qui rapprocherait son cours de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours représentée par la ligne rouge. Cet indicateur est généralement considéré comme une ligne de démarcation technique générale entre une tendance haussière et une tendance baissière.

Source: xStation5