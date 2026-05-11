Le cours pétrole repart à la hausse après l’échec des discussions entre Washington et Téhéran sur l’Iran et le détroit d’Ormuz. Le WTI progresse de plus de 5%, tandis que les investisseurs réévaluent la trajectoire de la Fed et des indices boursiers.

Cours pétrole : le détroit d’Ormuz redevient le point de tension

Washington et Téhéran restent bloqués

Donald Trump a rejeté la réponse iranienne au plan de paix, jugée « totalement inacceptable » dans un message publié sur Truth Social. La réponse transmise par le Pakistan repose sur une séquence en trois temps : levée du blocus naval, reprise des exportations de pétrole, allègement des sanctions, dégel d’actifs et reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz.

Washington défend l’ordre inverse. Les concessions nucléaires doivent venir avant les discussions sur les sanctions, les actifs gelés ou la circulation maritime. Ce désaccord de méthode suffit à bloquer les pourparlers.

Téhéran a rejeté la réaction américaine comme sans effet sur sa position. Des médias proches de l’État iranien ont insisté sur la revendication de souveraineté sur le détroit.

Le risque militaire maintient la prime sur l’énergie

La rhétorique israélienne et américaine se durcit autour des installations nucléaires iraniennes. Benyamin Netanyahou a confirmé que l’élimination du matériel nucléaire iranien restait un objectif militaire actif. Des informations non confirmées évoquent aussi une discussion directe entre Trump et Netanyahou sur des frappes contre des sites nucléaires.

Ces affirmations n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. Leur diffusion pèse tout de même sur les prix, car le détroit d’Ormuz concentre une partie du transit mondial d’hydrocarbures. Le WTI gagne plus de 5% en début de semaine.

L’Arabie saoudite prévient qu’un retour à la normale prendrait plusieurs mois même en cas de réouverture immédiate. Cette phrase change la lecture du marché : la prime de risque sur le cours pétrole n’est plus traitée comme un mouvement de quelques séances.

Inflation, Fed et Chine : le choc énergétique se transmet

La Chine sort de 41 mois de déflation industrielle

Les chiffres chinois d’avril ont dépassé les attentes. L’indice des prix à la production (PPI) augmente de 2,8% sur un an, au plus haut depuis juillet 2022, contre 1,6% attendu. L’indice des prix à la consommation (CPI) atteint 1,2%, contre 0,9% prévu.

La hausse vient surtout de l’énergie. Le pétrole, le gaz et les métaux non ferreux renchérissent les achats des industriels chinois. L’indice des prix d’achat progresse de 3,5%, ce qui creuse l’écart avec les prix de vente.

Ce point complique la tâche de la PBoC. Il ne s’agit pas d’une inflation tirée par la demande, mais d’une hausse des coûts. Une baisse agressive des taux devient plus difficile à justifier si le cours pétrole continue de pousser les prix à la production.

La Fed voit les baisses de taux s’éloigner

Pimco estime que le choc pétrolier lié à l’Iran a écarté le scénario de baisses rapides des taux de la Fed. Le raisonnement est direct : l’énergie renchérit les coûts aux États-Unis, puis alimente les anticipations d’inflation. Dans ce cadre, les hausses de taux reviennent dans le débat.

Le calendrier américain accentue la sensibilité des marchés. L’indice des prix à la consommation et les ventes au détail sont attendus cette semaine. Le CPI, équivalent américain de l’indice des prix à la consommation, servira de test pour la lecture de la Fed.

Le sommet Trump-Xi prévu à Pékin du 13 au 15 mai ajoute un second canal de risque. Commerce, sanctions, énergie et Iran seront liés dans les anticipations. Le Forex réagit déjà : le dollar progresse, l’USDJPY approche 157 et le franc suisse se renforce face aux devises cycliques.

Marchés : Asie, devises et entreprises sous pression

La Corée du Sud tranche avec le reste de l’Asie

La séance asiatique se termine sans direction commune. Le Nikkei 225 gagne environ 0,9%, tandis que l’ASX 200 recule de 0,8%. Les investisseurs arbitrent entre soutien technologique et choc énergétique.

Le KOSPI se distingue avec une hausse de plus de 4% à 5% et de nouveaux records. Samsung et SK Hynix tirent l’indice grâce au secteur des semi-conducteurs. La Bourse de Corée a déclenché un sidecar, suspension de cinq minutes du trading algorithmique, après une hausse de 5% des contrats à terme sur le KOSPI 200.

Les révisions de bénéfices expliquent aussi ce mouvement. Le consensus de bénéfice par action 2026 progresse de 265% depuis le début de l’année pour l’ensemble du marché. Hors Samsung et SK Hynix, la hausse atteint encore 42%.

Dollar, crédit privé et automobile chinoise

Le dollar démarre la semaine en hausse. Le DXY gagne environ 0,25%, porté par l’énergie et la demande de liquidité. Les devises plus risquées reculent : roupie indienne, baht thaïlandais et forint hongrois perdent environ 0,8%.

Le yuan résiste mieux que les autres devises émergentes. La devise chinoise gagne jusqu’à 0,2% contre le dollar après les chiffres d’inflation et des exportations en hausse de 14,1% en avril. La PBoC fixe toutefois l’USD/CNY à 6,8467, un niveau plus faible que les estimations de marché à 6,7988.

Côté entreprises, Apollo Global Management envisagerait la vente d’un fonds de crédit de 3 milliards de dollars sous la pression des défauts et des demandes de retrait. En Chine, les ventes automobiles reculent pour le septième mois consécutif, mais les exportations de véhicules électriques progressent. Les coûts du carburant pèsent sur la demande locale de voitures thermiques et renforcent l’attrait relatif des constructeurs électriques comme BYD.

❓ FAQ

Pourquoi le cours pétrole monte-t-il avec le détroit d’Ormuz ?

Le cours pétrole augmente parce que le détroit d’Ormuz est un passage clé pour les flux d’hydrocarbures. Un blocage ou une menace militaire réduit la visibilité sur l’offre disponible.

Quel lien entre inflation chinoise et cours pétrole ?

La hausse du cours pétrole renchérit l’énergie utilisée par les usines chinoises. Cela pousse le PPI à la hausse et réduit les marges des industriels.

Pourquoi la Fed surveille-t-elle le pétrole ?

La Fed surveille l’énergie parce qu’elle influence l’inflation américaine. Si le cours pétrole reste élevé, les baisses de taux deviennent plus difficiles à justifier.

Que signifie PPI dans les données chinoises ?

Le PPI mesure les prix à la production. Il indique combien les entreprises paient ou facturent leurs biens avant l’arrivée chez le consommateur final.

Quels marchés réagissent le plus au risque Iran-Hormuz ?

Les réactions les plus visibles concernent le pétrole, les devises refuges, le dollar, les indices européens et les valeurs liées à l’énergie. Le marché des devises sert souvent de premier baromètre du risque géopolitique.