L'inflation au Royaume-Uni ralentit à 2,6% sur un an en juin, alors que le cours du bitcoin recule sous 66 000 $.

Le cours du pétrole Brent atteint 92 $ le baril à la suite des frappes militaires répétées entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient.

Les frappes aériennes entre les États-Unis et l'Iran propulsent le cours du pétrole Brent au-dessus de 92 $ le baril ce mercredi 22 juillet 2026. La remontée des prix des matières premières s'accompagne toutefois d'un net rebond des actions technologiques sur l'indice Nasdaq 100, tiré par les fabricants de semi-conducteurs. Les investisseurs étudient également les décisions de politique monétaire et les variations de change pour ajuster leurs positions.

L'impact des tensions géopolitiques sur le cours du pétrole Brent

Envolée des cours de l'énergie et hausse du pétrole Brent

La poursuite des affrontements militaires au Moyen-Orient entretient une pression haussière directe sur les marchés de l'énergie. Le cours du pétrole Brent s'établit à 92 $ le baril, représentant une progression de 8% sur une semaine. De son côté, le baril de WTI s'échange à 85 $, soit une hausse hebdomadaire de 6%.

La hausse touche également le marché du gaz naturel en Europe. Sur la bourse néerlandaise TTF, le contrat de référence s'élève désormais à 60 $ le MWh, enregistrant une progression de 11% en sept jours. La persistance des bombardements nocturnes de l'armée américaine sur des infrastructures militaires iraniennes ravive les craintes de perturbations durables sur les approvisionnements mondiaux.

Les frappes menées pour la onzième nuit consécutive ont ciblé des centres de commandement, des bases de missiles et des dépôts de drones dans plusieurs villes comme Bouchehr, Tabriz et Bandar Abbas. En réplique, Téhéran a dirigé des attaques contre des installations au Koweït, en Jordanie, en Syrie et à Bahreïn. Malgré les tentatives de médiation portées par le Qatar, l'Égypte et le Pakistan pour instaurer un cessez-le-feu de 10 jours, la tension reste vive après le décès de trois soldats américains en Jordanie et en Irak.

Rebond de l'or et réaction des marchés obligataires

En parallèle des matières premières énergétiques, les métaux précieux affichent des gains en séance. L'once d'or s'échange à 4 135 $, en hausse de 1,4%, l'argent gagne 1,7% pour atteindre 59,8 $ l'once. La trajectoire ascendante traduit la recherche d'actifs de protection face au risque géopolitique.

La progression de l'or s'opère dans un climat de tension sur la dette souveraine. Les rendements des obligations à 10 ans s'orientent à la hausse dans plusieurs économies développées, notamment en Allemagne et au Japon. L'absence d'indicateurs macroéconomiques ce jour laisse le champ libre aux arbitrages liés au risque militaire.

La remontée conjointe des taux obligataires et du prix des métaux précieux reflète la crainte d'un rebond de l'inflation porté par les coûts de l'énergie. Pour les investisseurs, la diversification des portefeuilles s'oriente vers le marché des matières premières afin de couvrir ces incertitudes macroéconomiques. Les fluctuations actuelles montrent que la tendance haussière des valeurs technologiques contraste avec la prudence observée sur les actifs physiques.

Divergence des marchés actions entre l'indice Nasdaq 100 et l'Asie

Tendance du secteur IA sur l'indice Nasdaq 100

Les bourses américaines et européennes ont bouclé la séance de mardi sur une hausse généralisée. L'indice Nasdaq 100 a progressé de 1,3% et l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,9%. Le retour en grâce des valeurs liées à l'intelligence artificielle constitue le moteur principal de ce mouvement boursier.

Plusieurs entreprises du secteur des puces et du stockage d'informations ont enregistré des gains supérieurs à 10% sur la journée. C'est le cas de Nebius, SanDisk, Micron, Teradyne et Seagate. L'engouement acheteur a profité aux entreprises de semi-conducteurs après plusieurs séances de repli technique.

Source: XTB Research, 22.07.2026

Ce mercredi, les contrats à terme sur le S&P 500 affichent un léger retrait de 0,2% avant l'ouverture de Wall Street. L'attention des intervenants se tourne vers les publications de résultats trimestriels attendues dans la journée. Tesla, Google, IBM et ServiceNow doivent présenter leurs chiffres financiers.

Évolution contrastée des indices asiatiques

La vigueur du secteur technologique américain s'est transmise aux places financières asiatiques durant la nuit. L'indice sud-coréen KOSPI a progressé de 2%, soutenu par les performances solides de Samsung (+2,8%) et de SK Hynix (+2,4%). La demande globale en puces mémoire continue de soutenir les valorisations des acteurs asiatiques.

À l'inverse, la tendance s'avère nettement plus maussade sur les marchés chinois. L'indice Hang Seng de Hong Kong cède 1% en séance, pesé par les pertes de plusieurs poids lourds technologiques et automobiles. Tencent perd 6,2%, Geely baisse de 4% et Xiaomi dévisse de 3,5%.

La divergence régionale illustre des arbitrages sélectifs de la part des investisseurs internationaux. Alors que la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle profite directement à la Corée du Sud, les doutes sur la reprise économique chinoise pèsent sur les grands groupes de la région. Les marchés asiatiques réagissent ainsi de manière hétérogène selon leur exposition sectorielle.

Indicateurs macroéconomiques, devises et cours du bitcoin

Décisions de politique monétaire en Hongrie et inflation au Royaume-Uni

Sur le front des banques centrales, la Banque nationale de Hongrie (MNB) a opéré une deuxième baisse de ses taux d'intérêt depuis le début du conflit iranien. La décision découle du ralentissement de l'inflation hongroise à 1,7%, un niveau inférieur à l'objectif cible de 3%. Le taux directeur hongrois conserve néanmoins une avance de 200 points de base par rapport à celui de la Pologne.

Au Royaume-Uni, la publication des données d'inflation pour le mois de juin apporte des enseignements mitigés. L'indice général des prix à la consommation ralentit plus fortement que prévu pour s'établir à 2,6% sur un an, principalement grâce à la baisse des prix des carburants à la pompe. Les chiffres confirment ainsi l'impact direct du secteur de l'énergie sur l'indice global.

L'inflation sous-jacente britannique reste inchangée à 2,6% et l'inflation dans les services s'établit à 3,6%. Le maintien de la hausse des prix dans le secteur tertiaire demeure une préoccupation centrale pour la Banque d'Angleterre. Les anticipations de marché intègrent désormais deux hausses de taux d'ici la fin de l'année au Royaume-Uni, dont une première intervention possible dès le mois de septembre.

Pression sur le yen, dollar fort et repli du cours du bitcoin

Sur le marché des changes, le renforcement des tensions internationales favorise le dollar américain et les devises liées aux matières premières. La couronne norvégienne et le dollar australien figurent parmi les plus fortes hausses de la semaine. À l'opposé, le yen japonais a cédé 0,4% face au billet vert pour atteindre un plus bas de près de 40 ans à 163,2 yens pour un dollar.

Source: Bloomberg, 21.07.2026

Le reflux de la devise japonaise s'explique par la résurgence des stratégies de carry trade, consistant à emprunter en yens à taux bas pour investir sur des devises offrant des rendements plus élevés. De plus, le Japon importe près de 90% de ses besoins énergétiques, ce qui fragilise sa balance commerciale en cas de flambée du baril.

Source: IEA, 21.07.2026

Le marché des actifs numériques subit également des dégagements de faible ampleur. Le cours du bitcoin baisse de 0,8% aujourd'hui et passe sous le seuil des 66 000 $. De son côté, l'Ethereum recule de 0,2% pour revenir autour de 1 920 $. L'ensemble de la sphère des cryptomonnaies subit une consolidation prudente en lien avec le climat d'aversion au risque.

❓ FAQ

Quels facteurs expliquent la hausse du cours du pétrole Brent au-dessus de 92 $ ? La hausse du cours du pétrole Brent s'explique principalement par l'intensification des affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient. Les frappes aériennes sur des installations stratégiques et les menaces pesant sur les voies maritimes du détroit d'Ormuz font craindre des ruptures d'approvisionnement en pétrole brut et en gaz naturel.

Comment se comporte l'indice Nasdaq 100 face aux tensions au Moyen-Orient ? Malgré l'instabilité géopolitique, l'indice Nasdaq 100 affiche une nette progression grâce au rebond des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle. Les fabricants de semi-conducteurs et les spécialistes des puces mémoire bénéficient d'un retour des flux acheteurs, ce qui permet de soutenir la tendance boursière globale.

Pourquoi le yen japonais baisse-t-il malgré la hausse du cours du pétrole ? La faiblesse du yen s'explique par l'écart de taux d'intérêt avec les États-Unis, qui favorise les opérations de carry trade, ainsi que par la forte dépendance du Japon aux importations d'énergie. La remontée des prix du pétrole lourd aggrave la balance commerciale nippone et pèse directement sur la monnaie nationale.

Quelle est la tendance actuelle du cours du bitcoin dans ce contexte macroéconomique ? Le cours du bitcoin subit un léger repli de 0,8% et repasse sous la barre des 66 000 $. Cette baisse modérée traduit une phase de prise de bénéfices et de prudence globale de la part des investisseurs face aux incertitudes géopolitiques et monétaires du moment.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB