- Les contrats à terme sur indices boursiers américains et européens tentent de rebondir, l'US500 progressant d'environ 0,4%, même si le sentiment du marché reste fragile, le conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran continuant d'alimenter la volatilité.
- La hausse des cours du pétrole, les inquiétudes persistantes liées à l'inflation et l'escalade des tensions au Moyen-Orient pèsent sur les marchés obligataires ; les semi-conducteurs, l'or, l'argent et les cryptomonnaies amorcent une reprise.
- En Europe, les investisseurs se concentrent sur les résultats meilleurs que prévu de Novartis et Julius Baer ; Schindler a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
- Les contrats à terme sur indices boursiers américains et européens tentent de rebondir, l'US500 progressant d'environ 0,4%, même si le sentiment du marché reste fragile, le conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran continuant d'alimenter la volatilité.
- La hausse des cours du pétrole, les inquiétudes persistantes liées à l'inflation et l'escalade des tensions au Moyen-Orient pèsent sur les marchés obligataires ; les semi-conducteurs, l'or, l'argent et les cryptomonnaies amorcent une reprise.
- En Europe, les investisseurs se concentrent sur les résultats meilleurs que prévu de Novartis et Julius Baer ; Schindler a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
Les contrats à terme associés au cours S&P 500 progressent de 0,4% avant l'ouverture de Wall Street. L'amorce de reprise fait suite à une séance dominée par des dégagements sur les bourses américaines, causés par l'intensification des affrontements entre les États-Unis et l’Iran. Sur la plateforme de bourse en ligne, la nervosité demeure palpable, même si les marchés européens et l'actif Bitcoin enregistrent des gains modérés en début de journée.
Tensions au Moyen-Orient et évolution du cours S&P 500
Stabilisation des indices américains et européens en pré-marché
Le marché américain tente d'interrompre le mouvement vendeur observé durant la séance précédente. En séance sur les contrats à terme, l'indice Euro Stoxx 50 et le DAX 40 s'adjugent près de 0,5% avant l'ouverture du marché comptant en Europe. La parité EUR/USD progresse de son côté de 0,1%.
La tentative de reprise s'étend également au marché des actifs numériques. Le cours du Bitcoin remonte à proximité des 65 500 $, l'Ethereum gagne environ 1%. L'attention des intervenants reste focalisée sur la dégradation de la situation militaire au Moyen-Orient, qui a balayé les espoirs d'un cessez-le-feu immédiat.
Les déclarations politiques récentes maintiennent une prime de risque élevée sur les marchés financiers. Donald Trump a averti l'Iran de répercussions à la suite du décès de trois soldats américains. Dans le même temps, les rebelles Houthis ont annoncé leur intention de bloquer les routes maritimes saoudiennes en mer Rouge.
Pression sur les matières premières et le marché obligataire
L'instabilité au Moyen-Orient continue de secouer le marché de l'énergie. Le Brent s'est établi à 88 $ le baril lors de la dernière clôture. L'armée iranienne a affirmé avoir visé des systèmes de missiles américains sur la base d'Arifjan au Koweït, tandis que l'agence Mehr a rapporté des explosions à Ispahan.
La hausse des coûts énergétiques ravive la crainte de pressions inflationnistes durables sur les économies occidentales. La perspective pèse sur le marché de la dette souveraine, entraînant des ventes sur les obligations d'État. À l'inverse, les métaux précieux retrouvent un intérêt acheteur : l'or progresse de 1,2% et l'argent avance de près de 3%.
En Grande-Bretagne, la dette publique subit une nette pression vendeuse. L'approche budgétaire affichée par le nouveau Premier ministre Andy Burnham a ravivé les inquiétudes des investisseurs obligataires. Lors d'un échange téléphonique avec Donald Trump, les deux dirigeants ont abordé les questions de commerce, la production énergétique en mer du Nord et la sécurisation du détroit d'Ormuz.
Semi-conducteurs et actualités des entreprises cotées
Rebond de la microélectronique et développement de puces par Alphabet
Le secteur des semi-conducteurs figure parmi les rares compartiments en hausse après une phase de correction prononcée. Le marché taïwanais a progressé de plus de 3%, porté par l'avance du titre TSMC. La tendance soutient l'ensemble des indices boursiers mondiaux liés aux technologies de pointe.
Alphabet cherche à renforcer son indépendance technologique dans l'intelligence artificielle. Le groupe travaille au développement d'une puce serveur interne spécifiquement conçue pour optimiser son modèle de langage Gemini. L'initiative vise à réduire la dépendance de l'entreprise envers les fournisseurs externes d'infrastructures informatiques.
Sur le plan réglementaire, Washington durcit les conditions d'approvisionnement pour le secteur de la défense. Un décret présidentiel restreint l'octroi de dérogations pour l'utilisation de minéraux critiques issus de fournisseurs étrangers. Les entreprises sous contrat public s'exposent à des pertes de marchés en cas de manquements à la cartographie de leur chaîne d'approvisionnement.
Résultats financiers trimestriels de Novartis, Schindler et Julius Baer
Le groupe pharmaceutique Novartis a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2026. Son chiffre d'affaires net atteint 14,41 milliards de dollars, dépassant le consensus de 13,94 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté ressort à 2,41 $ contre 2,16 $ attendus. Les ventes du traitement Cosentyx créent la surprise à 1,82 milliard de dollars (contre 1,14 milliard prévus) ; le groupe confirme ses objectifs annuels. L'analyse détaillée des actions du secteur de la santé confirme la solidité de ces publications.
Dans le secteur industriel, le groupe suisse Schindler affiche des revenus de 5,33 milliards de francs suisses au premier semestre 2026. Ce chiffre ressort très légèrement sous les 5,39 milliards de francs suisses anticipés par le marché. Les nouvelles commandes atteignent 5,79 milliards de francs suisses, conformes au consensus de 5,80 milliards. La direction maintient l'ensemble de ses prévisions pour l'exercice 2026.
La banque Julius Baer termine le premier semestre 2026 avec 547 milliards de francs suisses d'avoirs sous gestion, au-dessus des 545,55 milliards attendus. Le profit ajusté avant impôts ressort à 813,9 millions de francs suisses, contre 776,2 millions prévus. Le ratio ajusté charges/revenus s'améliore à 62,6% (contre 64,8% attendus), traduisant une efficacité opérationnelle renforcée.
Source: xStation5
❓ FAQ
Quelle est la tendance actuelle sur le cours S&P 500 ?
Le cours S&P 500 tente une phase de rebond technique avec une hausse d'environ 0,4% sur les contrats à terme avant l'ouverture de Wall Street. La tendance reste toutefois fragile en raison de la prime de risque géopolitique liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran.
Comment la situation au Moyen-Orient affecte-t-elle les marchés financiers ?
L'escalade militaire entraîne une hausse des prix du pétrole brut, ce qui ravive les craintes d'une inflation persistante. Cette perspective pèse sur le marché des obligations d'État, mais profite aux valeurs refuges comme l'or et l'argent.
Quels résultats d'entreprises influencent la séance sur les bourses américaines et européennes ?
Les publications du deuxième trimestre 2026 sont plutôt positives, notamment chez Novartis dont le chiffre d'affaires surpasse les prévisions à 14,41 milliards de dollars. Dans le secteur bancaire suisse, Julius Baer affiche également un bénéfice ajusté supérieur aux attentes des analystes.
Comment s'exposer à l'évolution des indices boursiers américains ?
Les investisseurs particuliers désireux de s'exposer aux marchés américains utilisent généralement des actions de sociétés cotées à New York ou des fonds indiciels cotés (ETF) répliquant la performance des grands indices comme le S&P 500 ou le Nasdaq.
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