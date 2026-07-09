Le cours pétrole brut s'inscrit en forte hausse ce jeudi face à l'escalade militaire au Moyen-Orient. Une nouvelle série de frappes américaines sur les infrastructures iraniennes paralyse la navigation dans le détroit d'Ormuz, ravivant les inquiétudes sur l'approvisionnement énergétique mondial. Dans ce climat tendu, les investisseurs arbitrent leurs positions sur les matières premières alors que l'or cède du terrain face aux anticipations de maintien des taux de la Réserve fédérale américaine.

Tensions géopolitiques et conséquences sur les matières premières

L'escalade militaire en Iran soutient l'or noir

Une nouvelle série de frappes américaines a visé plusieurs infrastructures iraniennes, avec huit explosions signalées par la télévision d'État près de Bandar Abbas. Deux projectiles ont frappé le port de Sirik, tandis que deux autres ont touché le port de Jask. Les développements militaires ont propulsé le baril de Brent au-delà des 79 dollars, en hausse de 1% sur la séance. Il s'agit de la troisième journée consécutive de progression pour la référence européenne du brut.

La navigation commerciale à travers le détroit d'Ormuz est presque à l'arrêt suite à cette deuxième journée consécutive de bombardements américains. Le blocage de fait alimente les craintes d'une perturbation prolongée sur l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde pour l'énergie. Le cours pétrole brut réagit directement à ces goulets d'étranglement logistiques, le marché évaluant la probabilité d'une réduction de l'offre globale.

Malgré cette tension palpable sur l'or noir, les places boursières ne valorisent pas encore pleinement le risque d'un choc énergétique durable. Téhéran a menacé de cibler les bases américaines au Moyen-Orient en représailles. En parallèle, des sources américaines préviennent que la prochaine vague de frappes sur le territoire iranien sera d'une intensité supérieure.

Le cours de l'or pénalisé par les anticipations de taux

Le métal jaune enregistre une quatrième séance consécutive de baisse, glissant vers les 4 050 dollars l'once. L'argent suit la même trajectoire baissière, cédant près de 1% pour passer sous la barre des 58 dollars l'once. Les mouvements montrent la sensibilité de ces actifs aux rendements obligataires. Le cours de l'or souffre mécaniquement de l'attrait retrouvé pour les placements rémunérés face aux attentes de hausse des taux.

Les opérateurs intègrent une probabilité de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine face à la résurgence des risques d'inflation. Les prix des emprunts d'État reculent à travers le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le rendement du Trésor américain à 2 ans s'est rapproché mercredi de son plus haut niveau de l'année, renforçant le coût d'opportunité de la détention de métaux précieux.

Lors de la séance asiatique de ce jeudi, les bons du Trésor américain ont néanmoins affiché une relative stabilité. Les investisseurs arbitrent entre la protection contre le risque géopolitique et la réalité d'un loyer de l'argent élevé. La situation de taux maintient une pression constante sur l'ensemble des actifs non générateurs de revenus.

Tendance des marchés actions et inflation asiatique

Les indices boursiers résistent malgré la prudence

Les actions asiatiques ont effacé la majorité de leurs gains matinaux pour afficher une progression modeste de 0,1% en fin de séance. La hausse récente des valeurs liées aux semi-conducteurs s'est essoufflée, privant les bourses de la région de leur principal moteur. L'indice Hang Seng de Hong Kong s'est replié de plus de 1%, en réaction aux données macroéconomiques locales.

En Europe, les contrats à terme sur les indices signalent une ouverture dans le vert. Outre-Atlantique, la tendance est également positive avec un indice S&P 500 en progression de 0,3% avant l'ouverture de Wall Street. Les portefeuilles maintiennent une exposition aux actions, ignorant temporairement les bruits de bottes au Moyen-Orient.

D'un point de vue technique, les contrats à terme sur l'indice élargi américain ont une nouvelle fois rebondi sur la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50). La ligne de tendance avait déjà joué son rôle de support lors de la séance de mercredi. Le niveau de soutien de référence se situe autour des 7 460 points, avec une résistance immédiate identifiée près des 7 650 points.

Source: xStation 5

Les données d'inflation en Chine confirment un ralentissement mixte

L'indice des prix à la consommation (CPI) en Chine a progressé de 1,0% en rythme annuel au mois de juin. Ce chiffre ressort légèrement en deçà du consensus qui tablait sur 1,1%, et marque un ralentissement par rapport aux 1,2% enregistrés en mai. La contraction témoigne d'une demande intérieure toujours atone sur le marché chinois.

L'indice des prix à la production (PPI) a quant à lui augmenté de 4,1% sur un an, un niveau conforme aux attentes des économistes. L'accélération par rapport aux 3,9% du mois précédent reflète la transmission partielle des coûts des matières premières industrielles. L'inflation en Chine présente ainsi un tableau contrasté entre les prix usine et ceux payés par les ménages.

L'écart persistant entre l'inflation à la production et à la consommation complique la tâche des autorités monétaires de Pékin. Les gérants de portefeuille attendaient des signaux plus clairs de reprise de la consommation pour soutenir les valorisations des entreprises locales. L'incertitude justifie en grande partie le repli de la bourse de Hong Kong observé ce jeudi.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours pétrole brut actuellement ?

Le cours pétrole brut réagit directement à l'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. Les frappes récentes sur les infrastructures iraniennes ont mis à l'arrêt le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz. Cette paralysie logistique fait peser un risque immédiat sur l'offre mondiale de brut.

Pourquoi le cours de l'or baisse-t-il malgré les tensions géopolitiques ?

Le cours de l'or souffre de la remontée des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Un loyer de l'argent élevé augmente le coût d'opportunité pour les détenteurs de métaux précieux. Ces actifs non rémunérateurs deviennent mécaniquement moins attractifs face aux rendements obligataires.

Quels sont les niveaux techniques à surveiller sur l'indice S&P 500 ?

L'indice S&P 500 s'appuie actuellement sur sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Le premier seuil de support technique se situe à 7 460 points. À la hausse, la première zone de résistance se trouve autour des 7 650 points.