Points clés L'indice sud-coréen cède 4,91%, pénalisé par la chute de l'action Samsung malgré l'annonce de bénéfices prévisionnels trimestriels en hausse.

malgré l'annonce de bénéfices prévisionnels trimestriels en hausse. La vague de ventes affecte l'ensemble des marchés asiatiques , avec des baisses notables pour les bourses japonaises et chinoises.

, avec des baisses notables pour les bourses japonaises et chinoises. Les cours du pétrole brut progressent légèrement suite aux tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz.

Les marchés asiatiques clôturent dans le rouge ce mardi 7 juillet 2026. La publication des bénéfices prévisionnels de Samsung déclenche une vague de ventes sur le secteur technologique. L'action du fabricant sud-coréen abandonne 6,92% en séance, pesant sur l'ensemble des entreprises liées aux puces mémoires. Les opérateurs surveillent les principaux indices boursiers internationaux. La correction du secteur technologique pèse sur les marchés asiatiques Samsung sanctionné malgré des bénéfices prévisionnels en hausse Samsung a présenté des résultats préliminaires pour le deuxième trimestre avec un bénéfice opérationnel de 58,4 milliards de dollars. Une publication qui dépasserait les attentes du consensus des analystes financiers. Les ventes de l'entreprise bénéficieraient de la demande pour les puces mémoire à large bande passante destinées aux serveurs d'intelligence artificielle. La place boursière avait intégré des attentes plus élevées pour cette annonce. Les prévisions valorisaient un scénario extrêmement favorable pour le secteur technologique. L'écart entre ces attentes et les résultats publiés a immédiatement déclenché un mouvement de vente sur le titre. L'action du groupe cède 6,92% en séance. Les investisseurs anticipent un risque de ralentissement des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. La croissance future des bénéfices générée par la technologie ne justifierait plus des valorisations si élevées. Samsung prévoit de publier ses résultats détaillés le 30 juillet, avec la répartition précise des marges pour chaque division. La Bourse de Séoul subit une chute significative Entraîné par la baisse de cette valeur phare, l'indice KOSPI affiche un lourd repli. L’indice, fortement pondéré en valeurs du secteur technologique, cède 4,91% sur la journée pour terminer à 7 656 points. Les échanges sur la Bourse de Séoul ont été suspendus pendant 20 minutes en raison de l'intensité de ce mouvement baissier. La faiblesse s'est propagée à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. La société SK Hynix Inc a chuté d'environ 6,06% au cours de la séance. Le repli intervient au lendemain du lancement officiel de son processus de commercialisation en vue d'une introduction en bourse prévue aux États-Unis. La Bourse de Séoul a agi comme le point de départ d'une vague de ventes régionale. Les opérateurs financiers se détournent des fabricants de puces dont les multiples financiers atteignent des sommets. Les doutes sur la rentabilité à court terme des investissements dans l'intelligence artificielle gagnent la place financière. Contagion de la baisse au Japon et en Chine Le repli des valeurs technologiques à Tokyo La baisse observée à Séoul pèse sur l'ensemble des marchés asiatiques, le Japon n'échappant pas à ce mouvement. L'indice Nikkei 225 termine en recul de 1,81% à 68 364 points. Le repli du secteur technologique explique la majeure partie de la correction. L'indice élargi Topix limite sa perte à 0,97% pour clôturer à 4 062 points. Les valeurs financières et les secteurs défensifs permettent d'atténuer la baisse globale des indices japonais. Les entreprises liées aux composants électroniques subissent toutefois des dégagements importants. L'action Kioxia figure parmi les plus fortes baisses de la cote, avec un recul de 11,26%. L’entreprise japonaise produit de la mémoire flash NAND et des disques SSD. Elle est actuellement la première capitalisation boursière du pays. Sa chute illustre la défiance soudaine des opérateurs envers les acteurs matériels de l'intelligence artificielle. Prises de bénéfices sur les places chinoises et cours du pétrole Les actions de Chine continentale s'affichent également en repli ce mardi 7 juillet 2026. L'indice Shanghai composite cède 1,26% pour s'établir à 3 990 points. L'indice CSI 300 recule de 1,03% à 4 792 points à la clôture de la séance. Sur la place de Hong Kong, l'indice Hang Seng enregistre une baisse de 0,70% à 23 450 points. Le recul s'explique principalement par des prises de bénéfices après la progression de la veille. La contagion reste plus mesurée sur ces places que sur les marchés coréen et japonais. En parallèle de cette baisse des marchés asiatiques, le Brent grimpe suite à des informations concernant des tirs de missiles iraniens en direction de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Les gains demeurent limités, la hausse attendue de la production de l'OPEP+ contribuant à compenser ces risques. Les investisseurs actifs sur les matières premières intègrent ces différentes données macroéconomiques. ❓ FAQ Pourquoi les marchés asiatiques baissent-ils aujourd'hui ? Les marchés asiatiques clôturent dans le rouge ce mardi 7 juillet 2026 en raison d'une baisse du secteur technologique. La chute de l'action Samsung a entraîné l'ensemble des fabricants de semi-conducteurs de la région. Qu'est-ce qui explique la chute de l'action Samsung en Bourse ? L'action Samsung cède 6,92% malgré l'annonce d'un bénéfice opérationnel record pour le trimestre. Les investisseurs sanctionnent le titre car leurs prévisions de croissance liées à l'intelligence artificielle étaient encore plus élevées. Quel est l'impact des tensions dans le détroit d'Ormuz sur les marchés ? Les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz ont provoqué une hausse des cours du pétrole brut. Cette progression reste mesurée grâce aux anticipations de hausse de la production par les pays membres de l'OPEP+.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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