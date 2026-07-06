Retards chez Nvidia : le projet Kyber est-il menacé ?

Au cours des derniers trimestres, Nvidia est presque devenu synonyme d’infrastructure d’IA sur le marché. Aujourd’hui, l’entreprise reste à la pointe de l’innovation et de l’efficacité en matière de solutions informatiques dédiées à l’IA, mais même Nvidia commence à se heurter à des limites technologiques, du moins selon les analystes de SemiAnalysis.

Dans le secteur actuel de l’IA, il ne suffit plus d’acheter les meilleurs GPU. L’accent est très mis sur des systèmes informatiques complets et intégrés, c’est-à-dire des baies de serveurs entièrement construites où chaque composant est conçu à partir de zéro, fabriqué sur mesure et parfaitement synchronisé avec le reste afin d’optimiser l’efficacité.

L’un de ces appareils, qui devrait faire son apparition dans la gamme de Nvidia, est le « Kyber NVL144 ».

Selon les analystes de SemiAnalysis, le lancement du système Kyber NVL144 pourrait être repoussé de près de 12 mois, passant de 2027 à 2028. La raison invoquée serait un problème de production d’un composant clé (le « PCB midplane », une carte intermédiaire multicouche reliant les modules à l’intérieur de l’ensemble du rack).

Le marché n’a pas réagi à ces informations avec panique, et certains analystes les ont même qualifiées de « bruit de fond », mais la nature du problème est plus grave qu’il n’y paraît pour les investisseurs peu familiers avec les questions techniques. Ces informations sont suffisamment importantes pour que des représentants de Nvidia aient tenu à s’exprimer auprès de Bloomberg, démentant les rumeurs et assurant que le développement du système se déroule comme prévu.

C’est précisément pour cette raison que les informations de SemiAnalysis concernant un éventuel retard de l’architecture Kyber NVL144 revêtent une importance particulière. Il ne s’agit pas d’un simple contretemps mineur dans la feuille de route, mais d’un signe indiquant que la poursuite de la mise à l’échelle de l’IA commence à dépendre de plus en plus de contraintes d’ingénierie très concrètes.

Le Kyber NVL144 était censé être l’un des éléments les plus ambitieux de la prochaine génération d’infrastructures d’IA. Ce système, basé sur l’architecture Rubin Ultra, était censé accueillir jusqu’à 144 GPU dans un seul rack, tout en offrant un refroidissement liquide intégré. Un tel projet devait permettre un gain de performances considérable et permettre à Nvidia d’étendre encore davantage le domaine dit du « scale-up », c’est-à-dire le nombre de GPU connectés via l’interconnexion propriétaire ultra-rapide NVLink.

Dans les plus grands systèmes d’IA, il ne suffit pas d’avoir davantage de puces. Il faut également leur permettre de communiquer entre elles suffisamment rapidement. Ainsi, si Nvidia rencontre un problème avec Kyber, il ne s’agit pas simplement d’un problème lié à une seule carte. Il s’agit d’un problème concernant le prochain bond en avant à l’échelle de l’architecture tout entière, ainsi que des attentes du marché fondées sur les avancées que l’entreprise est censée apporter.

Ces informations s’inscrivent également dans le contexte plus large de la complexité croissante de la feuille de route de Nvidia. Pour ses concurrents, cela pourrait constituer une opportunité potentiellement importante. SemiAnalysis suggère qu’un retard de Kyber pourrait renforcer la position des

solutions AMD ou des puces développées en interne par les hyperscalers, telles que le TPU de Google.

Analyse du graphique des cours de Nvidia et de Google (NVDA.US/GOOGL.US) (D1)

Les deux entreprises évoluent de manière similaire, en fonction d’impulsions de cours similaires et de tendances générales du marché. Cependant, le marché a actuellement du mal à croire qu’il existe d’autres catalyseurs de croissance pour Nvidia, tandis que Google commence de plus en plus à dominer en termes de rythme et d’ampleur de la croissance de sa valorisation, grâce notamment à de nombreuses initiatives de l’entreprise visant l’intégration verticale et la réduction de sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Source : xStation5

Cela ne signifie pas automatiquement la fin de la domination de Nvidia sur ce segment, mais si les rapports des analystes se confirment, cela pourrait porter un coup dur aux projets à long terme de l’entreprise.