Les bourses asiatiques terminent la séance globalement en hausse ce jeudi, tirées par la demande d'équipements pour l'intelligence artificielle après la publication des dépenses de capital d'Alphabet. La tendance haussière sur les actions technologiques régionales compense la poursuite de la progression du cours du pétrole, le baril de Brent atteignant 97 dollars à la suite du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Les places financières régionales équilibrent ainsi un soutien industriel matériel et une hausse des risques géopolitiques au Moyen-Orient.

L’engouement technologique sur les bourses asiatiques

Les marchés actions portés par l'intelligence artificielle

Les bourses asiatiques s'inscrivent dans une trajectoire positive ce jeudi, portées par l'engouement autour des puces et du matériel informatique. Les investisseurs régionaux ont réagi aux annonces faites la veille à Wall Street, où la maison mère de Google, Alphabet, a fait part d'une croissance record de son chiffre d'affaires dans le cloud. L'ampleur des dépenses de capital prévues dans le secteur de l'intelligence artificielle soutient l'ensemble de la chaîne de valeur matérielle en Asie.

Le marché sud-coréen signe la hausse la plus importante de la région, avec un bond du Kospi de +4,40% à 7 096,89 points pour sa troisième séance consécutive de progression. L’accélération s'explique par les envolées de SK Hynix (+4,86%) et de Samsung (+3,65%), deux acteurs majeurs de la mémoire informatique. La publication du PIB de la Corée du Sud au deuxième trimestre, ressorti en hausse de 0,6% contre 0,4% attendu, confirme l'impact direct des exportations de composants sur l'activité globale.

À Tokyo, le Nikkei 225 prend +0,39% à 66 374 points et le Topix s'adjuge +0,51% à 4 054 points. La progression des valeurs japonaises liées aux semi-conducteurs s'aligne sur celle de leurs homologues américaines, bien que les gains restent modérés. Les spéculations entourant un relèvement prochain des taux directeurs par la Banque du Japon pèsent sur les entreprises dépendantes de la demande intérieure.

La résilience des indices chinois

Les indices chinois progressent en dépit des incertitudes internationales. Le Shanghai Composite gagne +0,25% à 3 877 points, alors que le CSI 300 de 0,23% à 4 728 points. De son côté, le Hang Seng de Hong Kong progresse de +1,13% à 25 169 points à la clôture de 11h00, conciliant les résultats technologiques encourageants venus des États-Unis et le climat international.

Le marché continental tire parti des mesures de soutien destinées à pérenniser les marchés de capitaux. Plusieurs entreprises d'État ont dévoilé de récents programmes de rachats d'actions, complétés par des augmentations de participation de la part de leurs actionnaires majoritaires. Ces initiatives envoient un signal direct aux investisseurs quant à l'évaluation des titres cotés.

Dans le même temps, le régulateur financier chinois prépare une série de réunions de travail avec des sociétés de bourse, des gestionnaires de fonds et des émetteurs. Ces échanges visent à rassembler des propositions concrètes pour orienter l'élaboration des futures directives économiques. L'évolution des différents indices boursiers reflète cette recherche d'équilibre institutionnel.

Tensions géopolitiques et hausse du cours du pétrole

L'escalade militaire dans le détroit d'Ormuz

Les tensions directes entre les États-Unis et l'Iran ont atteint un niveau critique. La présidence américaine menace explicitement de détruire une centrale électrique ou un pont irakien en cas d'attaque contre un pétrolier en transit dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a répliqué en annonçant cibler les infrastructures énergétiques de la région si ses installations venaient à être touchées par des frappes.

Les Gardiens de la Révolution déclarent le détroit d'Ormuz totalement fermé à la navigation sans autorisation préalable, menaçant le transit énergétique mondial. En parallèle, les rebelles houthis imposent un blocus en mer Rouge visant les navires saoudiens. Le centre britannique des opérations maritimes (UKMTO) confirme qu'un pétrolier a été touché, entraînant le déroutement d'une dizaine de bâtiments loin du détroit de Bab al-Mandab.

La multiplication des interceptions de drones au-dessus du Koweït atteste de la propagation géographique des opérations militaires. Pour faire face à cette détérioration sécuritaire, Washington déploie des forces spéciales, des avions de chasse et du personnel médical, par le biais de dépenses supplémentaires de 73 milliards de dollars.

La pression sur les prix des matières premières

Dans ce climat d'instabilité globale, le cours du pétrole poursuit sa hausse. Le baril de Brent s'apprécie de +4,03% pour atteindre environ 97,50 dollars, inscrivant un sommet de six semaines. Le baril de WTI américain progresse de 1,79% à environ 89 dollars.

La hausse des prix énergétiques accroît la vigilance des investisseurs sur les marchés des matières premières. Le renchérissement du brut ravive les craintes d'une persistance des pressions inflationnistes à l'échelle mondiale. Les craintes pourraient modifier la conduite des politiques monétaires des grandes banques centrales.

La confrontation entre la tendance industrielle liée au matériel informatique et le surcoût de l'énergie oriente la clôture des places boursières asiatiques. Les opérateurs sur le marché des actions évaluent la capacité des marges des entreprises à résister à un choc d'offre prolongé sur les carburants et les consommables industriels.

❓ FAQ

Pourquoi les bourses asiatiques progressent-elles aujourd'hui ? Les bourses asiatiques profitent de l'accélération des investissements américains dans l'intelligence artificielle, qui stimule la demande pour les fabricants de semi-conducteurs. Ce soutien technologique permet de compenser l'effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Quels facteurs expliquent la hausse du cours du pétrole ? La hausse du cours du pétrole s'explique par l'escalade militaire entre Washington et Téhéran, matérialisée par l'interdiction de navigation dans le détroit d'Ormuz par les Gardiens de la Révolution et le blocus en mer Rouge. Ces événements font craindre une interruption des flux énergétiques mondiaux.

Comment la demande en intelligence artificielle soutient-elle les puces mémoire ? L'augmentation des dépenses de capital annoncée par Alphabet pour ses infrastructures de cloud alimente directement les commandes de puces mémoire auprès des acteurs asiatiques comme SK Hynix et Samsung, poussant leurs cours vers le haut.

Pourquoi les indices chinois restent-ils stables malgré les risques géopolitiques ? Les indices chinois bénéficient de mesures de soutien de la part des acteurs publics, notamment des programmes de rachats d'actions menés par des entreprises d'État et des augmentations de participation d'actionnaires majoritaires, ce qui stabilise la cote continentale.