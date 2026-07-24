Les marchés asiatiques clôturent la séance de ce vendredi dans un rouge, sous l'effet conjugué de la hausse des cours de l'énergie, du durcissement commercial américain et d'un net dégagement sur les valeurs technologiques. L'envolée du Brent au-dessus des 100 $ et la chute du Nasdaq la veille ravivent l'aversion au risque chez les investisseurs de la région. La vague de ventes pénalise l'ensemble des indices boursiers asiatiques.

Repli généralisé sous la pression pétrolière et douanière

La flambée du cours du pétrole et le choc des droits de douane

Le franchissement de la barre psychologique des 100 $ le baril par le Brent modifie les perspectives d'inflation en Asie. Le contrat de référence sur le brut a atteint plus de 100 $ avant de se stabiliser à environ 99 $ ce vendredi matin. Le WTI progresse à 90,50 $. L'escalade militaire au Moyen-Orient alimente les inquiétudes des pays importateurs d'énergie. L'Iran a rejeté la proposition de cessez-le-feu du Premier ministre irakien, prévenant qu'une frappe américaine sur Téhéran entraînerait des représailles sur Tel-Aviv et le blocage du détroit de Bab al-Mandeb par les Houthis.

Les opérations militaires s'intensifient également dans les voies maritimes stratégiques de la mer Rouge. Le commandement américain Centcom a mené une 13e nuit consécutive de frappes contre des positions iraniennes. L'attaque houthie contre deux pétroliers saoudiens crée un second point d'étranglement logistique. Le coût d'un conflit prolongé avec Téhéran est désormais estimé à 37,5 milliards de dollars par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. La hausse brutale sur le cours du pétrole renforce la pression sur la rentabilité des entreprises asiatiques dépendantes des approvisionnements extérieurs.

L’instabilité géopolitique coïncide avec un durcissement des règles commerciales mondiales. L'administration américaine a instauré de nouvelles taxes de 10% à 12,5% visant 60 économies partenaires. La mesure remplace le droit de douane universel de 10% prévu par la section 122 qui arrivait à échéance. La Maison-Blanche justifie cette décision par des insuffisances perçues dans la lutte contre le travail forcé. L'imposition de ces nouveaux droits de douane crée un environnement défavorable pour les grandes nations exportatrices de la région.

Baisse sur les indices chinois et mouvements d'entreprises

La progression des matières premières énergétiques et les tensions douanières pèsent lourdement sur les Bourses chinoises. À la clôture de la séance de ce vendredi, le Shanghai Composite cède 1,61% à 3 814 points, et l'indice CSI 300 abandonne 1,67% à 4 649 points. Les investisseurs réduisent leurs positions sur les valeurs industrielles exposées au commerce international. La prudence prévaut à la suite des décisions tarifaires américaines.

À la Bourse de Hong Kong, la tendance baissière s'est également imposée avant la clôture de 11h00. L'indice Hang Seng recule de 1,07% pour s'établir à 24 941 points. Le secteur technologique de la place financière subit le contrecoup du repli observé la veille à Wall Street. La baisse des géants américains de la tech se répercute directement sur les cotations hôtelières et logicielles chinoises.

Décrochage au Japon et en Corée du Sud face au secteur technologique

Le Nikkei 225 plombé par les doutes sur les dépenses dans l'IA

La séance boursière américaine de jeudi s'est achevée sur une nette baisse, avec un recul de 1,87% du Nasdaq 100 et de 1,21% du S&P 500. Le Dow Jones a perdu plus de 500 points, soit environ 1%, enregistrant un cinquième repli sur ses six dernières séances. La chute de 7,11% de l'action Alphabet au cours de la nuit illustre les inquiétudes des marchés face au niveau très élevé des dépenses dans l'IA. La consommation importante de liquidités par la maison mère de Google pèse sur les perspectives de trésorerie à court terme.

Le mouvement de vente important sur les géants de la technologie américaine a directement touché la Bourse de Tokyo ce vendredi. L'indice Nikkei 225 dévisse de 2,65% à 64 564 points, réalisant l'une des plus fortes baisses de la région. De son côté, l'indice élargi Topix abandonne 1,05% pour finir à 4 011 points. Les investisseurs s'interrogent ouvertement sur le délai de retour sur investissement des capitaux engagés dans l'intelligence artificielle.

Les valeurs japonaises spécialisées dans les semi-conducteurs essuient les pertes les plus lourdes de la journée. Le titre Advantest plonge de 6,02%, suivi par Tokyo Electron qui recule de 4,99%. L'investisseur SoftBank Group cède 7,06% en séance, et Kioxia s'effondre de 9,49%. L'ajustement des valorisations affecte l'ensemble des actions internationales de la filière technologique asiatique.

Chute du Kospi et fortes tensions autour de l'action Samsung

La Bourse de Séoul enregistre le repli le plus violent de la journée en Asie. L'indice Kospi s'effondre de 5,72% à 6 691 points, ce qui a entraîné une interruption temporaire des transactions durant la séance. La sensibilité de l'économie sud-coréenne au prix de l'énergie et aux exportations électroniques accentue le mouvement de dégagement. Les investisseurs institutionnels procèdent à des rebalancements de portefeuille accélérés.

Le secteur technologique sud-coréen subit une forte pression vendeuse sur ses deux fleurons nationaux. Le titre du spécialiste des puces mémoire SK Hynix abandonne 8,34% ce vendredi. Dans le même temps, l'action Samsung Electronics recule de 7,59% sur la place boursière. Les incertitudes pesant sur le cycle des semi-conducteurs mondiaux s'ajoutent aux éléments macroéconomiques locaux.

À la pression boursière s'ajoute un climat social tendu autour du leader technologique coréen. La direction de Samsung Electronics a attribué des primes individuelles dépassant 400 000 dollars à certains cadres et salariés clés. La décision salariale a déclenché des mouvements de protestation au sein d'autres grandes entreprises du pays. Le climat social détérioré complique la situation de la valeur dans un environnement boursier déjà dégradé.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques ont-ils clôturé en baisse ce vendredi ? Les marchés asiatiques enregistrent un net recul sous l'effet combiné du franchissement des 100 $ par le cours du pétrole Brent, de l'annonce de nouveaux droits de douane américains et de la baisse du secteur technologique. Les craintes liées au coût du conflit au Moyen-Orient et la hausse des dépenses dans l'IA pèsent sur le sentiment général des investisseurs.

Quel a été l'impact de la hausse du cours du pétrole sur le Nikkei 225 ? L'envolée des prix de l'énergie accroît la pression sur l'économie japonaise, fortement dépendante de ses importations. L'indice Nikkei 225 perd 2,65% ce vendredi, tiré vers le bas par les valeurs liées aux semi-conducteurs et par la réévaluation des valorisations technologiques globales.

Pourquoi l'action Samsung a-t-elle reculé lors de cette séance ? L'action Samsung Electronics abandonne 7,59% en raison du mouvement de vente généralisé sur les puces mémoire et de tensions sociales internes. L'attribution de primes de plus de 400 000 dollars à certains salariés clés a suscité des contestations salariales, fragilisant le titre dans un marché très baissier.

Quelles sont les nouvelles mesures douanières qui pèsent sur les Bourses asiatiques ? L'administration américaine a instauré des droits de douane compris entre 10% et 12,5% visant 60 partenaires commerciaux. Ces taxes touchent directement les économies exportatrices de la région asiatique, pesant notamment sur les indices chinois du Shanghai Composite et du CSI 300.