Graphique du jour : Le pétrole recule pour tester les 92,5 dollars le baril (24.07.2026)

Points clés Donald Trump a mis en garde contre de nouvelles attaques contre l'Iran, mais les cours du pétrole sont en légère baisse aujourd'hui, s'établissant à 92,5 dollars le baril.

Les investisseurs suivent de près l'évolution du conflit dans le contexte des élections de mi-mandat américaines prévues cet automne.

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent légèrement aujourd’hui, mais continuent de s’échanger autour de 92,5 dollars le baril, après avoir bondi d’environ 35 % depuis le début du mois. Hier, Donald Trump a averti qu’il envisageait une frappe militaire contre l’Iran d’une ampleur sans précédent et a déclaré qu’il était sur le point de prendre une décision définitive. Bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’une action militaire soit imminente, cela souligne le niveau exceptionnellement élevé des tensions entre les deux pays, aucune des deux parties ne semblant actuellement considérer la désescalade comme l’issue la plus probable. D’un autre côté, la Maison Blanche est de plus en plus attentive aux élections de mi-mandat américaines prévues cet automne. Des considérations politiques pourraient réduire la volonté de l’administration de maintenir un conflit prolongé plus tard dans l’année, ce qui risquerait de réduire à quelques semaines le délai de prise de décision concernant une éventuelle escalade, avant que la campagne électorale ne s’intensifie.

Si une escalade majeure ne se concrétisait finalement pas, les investisseurs pourraient de plus en plus anticiper un retour aux négociations diplomatiques comme scénario le plus probable. Dans ce cas, il pourrait s’avérer difficile de maintenir durablement les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril au cours des prochains mois, malgré la situation actuellement tendue sur le marché physique.

au cours des prochains mois, malgré la situation actuellement tendue sur le marché physique. Parallèlement, la poursuite des attaques des Houthis contre la navigation marchande en mer Rouge et la possibilité d’une action militaire américaine plus large contre l’Iran maintiennent les risques liés à l’offre à un niveau élevé. Les investisseurs craignent également que les stocks mondiaux de pétrole, relativement faibles, n’amplifient tout choc d’offre si les voies de transport ou la production venaient à être encore perturbées.

La hausse des cours du pétrole accroît une nouvelle fois le risque d’une inflation persistante, soutenant les rendements des obligations d’État et pouvant inciter les banques centrales à maintenir leurs taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps. Dans le même temps, le renchérissement de l’énergie pèse sur les perspectives économiques mondiales en augmentant les coûts de transport, de production et d’électricité, tout en réduisant le pouvoir d’achat réel des ménages. Analyse technique du PÉTROLE (D1) Sur le graphique journalier, le Brent s’échange entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 38,2 % et 61,8 % du mouvement baissier précédent. La zone des 98 dollars le baril (retracement de Fibonacci à 61,8 %) et celle des 102,5 dollars le baril (retracement de Fibonacci à 71,6 %) constituent actuellement les principaux niveaux de résistance à surveiller. À la baisse, d’importants niveaux de support se situent près de 87 dollars et 81 dollars le baril, correspondant respectivement aux niveaux de retracement de Fibonacci à 38,2 % et 23,6 %. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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