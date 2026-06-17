BREAKING : L'EURUSD recule de 0,4 % !

Comme on s'y attendait largement, le FOMC a décidé de maintenir ses taux inchangés, le taux des fonds fédéraux restant compris entre 3,50% et 3,75%. La décision a été prise à l'unanimité. Figure 1 : Taux d'intérêt et rendements obligataires aux États-Unis (1998 - 2026) Source: XTB Research, 17.06.2026

Ce qui est bien plus important que la décision elle-même, c’est le « Dot Plot », une projection des taux d’intérêt du FOMC pour l’avenir. Nous avons constaté une révision à la hausse de l’ensemble de sa trajectoire. Une révision assez substantielle, nettement supérieure aux attentes du marché. On peut sans aucun doute considérer cela comme un virage « hawkish » de la part du comité. La moitié des décideurs (9 sur 18) s'attendent désormais à une hausse des taux avant la fin de l'année. Un tiers (6 sur 18) prévoit deux hausses dans le scénario de base. Figure 2 : « Dot Plot » du FOMC (2026 - 2028+)

Source: FOMC, 17.06.2026 La réévaluation des taux américains est significative : les marchés anticipent désormais pleinement une hausse d’ici la fin de l’année et tablent sur deux hausses de taux d’ici mi-2027 comme scénario de base. Le communiqué… Ce communiqué est plutôt inhabituel. S’il est vrai que le président Warsh a souligné ces derniers jours qu’il souhaitait que la Fed cesse de tout expliquer de manière aussi explicite, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle aille aussi loin. Le document compte au total 132 mots et peut être lu en environ 35 secondes.



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