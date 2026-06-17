BREAKING : La consommation américaine reste solide. Le dollar semble bien se porter après la publication des chiffres des ventes au détail

Comme l’indiquent les dernières données publiées aux États-Unis concernant le rapport sur les ventes au détail, le mois de mai a réservé une surprise positive significative, survenue avant même le début de la Coupe du monde, qui a généralement un impact positif sur la consommation. Le consommateur américain se montre insensible à la perspective d’un resserrement de la politique monétaire, ce qui a déclenché une réaction immédiate sur les marchés financiers. Données clés : Titre : Les ventes au détail ont progressé de 0,9% en glissement mensuel en mai, dépassant nettement le consensus du marché qui s'établissait à +0,5%

Les ventes au détail ont progressé de en glissement mensuel en mai, dépassant nettement le consensus du marché qui s'établissait à +0,5% Groupe de référence : L'indicateur qui alimente directement les calculs du PIB américain (hors postes tels que les automobiles et les carburants) a progressé de 0,7% en glissement mensuel, contre une prévision de +0,4%.

L'indicateur qui alimente directement les calculs du PIB américain (hors postes tels que les automobiles et les carburants) a progressé de en glissement mensuel, contre une prévision de +0,4%. Hors transports : Les ventes hors automobiles ont bondi de 0,8% en glissement mensuel (prévision : +0,5%).

Les ventes hors automobiles ont bondi de en glissement mensuel (prévision : +0,5%). Révision : Le chiffre précédent pour avril a été légèrement révisé à la baisse, passant de +0,5% à +0,4% .

Le chiffre précédent pour avril a été légèrement révisé à la baisse, passant de +0,5% à . En glissement annuel (g/a) : Par rapport au mois de mai de l’année dernière, les ventes au détail ont progressé de pas moins de 6,9%. Commentaire sur les données : la vigueur de la consommation, la Fed et la situation géopolitique redynamisent le dollar Le consommateur américain n’a pas l’intention de lever le pied. Le rapport du mois de mai illustre sans ambiguïté la vigueur de la demande intérieure américaine. Les craintes antérieures selon lesquelles la hausse de l’inflation commencerait à peser concrètement sur le pouvoir d’achat des Américains ont été mises de côté pour l’instant. Plus important encore, un résultat aussi solide pour l’indice de référence (+0,7%) prouve que ces hausses ne sont pas simplement une illusion due à la hausse des prix à la pompe, mais reflètent une activité d’achat réelle et saine. Bank of America, s’appuyant sur les données internes issues des cartes de paiement de ses clients, avait prédit avec précision cette croissance, et les consommateurs se sont bel et bien rendus dans les magasins. Le dollar montre ses muscles avant la décision du FOMC. Ces données économiques sensationnelles constituent un carburant direct et puissant pour le dollar (USD). Cette publication intervient à un moment clé, juste avant la prochaine décision du FOMC sur les taux d’intérêt. Le marché a immédiatement reçu un signal clair : puisque l’économie se porte bien et que la consommation est au beau fixe, la Réserve fédérale n’a absolument aucune raison de se précipiter pour baisser les taux d’intérêt. Aujourd’hui, le marché anticipe une probabilité supérieure à 80 % de hausses des taux en décembre. Cependant, la question clé concerne le ton que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, adoptera. L’ombre de l’Iran et les menaces de Trump. La vigueur du dollar ne résulte toutefois pas uniquement d’une économie solide et de fondamentaux du PIB robustes. Le deuxième facteur, extrêmement important, qui soutient l’USD est le retour de la prime de risque géopolitique sur les marchés. Le climat autour de l’accord avec l’Iran s’envenime sous l’effet des dernières déclarations de Donald Trump, qui a recommencé à menacer ouvertement de lancer des attaques militaires et de mettre fin aux accords existants. Face à une telle incertitude au Moyen-Orient, les investisseurs du monde entier se réfugient vers des valeurs refuges, parmi lesquelles le dollar reste le leader incontesté. La combinaison d’excellentes données macroéconomiques et d’inquiétudes géopolitiques crée les conditions idéales pour de nouveaux gains du dollar américain dans les jours à venir. ​​​​​​​ L'EURUSD repasse sous le seuil de 1,16 avant la décision de la Fed et dans un climat de risque géopolitique accru. Source: xStation5.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."