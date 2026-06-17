BREAKING : Le dollar américain prolonge sa hausse à 1% après la conférence de presse du FOMC

Le FOMC a maintenu ses taux inchangés à 3,50%-3,75% à l'issue d'un vote unanime qui s'est tenu plus tôt dans la journée. Le dollar a fortement chuté (-0,4% par rapport à l'USD), tout comme les principaux indices boursiers américains (le S&P 500 a reculé de 0,5%), principalement en raison d'un « dot plot » (projection du Comité concernant l'évolution future des taux d'intérêt) particulièrement « hawkish ». Figure 1 : « Dot plot » du FOMC (2026 - 2028+) Source: FOMC, 17.06.2026 Figure 2: FOMC Dot Plot [June vs. March] (2026) Source: FOMC, 17.06.2026 Nous avons également constaté une révision à la hausse assez marquée de l'inflation PCE sous-jacente (hors alimentation et énergie), qui devrait désormais atteindre 3,6% cette année. Figure 3 : Prévisions de la Fed (2026 - 2028+) Source: FOMC, 17.06.2026 La première conférence de presse de Kevin Warsh n’a pas été, dans un premier temps, particulièrement accommodante. De nombreuses informations ont circulé, notamment concernant la création de « groupes de travail » chargés d’étudier « divers changements ». Cette abondance d’informations ne devrait toutefois pas se reproduire régulièrement, le gouverneur ayant souligné que le Comité mettait fin à ses indications prospectives. Des accents accommodants ont commencé à se faire jour vers le milieu de la conférence. M. Warsh a mentionné que la position de la Fed en matière de politique monétaire est inégale selon les secteurs économiques : elle restreint le marché immobilier, mais pas le secteur financier. De plus, le gouverneur a déclaré que le Comité ne devait « pas se sentir lié par (ses propres – note de la rédaction) projections de taux » et que celles-ci se référaient souvent à « des données obsolètes ». Il reste ouvert à de « nouvelles sources de données », ce qui semble plutôt inquiétant, surtout compte tenu du licenciement, l’année dernière, de la commissaire du BLS, Erika McEntarfer. Le nouveau président affirme ne pas croire au choix entre l’inflation et l’emploi. Le Comité, lui, y croit, comme l’a particulièrement bien montré le « dot plot ». Les marchés prennent parti pour ce dernier, estimant que la position accommodante de Warsh n’a pas beaucoup d’influence au sein du Comité (du moins pour l’instant). Les indices boursiers américains terminent la journée en baisse de plus de 0,5%, les rendements obligataires américains continuent d’augmenter (environ 13 points de base pour les obligations à 2 ans), tandis que le dollar se renforce face à toutes les devises du G10 (EUR/USD en baisse de 1%). La hausse des rendements a exercé une pression considérable sur l’or (-2,4%) et l’argent (-3,8%). - Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."