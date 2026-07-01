BREAKING : Le rapport sur les stocks de pétrole fait encore état d'une baisse. Le prix du brut WTI atteint son plus bas niveau depuis fin février

Stocks de pétrole brut : Baisse de 3,775 millions de barils . Ce résultat est légèrement meilleur que les 4 millions de barils attendus, mais supérieur à celui de la semaine précédente, où les stocks avaient chuté de près de 6,1 millions de barils. Le niveau total des stocks s'élève actuellement à 408,359 millions de barils (soit une baisse de 0,92 %).

Baisse de . Ce résultat est légèrement meilleur que les 4 millions de barils attendus, mais supérieur à celui de la semaine précédente, où les stocks avaient chuté de près de 6,1 millions de barils. Le niveau total des stocks s'élève actuellement à 408,359 millions de barils (soit une baisse de 0,92 %). Stocks d'essence : Baisse de 2,33 millions de barils (soit une baisse de 1,08 %). Une baisse de 0,9 million de barils était attendue, alors que la semaine précédente, on avait enregistré une hausse de 2,06 millions de barils.

Baisse de (soit une baisse de 1,08 %). Une baisse de 0,9 million de barils était attendue, alors que la semaine précédente, on avait enregistré une hausse de 2,06 millions de barils. Stocks de distillats : Hausse de 2,48 millions de barils (soit une hausse de 2,34 %). Une baisse de 0,8 million de barils était attendue, après une hausse de 3,06 millions de barils.

Hausse de (soit une hausse de 2,34 %). Une baisse de 0,8 million de barils était attendue, après une hausse de 3,06 millions de barils. Stocks du hub de Cushing : Hausse de 709 000 barils (pour atteindre 19,666 millions de barils). Cela atténue les récentes inquiétudes quant à une chute des stocks du hub à un niveau critique.

Hausse de (pour atteindre 19,666 millions de barils). Cela atténue les récentes inquiétudes quant à une chute des stocks du hub à un niveau critique. Taux d’utilisation des raffineries : Hausse de 0,50 % par rapport à la semaine précédente.

Hausse de par rapport à la semaine précédente. Importations américaines de brut : Baisse de 291 000 barils par jour (bpj) pour s’établir à 5,279 millions de bpj. Commentaire sur les données Le rapport de l’EIA publié aujourd’hui a un impact plutôt positif sur les prix ; toutefois, nous observons actuellement une baisse sur le marché pétrolier, en raison d’un optimisme persistant concernant la réouverture du détroit d’Ormuz. Que faut-il retenir de ce rapport ? Une forte demande et une pression à la baisse sur les stocks de pétrole brut : l’un des points clés du rapport est la baisse continue des stocks de pétrole brut (-3,775 millions de barils). Cette baisse a été stimulée par deux facteurs : une augmentation de l’activité des raffineries américaines (hausse du taux d’utilisation de 0,50 %) et une diminution des arrivages de matières premières en provenance de l’étranger (les importations ont chuté de près de 300 000 barils par jour). C’est la région de la côte du Golfe, qui constitue le cœur de l’industrie américaine du raffinage, qui a supporté l’essentiel de ces baisses. Marché des carburants (essence vs distillats) : La forte baisse des stocks d’essence (de 2,33 millions de barils) constitue un signal très positif pour la demande des consommateurs, laissant présager une saison touristique dynamique. En revanche, l’optimisme du marché est tempéré par une hausse inattendue des stocks de distillats (gazole, fioul domestique) de près de 2,5 millions de barils, ce qui pourrait indiquer un léger ralentissement dans le secteur industriel ou celui du transport lourd. Il convient de noter que les marges de craquage sur le marché restent à un niveau élevé. Pôle de Cushing : L’augmentation des stocks de 709 000 barils au pôle de règlement clé de Cushing constitue également un léger facteur baissier, ce qui montre que la disponibilité physique du pétrole au point de livraison des contrats à terme WTI s’est légèrement améliorée. Les stocks continuent d'enregistrer un recul marqué. Nous observons également une nouvelle baisse des réserves stratégiques de pétrole (SPR). Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le « crack spread » atteint déjà ses plus hauts niveaux récents, ce qui pourrait indiquer une forte demande de carburant ou une pénurie. De tels écarts sont extrêmement rares. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le prix du pétrole brut WTI recule aujourd'hui pour atteindre son plus bas niveau depuis le début de la guerre, se situant à seulement 1,5 % au-dessus de son cours de clôture de février. Source : xStation5



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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