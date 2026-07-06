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Le CAC 40 perd 0,33% à 8 479,87 points, freiné par la contraction des volumes avant le retour des opérateurs américains.
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Thales acquiert 35,51% d'Exail Technologies, valorisant l'entreprise de robotique navale à 3,9 milliards d'euros.
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L'action easyJet gagne 8,85% suite à l'accord d'offre publique d'achat du fonds Castlelake à 6,90 livres par action.
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Thales acquiert 35,51% d'Exail Technologies, valorisant l'entreprise de robotique navale à 3,9 milliards d'euros.
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L'action easyJet gagne 8,85% suite à l'accord d'offre publique d'achat du fonds Castlelake à 6,90 livres par action.
Après une semaine de progression, le CAC 40 entame la séance dans le rouge. La Bourse de Paris recule de 0,33% ce lundi 6 juillet 2026, freinée par la baisse des volumes avant le retour des opérateurs américains. Les rachats d'entreprises concentrent l'activité sur le marché des actions européennes avec les dossiers Thales et easyJet.
Une séance prudente pour les indices européens
Repli de l'indice parisien
Le principal indice de la Bourse de Paris recule de 0,33% pour s'établir à 8 479,87 points. Cette baisse intervient après un gain hebdomadaire de 1,47% la semaine précédente, qui avait replacé l'indicateur au-dessus de la barre des 8 500 points pour la première fois depuis le 27 février. Le CAC 40 reste à distance de son plus haut historique atteint le 26 février à 8 620,93 points en clôture. Les prises de bénéfices dominent les échanges en ce début de semaine.
Ailleurs en Europe, le LSE à Londres perd 0,28%, tandis que le Xetra de Francfort gagne 0,21%. Les volumes d'échanges se contractent dans l'attente de la réouverture des bourses américaines, restées fermées pour un week-end prolongé lié à la fête nationale. L'absence des investisseurs institutionnels d'outre-Atlantique réduit la liquidité du marché. Les opérateurs européens ajustent leurs positions sans direction précise.
En zone euro, les ventes au détail et les prix à la production augmentent de 0,2% en mai. L'indice Sentix, qui mesure la confiance des investisseurs, s'améliore à -3,1 points, dépassant nettement la prévision fixée à -14,5 points. En Allemagne, les commandes à l'industrie enregistrent une hausse inattendue de 1,9%, loin de la progression de 1,1% anticipée, effaçant une partie de la baisse de 3,8% du mois d'avril. Ces publications macroéconomiques ne provoquent pas de mouvement directionnel immédiat.
Contraction des indicateurs américains
Aux États-Unis, l'indice PMI des services se contracte à 51,2 points en juin, contre une stagnation attendue à 51,3 points. L'indice PMI non manufacturier descend à 54 points, un niveau inférieur aux estimations du consensus fixées à 54,2 points, après avoir atteint 54,5 points en mai. Ces données économiques relatives au secteur tertiaire confirment un léger ralentissement de l'activité américaine. La statistique n'entraîne pas de rotation sectorielle marquée.
Concernant le dossier iranien, le président américain déclare que les États-Unis prévoient soit de conclure un accord avec Téhéran, soit de régler la situation militairement. Selon ces déclarations rapportées par l'agence Reuters, l'Iran préférerait parvenir à un compromis diplomatique. Ces informations rappellent l'existence de tensions géopolitiques latentes. Les opérateurs intègrent progressivement ce paramètre politique dans la tarification des actifs.
L'euro perd 0,17% face au dollar pour s'échanger à 1,1418 dollar à la clôture européenne. Le cours du pétrole s'apprécie, avec un baril de Brent en hausse de 0,90% à 72,16 dollars et un WTI qui prend 0,65% à 68,65 dollars. Le marché des devises reste surveillé par les cambistes actifs sur le forex. L'évolution de la dette américaine dicte les flux sur le marché des changes.
Deux rachats d'entreprises officialisés
Acquisition de 35,51% d'Exail par Thales
Le secteur de la défense enregistre une opération de concentration. Thales signe un accord avec la famille Gorgé pour racheter 35,51% du capital d'Exail Technologies. Le prix d'acquisition s'élève à 134 euros par action, valorisant l'entreprise spécialisée en robotique à 3,9 milliards d'euros. L'opération met fin à plusieurs semaines de spéculations sur l'avenir de la société.
Cette prise de participation entraîne la formulation d'une offre publique d'achat obligatoire sur l'intégralité du capital flottant. Safran proposait également 128,50 euros par titre pour s'emparer de ce constructeur de drones navals, mais a retiré son offre le vendredi précédent suite à l'échec des négociations. Le marché acte l'issue du duel entre les deux groupes industriels. Le financement de cette transaction s'opérera en numéraire.
L'action Thales gagne 1,22% à la clôture de la place parisienne. L'action Exail Technologies avance de 2,12% à 125,10 euros, soutenue par un volume d'échanges en hausse de 262% par rapport aux cinq dernières séances. L'action Safran prend 0,11% en fin de journée. Les actions européennes liées aux budgets de défense nationaux captent l'essentiel de l'intérêt acheteur.
Offre publique d'achat sur easyJet
Le conseil d'administration d'easyJet valide les termes financiers de l'offre de rachat formulée par le fonds d'investissement américain Castlelake. L'action de la compagnie aérienne à bas coûts gagne 8,85% suite à cette approbation du conseil. Les investisseurs institutionnels se placent massivement sur le titre pour bénéficier de la prime proposée par l'acquéreur.
L'offre retenue s'élève à 6,90 livres sterling par action en numéraire, assortie d'une alternative partielle en actions non cotées de la nouvelle structure. Castlelake a relevé son prix à de multiples reprises depuis le début du mois de juin, passant de 5,60 livres à 6,90 livres pour obtenir l'accord définitif de la cible. Les actions européennes du compartiment du tourisme réagissent positivement à la transaction.
L'équipementier automobile Continental recule de 2,17% à la Bourse de Francfort après avoir officialisé la cession de sa division ContiTech. L'action de l'entreprise allemande avait gagné 7,32% au cumul des quatre séances précédentes, poussée par les fuites dans la presse concernant cette vente. Ces transactions sectorielles génèrent de la volatilité sur le marché. Les indices boursiers reflètent une réallocation des capitaux vers les cibles d'acquisitions de la journée.
❓ FAQ
Qu'est-ce qui explique la baisse du CAC 40 ce lundi ? Le CAC 40 perd 0,33% en raison d'une contraction des volumes d'échanges avant la réouverture des bourses américaines. Les investisseurs limitent leurs prises de risques après la hausse hebdomadaire de 1,47% enregistrée la semaine précédente.
Comment s'exposer au cours du pétrole sur les marchés financiers ? L'investissement sur le cours du pétrole s'effectue via l'achat d'actions de producteurs d'hydrocarbures, l'acquisition de contrats à terme sur le Brent et le WTI, ou l'utilisation d'ETF sectoriels répliquant l'évolution du marché de l'énergie.
Quels secteurs animent les actions européennes à la Bourse de Paris ? Sur la Bourse de Paris, les annonces de rachat stimulent les valorisations. Les valeurs de l'aéronautique et de la défense, comme Thales, ou celles du transport aérien, génèrent des volumes d'échanges importants suite aux offres d'acquisition du jour.
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