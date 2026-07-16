Le cours du CAC 40 a enregistré une baisse marginale de 0,05% ce jeudi pour s'établir à 8 377,86 points, interrompant une série de plusieurs séances haussières. La stagnation des actions européennes s'explique par les tensions géopolitiques et un repli du compartiment des puces électroniques. Les investisseurs ont néanmoins limité la baisse de l'indice parisien en fin de trading grâce à de solides performances dans la publicité et la restauration collective.

Le cours du CAC 40 face aux doutes technologiques

La correction des semi-conducteurs à Paris

Les doutes sur la rentabilité future des investissements dans l'intelligence artificielle ont provoqué des ventes massives sur les puces électroniques. Le mouvement de retrait a débuté sur les places boursières asiatiques où le Kospi a perdu 6,37% et le Nikkei 225 2,39%. À la Bourse de Paris, l'évolution du cours du CAC 40 a été freinée par le constructeur de puces STMicroelectronics, qui a abandonné 4,91% pour clôturer à 55,99 euros. L'action Soitec a subi un repli encore plus lourd, avec un recul de 7,64% à 90,18 euros.

Les financiers positifs de TSMC n'ont pas suffi à inverser la tendance baissière globale. Le fabricant taïwanais a pourtant fait part d'une hausse de 77% de son bénéfice trimestriel grâce à la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle. Les craintes liées aux valorisations boursières actuelles du secteur l'emportent temporairement sur les données d'activité réelles.

La baisse s'est étendue aux indices américains lors de la séance à Wall Street ce jeudi. Le Nasdaq affiche un repli de 1,43% sous le poids de ces mêmes arbitrages sectoriels. La consolidation généralisée montre une volonté des opérateurs de réduire leur exposition aux actifs technologiques dont les cours ont fortement progressé depuis le début de l'année.

L'impact macroéconomique et monétaire américain

Les statistiques américaines du jour ont démontré une amélioration conjoncturelle. L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie a bondi à 41,4 en juillet, contre un niveau de 10,3 le mois précédent. L’indicateur atteint son niveau le plus élevé depuis le mois de janvier 2025. Les chiffres influent directement sur le marché des indices mondiaux en modifiant les anticipations des investisseurs.

Parallèlement, le marché du travail américain confirme cette tendance avec des inscriptions hebdomadaires au chômage limitées à 208 000. Les données du marché du travail réduisent la probabilité d'un assouplissement monétaire rapide par la Réserve fédérale américaine. La banque centrale pourrait choisir de maintenir sa politique restrictive pour s'assurer de la stabilité des prix.

Les places européennes ont terminé sur une note mitigée, le CAC40 baisse légèrement de 0,05% à 8 377,86 points et le Dax enregistre une baisse de 0,34% à 24 915 points, Londres progresse de 0,54% à 10 572,24 points après la publication d’un PIB en hausse de 0,1% en mai et l'Euro Stoxx 50 s'octroie 0,29%.

Résilience des entreprises et pressions géopolitiques

Le soutien des publications de Publicis et l’annonce de Sodexo

La saison des résultats financiers en Europe commence sous des auspices favorables pour plusieurs grandes capitalisations parisiennes. Le groupe de communication Publicis a progressé de 3,07% pour s'établir à 91,38 euros après sa publication trimestrielle. L'entreprise a dépassé les prévisions du marché au deuxième trimestre et a légèrement relevé ses objectifs de croissance organique pour 2026. La performance permet au titre de s'isoler positivement au sein d'une cote parisienne majoritairement orientée à la baisse.

De son côté, Sodexo a vu son cours de bourse s'apprécier de 2,18% à 53,85 euros. La société de restauration collective a annoncé la signature d'un contrat mondial d'envergure avec le groupe Meta pour prendre en charge ses services de restauration. Ces annonces concrètes permettent de soutenir le segment des actions françaises de services aux entreprises. La société a également profité de cette journée pour dévoiler sa feuille de route stratégique à moyen terme.

Source: xStation5

Le secteur de l'énergie face aux risques du Moyen-Orient

Les tensions géopolitiques restent vives entre les États-Unis et l'Iran après de récents échanges de frappes militaires dans la région. Téhéran a maintenu le blocage du détroit d'Ormuz et affirmé que cette fermeture durerait tant que les actions américaines continueraient. De plus, des rapports font état d'une demande de l'Iran aux Houthis du Yémen pour bloquer le détroit stratégique de Bab el-Mandeb en cas d'attaque sur ses infrastructures électriques. Les opérateurs surveillent également les informations sur la possibilité pour Washington de prendre le contrôle de l'île de Kharg, qui abrite le principal terminal d'exportation de brut iranien.

Malgré ce contexte géopolitique lourd, le cours du pétrole Brent a reflué pour la première fois cette semaine. Le baril de Brent s'est négocié autour de 84,50 dollars et a marqué une pause après plusieurs jours de hausse consécutifs. Le repli technique reflète une intégration progressive du risque par les opérateurs de matières premières énergétiques. Les flux d'approvisionnement mondiaux restent toutefois sous la menace directe d'une escalade militaire.

La baisse des cours du brut a pesé sur la performance de TotalEnergies, dont le titre a perdu 1,49% à 69,59 euros en clôture. Au-delà du prix du baril, la major pétrolière française a averti que les profits de sa filiale de gaz naturel liquéfié allaient baisser au deuxième trimestre en raison d'un marché européen atone. Les résultats officiels de l'entreprise seront dévoilés officiellement le 23 juillet 2026.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du CAC 40 a-t-il stagné aujourd'hui ? La stagnation de l'indice s'explique par un arbitrage sectoriel massif défavorable aux entreprises de puces électroniques, combiné à des incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient. Ces éléments ont contrebalancé l'impact positif de publications financières encourageantes d'acteurs de premier plan à Paris.

Quel a été l'impact des valeurs technologiques sur la séance ? Le compartiment lié à l'intelligence artificielle a subi d'importantes prises de bénéfices à l'échelle mondiale, affectant directement le segment des actions françaises de ce secteur. Les replis marqués de Soitec et de STMicroelectronics ont lourdement pesé sur la tendance générale de la journée.

Comment s'exposer aux grandes entreprises du marché parisien ? L'exposition aux variations des grandes capitalisations peut se faire par l'acquisition directe de titres vifs ou via des fonds indiciels cotés qui répliquent la performance globale du marché des indices européens. Ces instruments permettent de diversifier un portefeuille sur l'ensemble des secteurs de l'économie.