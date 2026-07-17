Calendrier économique : l'inflation en Europe et le marché immobilier américain sous les projecteurs

Ce vendredi apporte un calme relatif sur les marchés financiers après une semaine boursière intense. L’attention des investisseurs se porte principalement sur les données relatives au marché immobilier américain et sur la publication définitive de l’inflation à la consommation (IPCH) de juin dans la zone euro. Les indices de Wall Street ont récemment enregistré des baisses, principalement dues à la faiblesse du secteur technologique et à la révision à la baisse des prévisions de dépenses d’investissement chez les principaux fabricants de semi-conducteurs. Par ailleurs, le sentiment du marché continue d’être influencé par les déclarations des responsables des banques centrales, le discours de Piero Cipollone, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, étant prévu aujourd’hui. Sur les marchés des changes, la volatilité reste un facteur clé pour les paires euro-dollar américain, qui seront directement influencées par les publications macroéconomiques de cet après-midi outre-Atlantique. Principales publications de la séance asiatique La séance asiatique n’a pas été marquée par des publications macroéconomiques à forte volatilité, ce qui a conduit les acteurs du marché à négocier principalement en fonction du sentiment mondial émanant des principaux marchés.

À 01 h 00, Philip Jefferson, membre du Conseil de la Fed, a prononcé un discours public qui n’a pas apporté de déclarations marquantes concernant l’orientation immédiate de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Calendrier macroéconomique 08 h 00 Roumanie - Production industrielle corrigée des variations saisonnières, en glissement mensuel (mai). Consensus : aucune donnée. Chiffre précédent : 1,5 %

09 h 00 République tchèque - Indice des prix à la production (IPP), en glissement mensuel (juin). Consensus : -0,4 %. Chiffre précédent : -0,1 %

09 h 00 République tchèque - Indice des prix à la production (IPP) à/a (juin). Consensus : 1,5 %. Valeur précédente : 1,5 %

09 h 00 Slovaquie - Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à/a (juin). Consensus : 3,5 %. Valeur précédente : 4 %

10 h 00 Zone euro - Balance courante corrigée des variations saisonnières (en EUR) (mai). Consensus : 17,5 milliards. Chiffre précédent : 15,7 milliards

11 h 00 Zone euro - IPCH définitif en glissement mensuel (juin). Consensus : -0,1 %. Chiffre précédent : 0,1 %

11 h 00 Zone euro - IPCH définitif en glissement a/a (juin). Consensus : 2,8 %. Chiffre précédent : 3,2 %

11 h 00 Zone euro - IPCH sous-jacent définitif m/m (juin). Consensus : 0,2 %. Donnée précédente : 0,3 %

11 h 00 Zone euro - IPCH sous-jacent définitif a/a (juin). Consensus : 2,4 %. Donnée précédente : 2,6 %

13 h 00 Zone euro - Discours de Piero Cipollone, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Consensus : aucune donnée. Chiffre précédent : aucune donnée

14 h 30 États-Unis - Prix à l'exportation en glissement mensuel (juin). Consensus : -0,4 %. Chiffre précédent : 1,3 %

14 h 30 États-Unis - Prix à l'importation en glissement mensuel (juin). Consensus : -0,7 %. Chiffre précédent : 1,9 %

14 h 30 États-Unis – Mises en chantier (juin). Consensus : 1 310 000. Donnée précédente : 1 177 000

14 h 30 États-Unis – Permis de construire (juin). Consensus : 1 400 000. Donnée précédente : 1 410 000

15 h 15 États-Unis – Production industrielle en glissement mensuel (juin). Consensus : 0,2 %. Dernière publication : 0,1 %

15 h 15 États-Unis - Taux d'utilisation des capacités (juin). Consensus : 76,2 %. Dernière publication : 76,2 %

16 h 00 États-Unis - Indice préliminaire de confiance des consommateurs du Michigan (juillet). Consensus : 51. Dernière publication : 49,5

19 h 00 États-Unis - Nombre de plateformes de pétrole Baker Hughes (semaine). Consensus : 446. Chiffre précédent : 445 Marchés à surveiller EUR/USD – Les données définitives sur l’inflation IPCH de la zone euro, combinées à la série très attendue sur le marché immobilier américain, pourraient déclencher des fluctuations importantes sur cette paire de devises majeure.

– Les données définitives sur l’inflation IPCH de la zone euro, combinées à la série très attendue sur le marché immobilier américain, pourraient déclencher des fluctuations importantes sur cette paire de devises majeure. Secteur immobilier américain et S&P 500 – Les mises en chantier et les permis de construire fourniront des indications cruciales sur la santé des consommateurs américains et de l’économie dans son ensemble dans un contexte de taux d’intérêt élevés.



Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."