📉 Le gaz naturel s'effondre alors que les stocks de l'EIA américaine augmentent

Selon l'EIA, les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes (bcf), alors que le marché s'attendait à une hausse de 30 bcf et que le chiffre précédent s'élevait à 28 bcf. Les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes (bcf) selon le dernier rapport de l'EIA, alors que le marché s'attendait à une hausse de 30 bcf et que la hausse précédente s'élevait à 28 bcf .

selon le dernier rapport de l'EIA, alors que le marché s'attendait à une hausse de et que la hausse précédente s'élevait à . En glissement annuel, les stocks affichaient une baisse de 12 bcf . Dans le même temps, les niveaux de stockage sont restés supérieurs de 195 bcf à la moyenne sur cinq ans de 2 922 bcf , tandis que le volume total de gaz de travail est resté dans la fourchette historique des cinq dernières années.

. Dans le même temps, les niveaux de stockage sont restés à la moyenne sur cinq ans de , tandis que le volume total de gaz de travail est resté dans la fourchette historique des cinq dernières années. À l’horizon, l’affaiblissement de la demande liée à la climatisation et l’augmentation attendue de l’offre de gaz naturel en provenance du bassin permien laissent présager un assouplissement des fondamentaux du marché vers la fin de l’été.

En revanche, les cinq prochains jours pourraient apporter la dernière hausse significative à l’échelle nationale de la demande de gaz naturel liée à la climatisation pour cette saison, alors que la canicule persiste. Graphique du gaz naturel (période D1) Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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