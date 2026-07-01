Calendrier économique : le sommet des banques centrales à Sintra pourrait accentuer la volatilité des marchés des changes (01.07.2026)

Le début de la séance d’aujourd’hui se caractérise par un calme relatif et une baisse de la volatilité, suite au récent regain d’optimisme autour de l’IA. Les contrats à terme sur les principaux indices des deux côtés de l’Atlantique (US500, EU50) reculent actuellement de 0,2 %, ce qui offre au marché un peu de répit après les hausses enregistrées hier. Toutefois, la volatilité devrait s’intensifier lors de la séance, qui s’annonce aujourd’hui particulièrement chargée en données macroéconomiques. Outre les chiffres définitifs de l’indice PMI manufacturier de juin, nous attendons les chiffres de l’inflation dans la zone euro, le rapport ADP sur le marché du travail américain et le rapport de l’EIA sur les stocks de pétrole. Le moment fort pour les investisseurs pourrait bien être la table ronde réunissant les gouverneurs des banques centrales lors du forum de la BCE qui se tient actuellement à Sintra, où Kevin Warsh devrait faire ses débuts. Principales publications de la séance asiatique Japon : Très bons résultats trimestriels de l’indice Tankan. L’indice du secteur manufacturier a progressé à 22 points (consensus : 16 points, précédent : 17 points), tandis que celui des services s’est établi à 37 points (consensus : 35 points). Cela témoigne d’une forte résilience et d’une bonne santé de l’économie japonaise en ce début de second semestre. Chine : L’indice PMI manufacturier Caixin du mois de juin a enregistré un léger recul à 51,7 points (consensus : 51,8 points, précédent : 51,8 points). Toutefois, l’indice reste stable dans la zone d’expansion économique (au-dessus du seuil des 50 points). Australie : L’indice PMI manufacturier définitif de juin a été légèrement révisé à la hausse à 51,5 points (contre une prévision de 51,2). Sur une note négative, les données de mai concernant les mises en service de logements neufs ont chuté de -1,1 % en glissement mensuel (le consensus tablait sur un rebond de 0,7 % en glissement mensuel). Calendrier macroéconomique (toutes les heures sont exprimées en CET) 08h30 Nouvelle-Zélande - Indice des prix des matières premières (en glissement a/a) (juin). Précédent : 16,8 %

09h00 Pologne - PMI manufacturier (juin). Consensus : 49,4 | Précédent : 49,4

09 h 50 France - PMI manufacturier (juin) (définitif). Consensus : 50,7 | Précédent : 49,7

09 h 55 Allemagne - PMI manufacturier (juin) (définitif). Consensus : 50 | Précédent : 50,1

10 h 00 Zone euro - PMI manufacturier (juin) (définitif). Consensus : 51,3 | Précédent : 51,6

10 h 30 Royaume-Uni - PMI manufacturier (juin) (définitif). Consensus : 53,1 | Précédent : 53,9

11 h 00 Zone euro - Inflation IPCH (a/a) (juin) (estimation rapide). Consensus : 3,0 % | Précédent : 3,2 %

11 h 00 Zone euro - Inflation IPCH (en glissement mensuel) (juin). Précédent : 0,1 %

11 h 00 Zone euro - Inflation IPCH sous-jacente (en glissement a/a) (juin). Consensus : 2,6 % | Précédent : 2,6 %

11 h 00 Zone euro - Inflation IPCH sous-jacente (mois sur mois) (juin). Précédent : 0,3 %

12 h 15 Zone euro - Discours de Philip Lane, membre du directoire de la BCE

14 h 15 États-Unis - Rapport ADP (juin) (variation de l'emploi). Consensus : 118 000 | Précédent : 122 000

15 h 00 Zone euro - Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE

15 h 00 Royaume-Uni - Discours d'Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre

15 h 00 Canada - Discours de Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada

15 h 00 États-Unis - Discours de Kevin Warsh, président de la Fed

15 h 45 États-Unis - PMI manufacturier (juin) (chiffre définitif). Consensus : 55,7 | Précédent : 55,1

16 h 00 États-Unis - PMI manufacturier de l'ISM (juin). Consensus : 54 | Précédent : 54

16 h 00 États-Unis - Indice de l'emploi manufacturier de l'ISM (juin). Précédent : 48,6

16 h 00 États-Unis - Indice ISM des prix payés dans le secteur manufacturier (juin). Consensus : 79 | Précédent : 82,1

16 h 00 États-Unis - Indice ISM des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier (juin). Précédent : 56,8

16 h 00 Zone euro - Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

16 h 30 États-Unis - Variation des stocks de pétrole (EIA). Consensus : -4,0 millions de barils | Précédent : -6,09 millions de barils

16 h 30 États-Unis - Variation des stocks d'essence de l'EIA. Consensus : -0,9 million de barils | Précédent : 2,06 millions de barils 3 marchés à surveiller aujourd'hui EUR/USD – Cette paire de devises majeure est au bord d'une forte volatilité. À 11 h 00, les investisseurs prendront connaissance de l’indicateur clé préliminaire de l’inflation IPCH de juin dans la zone euro (une baisse attendue à 3,0 % a/a). Cependant, de véritables montagnes russes nous attendent à 15 h 00, lorsque les dirigeants des banques centrales les plus importantes au monde (BCE, BoE, BoC et Fed) prendront la parole simultanément. Conjugué aux données américaines de l’après-midi, cet événement déterminera l’orientation de l’euro-dollar avant la publication du rapport sur les emplois non agricoles (NFP). S&P 500 (US500) – Les indices américains font face à un marathon macroéconomique cet après-midi. Le premier élément déclencheur sera le rapport ADP à 14 h 15, qui servira de prélude aux données gouvernementales de vendredi (NFP). Toutefois, le moment crucial de la séance reste la publication de l’indice ISM manufacturier à 16 h 00. Le consensus table sur une stabilisation à 54 points ; tout écart plus marqué (notamment dans les sous-composantes « nouvelles commandes » et « prix payés ») se répercutera immédiatement sur le positionnement des capitaux à Wall Street. Pétrole Brent (OIL) – Les cours des matières premières réagiront aux données hebdomadaires officielles de l’Agence américaine de l’énergie (EIA) à 16 h 30. Le consensus du marché table sur une nouvelle baisse nette des stocks de pétrole brut de 4 millions de barils. Si les données confirment une baisse plus marquée des stocks et que la demande d’essence augmente, les cours du pétrole pourraient bénéficier d’un soutien technique leur permettant de sortir de leur phase actuelle de consolidation locale. Following its recent move up to the 10-day exponential moving average (EMA10; yellow), EURUSD is trading in the red once again, solidifying the downtrend that has been intact since April. This trajectory is further fueled by the widening policy divergence between an ECB retreating from its hawkish stance and the Fed, which markets anticipate could hike interest rates in September. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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