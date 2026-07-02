Calendrier économique : les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) publiés aujourd'hui vont-ils faire plonger Wall Street❓

Le sentiment du marché en début de séance Le marché a ouvert jeudi sous l’influence manifeste d’une rotation mondiale au détriment du secteur de l’IA et des technologies : l’or et l’argent mènent la hausse (en progression respectivement de 0,79 % et 1,10 %), jouant leur rôle d’actifs refuges, tandis que le WTI et le Brent reculent de plus de 0,4 % à 0,55 %, poursuivant ainsi leur pire trimestre depuis 2020. Le bitcoin recule de 0,41 % dans un contexte général d’aversion au risque, et les indices européens ouvrent en ordre dispersé : le DE40 affiche une hausse symbolique de 0,03 %, tandis que le UK100 et le NASDAQ 100 sont légèrement dans le rouge, ce qui témoigne de la prudence des investisseurs à la veille de la publication, cet après-midi, du rapport sur les emplois non agricoles (NFP). C’est en dehors du tableau principal des CFD que l’on observe la plus forte volatilité : le KOSPI a ouvert en baisse de 5 à 6 %, déclenchant une suspension des cotations (« sidecar »), tandis que Samsung Electronics et SK Hynix ont perdu plus de 7 à 9 % à l’ouverture, la chute des valeurs des semi-conducteurs à Wall Street ayant directement affecté les fabricants coréens de mémoires. Le Nikkei 225 réagit de manière plus modérée (environ -1 % à -1,2 %), et le yen japonais, à son plus bas niveau depuis 40 ans (USDJPY 162,37–162,38 sur notre plateforme), alimente les spéculations quant à une intervention du ministère japonais des Finances, d’autant plus que la liquidité sera faible vendredi en raison du jour férié aux États-Unis. À surveiller — Les actualités du jour L'événement phare de la journée sera la publication du rapport NFP de juin à 14 h 30. – le consensus s’établit entre 110 000 et 115 000, contre 172 000 en mai, le taux de chômage restant stable à 4,3 % – et la grande fourchette des prévisions (25 000 à 200 000) laisse entrevoir une réaction potentiellement vive du dollar américain et des rendements. Il convient également de suivre de près les données de cet après-midi concernant les commandes de biens durables et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, qui pourraient influencer davantage les anticipations relatives à la décision de la Fed en septembre. Il convient également de suivre de près les données de l’IPC en Suisse (8 h 30) et les commandes de biens durables aux États-Unis (16 h 00). Today's Macro Calendar. Source: xStation

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."