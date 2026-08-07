Calendrier économique : les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) vont-ils faire bouger le marché ? (07/08/2026)

La semaine a été calme sur le plan macroéconomique. Ce n’est un secret pour personne que les révisions des indices PMI, l’inflation suisse ou la décision de la Banque nationale tchèque concernant les taux d’intérêt n’ont pas suscité beaucoup d’enthousiasme chez les investisseurs.

Ni les données JOLTS ni celles d’ADP n’ont entraîné de volatilité significative sur les marchés. En temps normal, celles-ci sont considérées comme un complément utile aux chiffres de l’emploi (NFP) plutôt que comme une source principale de volatilité. Cela est d’autant plus pertinent que les premières sont publiées avec un décalage d’un mois (mercredi, nous avons reçu les données de juin, et non celles de juillet comme c’est le cas pour les autres indicateurs du marché du travail), et que les secondes, après la période de pandémie, ont cessé de présenter une forte corrélation avec les chiffres de l’emploi (NFP) et ont perdu de leur importance.

Le terme « NFP » est déjà apparu deux fois dans ce texte. Ce n’est pas un hasard. Il s’agit sans conteste de l’indicateur macroéconomique le plus important de cette semaine et ce sera très probablement l’un des mots les plus fréquents dans les analyses que nous publierons aujourd’hui (et certainement l’acronyme le plus populaire).

Nous vous rappelons que ce rapport est presque toujours publié le premier vendredi du mois à 13 h 30. Il en va de même cette fois-ci.

Ces données devraient éclipser les résultats d’entreprise publiés avant l’ouverture de la séance américaine. Cela ne devrait pas poser de difficulté particulière, car les géants qui nous ont communiqué leurs performances du deuxième trimestre en début de semaine ne publieront pas de rapports aujourd’hui. Les publications d’Under Armour, de Take-Two Interactive et de Wendy’s devraient susciter le plus d’intérêt.

Que faut-il savoir avant la publication du NFP de juillet ?

La Fed devant tenir compte à la fois de la stabilité des prix et du plein emploi, des signes de ralentissement sur le marché du travail américain pourraient conduire à de nouvelles révisions « accommodantes » concernant la trajectoire prévue des taux d’intérêt aux États-Unis. Les données ADP et JOLTS publiées cette semaine vont dans ce sens dans une certaine mesure : ces deux indicateurs se sont révélés inférieurs aux attentes du marché. Comme mentionné précédemment, il s’agit toutefois soit de données secondaires en temps normal (comme l’ADP), soit de données présentant un décalage significatif (comme le JOLTS).

Figure 1 : NFP et composante « emploi » de l’indice PMI de l’ISM (2020 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Les économistes, quant à eux, ont eu tendance ces dernières années à sous-estimer le nombre de nouveaux emplois créés dans les secteurs non agricoles. Les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) se sont révélés meilleurs que prévu au cours de pas moins de 35 des 50 derniers mois. De plus, malgré les résultats décevants de juin (57 000), la moyenne mobile sur trois mois se maintient à un niveau satisfaisant (111 000).

Principales publications macroéconomiques

Jeudi

États-Unis

Les données d'hier ont confirmé une situation du marché du travail caractérisée par un faible nombre de licenciements, mais aussi par un faible niveau d'embauches (« low fire-low hire »).

Le nombre de demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis s’est établi en dessous du consensus (199 000), ce qui a ramené leur moyenne sur quatre semaines au même niveau.

Par ailleurs, le rapport Challenger sur les suppressions d’emplois a fait état d’une baisse des licenciements prévus par les entreprises à 33 400 (le niveau le plus bas depuis juillet 2024).

République tchèque

La Banque nationale tchèque a maintenu ses taux d’intérêt inchangés hier (3,75 %). Cette décision était largement attendue. Cependant, le marché s’attendait à ce qu’après la hausse des taux de juin, la banque conserve un discours ferme et « hawkish » (en raison, entre autres, de la hausse des salaires, de l’activité dynamique du crédit et d’une inflation sous-jacente tenace dans les services, restant proche de 3 %).

La conférence de presse du gouverneur Ales Michl a adopté un ton étonnamment accommodant. Le gouverneur a accordé une attention particulière aux risques de ralentissement économique (notamment les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient).

Les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux d’intérêt, les ramenant à moins d’une d’ici mi-2027.

Calendrier macroéconomique

Vendredi

Mexique : inflation IPC (juillet) Heure : 13 h 00 Précédent : 3,4 % Consensus : 3,1 %

États-Unis : NFP – Variation de l’emploi salarié hors agriculture (juillet) Heure : 13 h 30 Précédent : 57 000 Consensus : 85 000

États-Unis : Croissance des salaires (juillet) Heure : 13 h 30 Précédent : 3,5 % Consensus : 3,5 %

États-Unis : Taux de chômage (juillet) Heure : 13 h 30 Précédent : 4,2 % Consensus : 4,2 %

Canada : Croissance des salaires (juillet) Heure : 13 h 30 Précédent : 3,7 %

États-Unis : Anticipations d'inflation des consommateurs à 1 an (juillet) Heure : 16 h 00 Précédent : 3,7 %

Rapport de la CFTC Heure : 20 h 30



Résultats financiers des entreprises

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Under Armour Inc ($UAA.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Oklo Inc. ($OKLO.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Wendy's Co ($WEN.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Vistra Corp ($VST.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Riot Platforms Inc ($RIOT.US) – Après la clôture du marché (AMC)

Phunware Inc ($PHUN.US) – Après la clôture du marché (AMC)

Globus Maritime Ltd ($GLBS.US) – Après la clôture du marché (AMC)

Sharplink Inc. ($SBET.US) – Après la clôture du marché (AMC)

3 marchés à surveiller