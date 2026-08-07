🔼 L'argent bondit de 4%

Les métaux précieux poursuivent leur rebond. L'argent affiche une hausse de près de 4 %, tandis que l'or continue de progresser, atteignant son plus haut niveau depuis fin juin. Au cours des trois dernières séances, l’or a grimpé de près de 200 dollars, frôlant les 4 300 dollars l’once. Cette remontée a été soutenue par la faiblesse des données sur le marché du travail américain, la relative faiblesse du dollar américain et les espoirs grandissants d’un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, ce qui pourrait conduire à une désescalade des tensions au Moyen-Orient. Malgré la forte amélioration du sentiment des investisseurs, l’argent et l’or restent tous deux bien en deçà des sommets historiques atteints plus tôt cette année.
Les cours du pétrole ont chuté de près de 5 % cette semaine, ce qui a constitué un facteur favorable supplémentaire pour l’argent. Cependant, la perspective d’un accord durable sur la réouverture du détroit d’Ormuz reste incertaine. Les investisseurs attendent désormais la publication du rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis pour le mois de juillet à 14h30.
Ce rapport devrait fournir des indications importantes sur l’évolution future des taux d’intérêt américains et pourrait entraîner une forte volatilité tant pour l’or que pour l’argent. Des chiffres de l’emploi non agricole (NFP) inférieurs aux prévisions devraient soutenir les métaux précieux, tandis que des données supérieures aux attentes (le marché table sur une croissance de l’emploi de 80 000 après 57 000 en juin) pourraient entraîner des prises de bénéfices à court terme après la forte remontée observée ces derniers jours.
- Le rapport ADP sur l’emploi de juillet, plus faible que prévu, a réduit les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre, soutenant ainsi les métaux précieux, bien que le contexte économique global aux États-Unis reste solide.
- L’économie mondiale continue de croître à un rythme d’environ 3% en glissement annuel et reste loin de la récession, ce qui soutient l’argent, qui bénéficie également de son rôle croissant dans les infrastructures des centres de données liées à l’IA.
- L’indice du dollar américain (DXY) progresse légèrement aujourd’hui mais reste proche de ses plus bas niveaux depuis six semaines, autour de 99,8, après sa forte baisse depuis le 25 juillet, ce qui continue de renforcer l’attrait relatif des métaux précieux.
- Un soutien supplémentaire provient des informations faisant état de progrès dans les négociations entre l’Iran et Oman concernant la réouverture du détroit d’Ormuz, bien que la situation géopolitique générale au Moyen-Orient reste très instable.
Graphique de l'ARGENT et de l'OR (période D1)
L'argent a déjà rebondi d'environ 20 % par rapport à ses récents plus bas locaux et teste actuellement un niveau de résistance clé représenté par la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange). Un franchissement à la hausse de ce niveau marquerait le premier passage au-dessus de l’EMA50 depuis mai. La prochaine zone de résistance majeure se situe entre 68 et 71 dollars l’once, là où l’EMA à 200 jours (ligne rouge) converge avec le retracement de Fibonacci à 23,6 % de la baisse enregistrée en janvier-février. À la baisse, 58 dollars l’once reste le niveau de soutien clé.
Source: xStation5
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