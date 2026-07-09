Calendrier économique : les comptes rendus de la BCE, les demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les résultats de PepsiCo au centre de l'attention

Le calendrier macroéconomique d'aujourd'hui pourrait entraîner une volatilité notamment sur la paire EUR/USD, les obligations d'État et le gaz naturel. Les investisseurs se concentreront sur les données commerciales allemandes, les comptes rendus de la réunion de la BCE et le rapport hebdomadaire sur le marché du travail américain.
Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur les ventes de logements existants aux États-Unis, le rapport de l’EIA sur les stocks de gaz naturel, les discours des responsables de la Fed et de la Banque d’Angleterre.
PepsiCo (PEP.US) donnera officieusement le coup d’envoi de la saison des résultats aux États-Unis.
Calendrier macroéconomique
Allemagne – Balance commerciale (corrigée des variations saisonnières)
Chiffre réel : 19,1 milliards d’euros | Prévisions : 14,8 milliards d’euros | Précédent : 14,5 milliards d’euros
8h Allemagne – Importations en glissement mensuel (corrigées des variations saisonnières)
Chiffre réel : -2,5% | Prévisions : -0,8% | Précédent : +1,2%
8h Allemagne – Exportations en glissement mensuel (corrigées des variations saisonnières)
Chiffre réel : +0,9% | Prévisions : -0,4% | Précédent : +0,9%
13h30 – Zone euro – Compte-rendu de la réunion de la BCE
14h30 – États-Unis – Demandes initiales d’allocations chômage
Prévisions : 217 000 | Précédent : 215 000
14h30 – États-Unis – Demandes de allocations chômage continues
Prévision : 1,814 M | Précédent : 1,814 M
16h – États-Unis – Ventes de logements existants
Prévision : 4,20 M | Précédent : 4,17 M
16h – États-Unis – Ventes de logements existants en glissement mensuel
Prévision : 1,0% | Précédent : 3,2%
16h30 – États-Unis – Variation des stocks de gaz naturel (EIA)
Prévision : 58 milliards de pieds cubes | Précédent : 87 milliards de pieds cubes
Interventions des responsables des banques centrales
- 15h – États-Unis – John Williams (Réserve fédérale)h
- 18h – États-Unis – Michael Barr (Réserve fédérale)
- 19h30 – États-Unis – Christopher Waller (Réserve fédérale)
- 21h30 – Royaume-Uni – Andrew Breeden (Banque d’Angleterre)
Résultats
- 12h PepsiCo (PEP.US) – Publication des résultats trimestriels
EUR/USD et PepsiCo (graphique D1)
La paire EUR/USD s'échange actuellement en dessous des moyennes mobiles exponentielles à 200 et 50 jours (EMA200 et EMA50, représentées par les bandes rouges et orange), ce qui indique que la tendance baissière générale reste intacte.
Source: xStation 5
Les actions PepsiCo ont chuté de près de 20 % par rapport à leurs récents sommets et s'échangent actuellement à environ 5 USD en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200). Un rapport de résultats solide pourrait ramener le titre au-dessus de ce niveau technique clé et favoriser un renversement de tendance.
Le support clé se situe actuellement autour de 130 à 132 dollars par action, niveau où le titre avait précédemment suscité un intérêt acheteur, tandis que la résistance majeure se situe dans la fourchette de 147 à 150 dollars. Un franchissement décisif de cette résistance pourrait ouvrir la voie à une progression vers 170 dollars par action.
Source: xStation 5
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