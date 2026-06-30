Calendrier économique : les marchés attendent les chiffres JOLTS aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs et les résultats de Nike

Les publications de ce matin ont mis en évidence une activité plus soutenue en Chine et un tableau mitigé en Europe. L’attention s’est principalement portée sur le PIB britannique, qui s’est révélé légèrement inférieur aux attentes, les ventes au détail allemandes, qui ont surpris à la hausse, et l’inflation française préliminaire, qui s’est avérée plus faible que prévu. Les marchés attendent également les données sur l’inflation en Allemagne. Sur les marchés des changes, les discours des responsables de la BCE pourraient également revêtir une importance particulière, car ils pourraient influencer les anticipations concernant la trajectoire des taux. Les principales publications de la journée proviendront des États-Unis dans l’après-midi. Les investisseurs suivront de près le rapport JOLTS et l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui pourraient influencer le dollar américain, les rendements obligataires et le sentiment à Wall Street. Calendrier macroéconomique 2 h 30 GMT – Australie : Crédit au secteur privé (variation mensuelle) – résultat réel : 0,7 %, prévision : 0,6 %, précédent : 0,7 %

2 h 30 GMT – Australie : crédit au secteur privé (variation mensuelle) – résultat réel : 0,5 %, prévision : 0,6 %, précédent : 0,7 %

2 h 30 GMT – Chine : PMI manufacturier du NBS – résultat réel : 50,3, prévision : 50,0, précédent : 50,1

2 h 30 GMT – Chine : PMI du secteur non manufacturier (NBS) – chiffre réel : 50,2, prévision : 50,1, précédent : 49,9

2 h 30 GMT – Chine : PMI composite – chiffre réel : 50,6, prévision : aucune, précédent : 50,5

6 h 00 GMT – Japon : mises en chantier (en glissement annuel) – chiffre réel : 3,8 %, prévision : 3,1 %, précédent : 11,4 %

7 h 00 GMT – Royaume-Uni : PIB (en glissement annuel) – chiffre réel : 0,9 %, prévision : 1,1 %, précédent : 1,1 %

7 h 00 GMT – Royaume-Uni : PIB en glissement trimestriel – chiffre réel : 0,6 %, prévision : 0,6 %, précédent : 0,6 %

7 h 00 GMT – Allemagne : ventes au détail en glissement annuel – chiffre réel : 1,8 %, prévision : 0,0 %, précédent : -0,3 %

7 h 00 GMT – Allemagne : ventes au détail en variation mensuelle – résultat réel : 1,1 %, prévision : 0,0 %, précédent : -0,3 %

7 h 00 GMT – Allemagne : prix à l'importation en variation mensuelle – résultat réel : 0,7 %, prévision : 0,4 %, précédent : 1,2 %

7 h 00 GMT – Royaume-Uni : Solde courant – résultat réel : -22,13 milliards de GBP, prévision : -21,3 milliards de GBP, précédent : -18,39 milliards de GBP

7 h 00 GMT – Royaume-Uni : Investissements des entreprises (trimestriel) – résultat réel : 0,9 %, prévision : 0,7 %, précédent : 0,7 %

7 h 45 GMT – France : IPC préliminaire en glissement annuel – résultat réel : 1,8 %, prévision : 2,0 %, précédent : 2,4 %

7 h 45 GMT – France : IPC préliminaire en variation mensuelle – résultat réel : -0,2 %, prévision : 0,0 %, précédent : 0,1 %

7 h 45 GMT – France : IPCH préliminaire en glissement annuel – résultat réel : 0,0 %, prévision : 0,1 %, précédent : 0,1 %

8 h 00 GMT – Suisse : indicateur KOF – prévision : 99,0, précédent : 98,0

8 h 40 GMT – BCE : intervention de Luis de Guindos

8 h 55 GMT – Allemagne : variation du nombre de chômeurs – résultat réel : 6,3 k, prévision : 6,3 k, précédent : 6,5 k

8 h 55 GMT – Allemagne : taux de chômage – résultat réel : 6,5 %, prévision : 6,3 %, précédent : 6,3 %

10 h 00 GMT – Italie : IPC préliminaire en glissement annuel – prévision : 3,2 %, valeur précédente : 3,2 %

10 h 00 GMT – Italie : IPCH préliminaire en glissement annuel – prévision : 3,2 %, valeur précédente : 3,2 %

10 h 40 GMT – BCE : intervention d’Isabel Schnabel

11 h 15 GMT – BCE : intervention de Philip Lane

12 h 30 GMT – BCE : intervention de Philip Lane

13 h 00 GMT – Allemagne : IPCH préliminaire en glissement annuel – prévision : 2,5 %, valeur précédente : 2,7 %

13 h 00 GMT – Allemagne : IPC en glissement annuel – prévision : 2,6 %, précédent : 2,6 %

13 h 00 GMT – Allemagne : IPCH en variation mensuelle – prévision : 0,1 %, précédent : -0,1 %

13 h 00 GMT – Allemagne : IPC en variation mensuelle – prévision : 0,0 %, précédent : -0,2 %

13 h 30 GMT – Canada : PIB en variation mensuelle – prévision : -0,1 %, précédent : 0,4 %

14 h 00 GMT – États-Unis : indice S&P/Case-Shiller des prix immobiliers en glissement annuel – prévision : 0,9 %, précédent : 0,8 %

14 h 00 GMT – États-Unis : indice des prix immobiliers FHFA (variation mensuelle) – prévision : 1,7 %, précédent : 1,7 %

14 h 30 GMT – États-Unis : intervention de Christopher Waller, membre de la Fed

14 h 45 GMT – États-Unis : indice PMI de Chicago – prévision : 55,1, précédent : 62,7

15 h 00 GMT – États-Unis : offres d’emploi JOLTS – prévision : 7,29 millions, précédent : 7,61 millions

18 h 00 GMT – États-Unis : indice de confiance des consommateurs du Conference Board – prévision : 94,4, précédent : 93,1

Après la séance américaine – résultats trimestriels de Nike (NKE.US) EURUSD (intervalle D1) Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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