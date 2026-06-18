Calendrier économique – Pause hawkish de la Fed dans sa politique restrictive et décisions cruciales de la BNS et de la BoE (18.06.2026)

La séance de mercredi sur les marchés financiers a été marquée par la décision de la Réserve fédérale américaine. Le FOMC a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Toutefois, le « dot plot » actualisé s'est révélé « hawkish », laissant entrevoir une hausse des taux en 2026. Parallèlement, seule la moitié des membres de la Fed envisage des baisses de taux, et M. Powell lui-même a tenté de minimiser l'importance de cet outil, annonçant des modifications à venir des prévisions. Au final, cela a déclenché une forte hausse des rendements des bons du Trésor américain et a repoussé l'indice du dollar (DXY) au-dessus de la barre des 100 points. Sur le plan géopolitique, les investisseurs suivent de près la signature d’un mémorandum du gouvernement américain concernant les relations au Moyen-Orient, ce qui contribue à stabiliser le sentiment ; toutefois, les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse en réaction au ton « hawkish » de la Fed. La séance d’aujourd’hui apportera une immense volatilité sur le marché des devises, l’attention se portant sur les décisions de taux d’intérêt de la Banque nationale suisse (BNS) et de la Banque d’Angleterre (BoE), qui auront un impact direct sur les paires CHF et GBP. Principales publications des séances asiatiques et du début de séance européenne La Nouvelle-Zélande a enregistré une solide reprise économique au premier trimestre 2026. Le PIB a progressé de 0,8 % en glissement trimestriel, contre 0,5 % lors de la période précédente (chiffre révisé à la hausse depuis 0,2 %), tandis que le taux de croissance annuel s’est maintenu à 1,5 %, malgré des prévisions tablant sur un ralentissement à 1,1 %.

a enregistré une solide reprise économique au premier trimestre 2026. Le PIB a progressé de 0,8 % en glissement trimestriel, contre 0,5 % lors de la période précédente (chiffre révisé à la hausse depuis 0,2 %), tandis que le taux de croissance annuel s’est maintenu à 1,5 %, malgré des prévisions tablant sur un ralentissement à 1,1 %. Le marché du travail britannique a montré des signes de stabilisation malgré une légère hausse du taux de chômage. Le taux de chômage pour le mois d’avril a augmenté de manière inattendue pour atteindre 5,0 %, parallèlement à une solide croissance de l’emploi de 100 000 postes (contre une prévision de 75 000). Les pressions salariales sont restées élevées, l’indice des salaires moyens (primes comprises) s’établissant à 4,4 % en glissement annuel. Calendrier macroéconomique (BST) 08h30 | Suisse – Décision de la BNS sur les taux d'intérêt. Consensus : 0,00 %. Précédent : 0,00 %.

| – Décision de la BNS sur les taux d'intérêt. Consensus : 0,00 %. Précédent : 0,00 %. 09h00 | Suisse – Conférence de presse de la BNS.

| – Conférence de presse de la BNS. 12 h 00 | Royaume-Uni – Décision de la Banque d’Angleterre (BoE) sur les taux d’intérêt. Consensus : 3,75 %. Précédent : 3,75 %. Un vote de 8 contre 1 en faveur du maintien des taux est attendu.

| – Décision de la Banque d’Angleterre (BoE) sur les taux d’intérêt. Consensus : 3,75 %. Précédent : 3,75 %. Un vote de 8 contre 1 en faveur du maintien des taux est attendu. 13 h 30 | États-Unis – Demandes hebdomadaires d’allocations chômage. Consensus : 225 000. Précédent : 229 000.

| – Demandes hebdomadaires d’allocations chômage. Consensus : 225 000. Précédent : 229 000. 15 h 30 | États-Unis – Variation des stocks de gaz naturel. Consensus : +82 bcf. Précédent : 108 bcf. Résultats d’entreprises Accenture (ACN) – Avant l’ouverture Trois marchés à surveiller CHF (franc suisse) – La décision de la BNS constituera un facteur clé de volatilité. La banque reste dans une situation difficile en raison des pressions sur les matières premières et des risques géopolitiques, ce qui pourrait l’obliger à intervenir sur le marché des changes pour freiner une appréciation excessive du franc.

– La décision de la BNS constituera un facteur clé de volatilité. La banque reste dans une situation difficile en raison des pressions sur les matières premières et des risques géopolitiques, ce qui pourrait l’obliger à intervenir sur le marché des changes pour freiner une appréciation excessive du franc. GBP (livre sterling) – La Banque d’Angleterre est confrontée au défi d’une inflation toujours élevée, qui a néanmoins ralenti à 2,8 %, ce qui évite une pression immédiate en faveur de hausses des taux. On s’attend à un vote divisé à 8 contre 1, ce qui pourrait être perçu comme un signal accommodant après les fortes disparités observées récemment.

– La Banque d’Angleterre est confrontée au défi d’une inflation toujours élevée, qui a néanmoins ralenti à 2,8 %, ce qui évite une pression immédiate en faveur de hausses des taux. On s’attend à un vote divisé à 8 contre 1, ce qui pourrait être perçu comme un signal accommodant après les fortes disparités observées récemment. Titres du Trésor américain (T-Note) – Les rendements obligataires ont bondi de manière spectaculaire à la suite de la déclaration « hawkish » du FOMC. Nous assistons aujourd’hui à un léger rebond des cours obligataires, mais la volatilité pourrait réapparaître avec la publication prochaine des données américaines.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."