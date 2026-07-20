Calendrier économique : pressions inflationnistes en Allemagne et au Canada, parallèlement à la publication des données économiques de la Pologne

La montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient continue d’influencer le sentiment des marchés, les informations faisant état de frappes américaines contre des cibles en Iran ayant poussé les cours du Brent au-delà du seuil des 90 dollars le baril. Parallèlement, les corrections en cours dans le secteur technologique aux États-Unis entretiennent un climat de prudence sur les marchés boursiers européens, tout en apportant un soutien sous-jacent au dollar américain. L'agenda économique d'aujourd'hui comprend des indicateurs clés de l'inflation et de l'économie réelle. Les investisseurs suivront de près les chiffres de l'indice des prix à la production (IPP) allemand, ainsi que ceux de l'IPP et de la production polonais, avant la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) canadien. Ces données devraient entraîner une volatilité accrue sur les paires de devises impliquant le dollar canadien, les indices boursiers européens et les marchés obligataires. Principales publications de la séance asiatique La Banque populaire de Chine a maintenu ses taux préférentiels de prêt à 1 an et 5 ans inchangés, respectivement à 3,00 % et 3,50 %, ce qui correspond parfaitement aux prévisions du consensus.

La balance commerciale de la Nouvelle-Zélande pour le mois de juin s’est établie à 23 millions de NZD, un résultat inférieur aux prévisions de 250 millions de NZD.

Les marchés japonais étaient fermés en raison du jour férié de la Journée de la Marine. Agenda du jour 08h00 Allemagne - Indice des prix à la production (var. mensuelle) en juin. Consensus : 0,3 %. Chiffre précédent : -0,2 %.

08h00 Allemagne - Indice des prix à la production (var. annuelle) en juin. Consensus : 2,2 %. Chiffre précédent : 1,9 %.

09h30 Pologne - Production industrielle vendue (en glissement annuel) pour juin. Consensus : 4,1 %. Chiffre précédent : 7,2 %.

09h30 Pologne - Indice des prix à la production (en glissement annuel) pour juin. Consensus : 2,4 %. Chiffre précédent : 1,6 %.

09h30 Pologne - Production dans les secteurs de la construction et de l'assemblage (en glissement annuel) en juin. Consensus : 3,9 %. Chiffre précédent : 5,0 %.

09h30 Pologne - Salaire brut moyen des salariés (en glissement annuel) en juin. Consensus : 5,8 %. Chiffre précédent : 5,6 %.

09h30 Pologne - Emploi dans les entreprises en glissement annuel, juin. Consensus : -0,9 %. Chiffre précédent : -0,9 %.

14h30 Canada - Indice des prix à la consommation en glissement mensuel, juin. Consensus : 1,0 %. Chiffre précédent : -0,2 %.

14h30 Canada - Indice des prix à la consommation en glissement annuel pour juin. Consensus : 3,2 %. Chiffre précédent : 2,9 %.

16h00 États-Unis - Indice avancé du Conference Board pour juin. Consensus : 0,1 %. Chiffre précédent : -0,1 %. Calendrier des résultats Ryanair Holdings - Avant l'ouverture du marché

- Avant l'ouverture du marché Crown Holdings - Après la clôture du marché

- Après la clôture du marché Steel Dynamics - Après la clôture du marché

- Après la clôture du marché Zions Bancorporation - Après la clôture du marché

- Après la clôture du marché W.R. Berkley - Après la clôture du marché 3 marchés à surveiller USD/CAD – La publication du taux d’inflation de l’IPC canadien constitue le principal catalyseur pour le dollar canadien, influençant directement les anticipations du marché concernant l’orientation de la politique monétaire de la Banque du Canada. DAX (DE40) – Les données sur l’inflation des prix à la production en Allemagne, combinées à des indicateurs macroéconomiques européens plus généraux, influenceront le sentiment du marché à l’égard des actions allemandes et des indices de référence européens. Pétrole Brent (OIL) – L’intensification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraîne une forte prime de risque, ce qui maintient une volatilité élevée sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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