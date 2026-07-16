Calendrier économique : résultats d'entreprises, ventes au détail aux États-Unis et Fed en lice pour attirer l'attention des investisseurs (16.07.2026)

La saison des résultats bat son plein, Trump envisage d’étendre l’action militaire au Moyen-Orient, et les responsables de la Fed s’expriment les uns après les autres à la suite de la publication des dernières données de l’IPP. En d’autres termes, tout se passe en même temps, et les investisseurs s’efforcent de distinguer les fondamentaux du bruit ambiant, notamment dans un contexte de pression persistante sur les valeurs liées à l’IA. Les résultats de TSMC qui viennent d’être publiés n’ont pas suscité d’optimisme lors des échanges après la clôture aux États-Unis, où l’action de la société affiche actuellement une baisse de 1,4 %. Les résultats des entreprises resteront aujourd’hui le principal moteur de la volatilité à Wall Street. Il convient néanmoins de prêter attention aux déclarations des membres de la Fed prévues aujourd’hui ou au rapport de l’EIA sur le gaz naturel, qui, parallèlement aux événements géopolitiques, agiteront les marchés des changes et des matières premières. D’un point de vue macroéconomique, les chiffres des ventes au détail seront cruciaux. Le consommateur américain a récemment dû faire face à une érosion de son épargne suite à la dernière flambée du coût de la vie, ce qui rend ces données cruciales pour la Fed, très attentive à l’inflation. Principales publications de la séance du matin Royaume-Uni (PIB) : La séance du matin a été dominée par une avalanche de données concernant l’économie britannique. Le PIB de mai, en glissement mensuel, s’est établi à 0,1 % (conforme au consensus). Toutefois, le chiffre trimestriel (en glissement trimestriel) a réservé une surprise positive, rebondissant à 0,7 % contre une prévision de 0,5 %. En glissement annuel, l’économie a progressé de 1,3 % (légèrement en deçà de la projection de 1,4 %).

La séance du matin a été dominée par une avalanche de données concernant l’économie britannique. Le PIB de mai, en glissement mensuel, s’est établi à 0,1 % (conforme au consensus). Toutefois, le chiffre trimestriel (en glissement trimestriel) a réservé une surprise positive, rebondissant à 0,7 % contre une prévision de 0,5 %. En glissement annuel, l’économie a progressé de 1,3 % (légèrement en deçà de la projection de 1,4 %). Royaume-Uni (Industrie et trade) : Le secteur manufacturier britannique a affiché des résultats solides, avec une hausse de 2,3 % en glissement annuel (contre 1,9 % attendu). La production industrielle globale a connu une évolution moins favorable, reculant de -0,5 % en glissement mensuel (le consensus tablait sur -0,1 %). Parallèlement, le déficit commercial s’est considérablement réduit pour s’établir à -18,66 milliards de livres sterling (contre -23,3 milliards attendus). Calendrier macroéconomique 10 h 00 Italie - Inflation IPC (a/a) (juin). Consensus : 3,0 %. Précédent : 3,2 %.

11 h 00 Zone euro - Balance commerciale corrigée des variations saisonnières (mai). Consensus : 2,5 milliards d'euros. Précédent : 1,3 milliard d'euros.

14 h 00 Pologne – Inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) (en glissement a/a) (juin). Consensus : 3,0 %. Précédent : 3,1 %.

14 h 15 Canada – Mises en chantier (juin). Consensus : 258 000. Précédent : 261 400.

14 h 30 États-Unis - Ventes au détail (en glissement mensuel) (juin). Consensus : 0,2 %. Précédent : 0,9 %.

14 h 30 États-Unis - Ventes au détail hors automobiles (en glissement mensuel) (juin). Consensus : -0,1 %. Précédent : 0,8 %.

14 h 30 États-Unis - Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (juillet). Consensus : 13. Précédent : 10,3.

14 h 30 États-Unis - Demandes initiales d'allocations chômage. Consensus : 216 000. Précédent : 215 000.

16 h 00 États-Unis - Ventes de logements en attente (m/m) (juin). Consensus : -0,5 %. Précédent : 3,8 %.

16 h 30 États-Unis – Variation des stocks de gaz naturel (EIA). Précédent : 61 milliards.

18 h 30 États-Unis – Discours de Lorie Logan, membre du FOMC.

19 h 25 États-Unis – Discours de Jeffrey Schmid, membre du FOMC. Principaux résultats financiers de Wall Street TSMC

UnitedHealthcare

GE Aerospace

Netflix 3 marchés à surveiller aujourd’hui GBPUSD (FX) – La livre sterling « assimile » une série très dense de données publiées ce matin concernant l’économie britannique. Une croissance trimestrielle du PIB supérieure aux prévisions et un secteur manufacturier très solide fournissent des arguments fondamentaux à l’aile « hawkish » de la Banque d’Angleterre (BoE). La confrontation de cet après-midi avec les données sur les ventes au détail américaines déterminera l’orientation du « cable » jusqu’à la fin de la journée. EURPLN (FX) – À 14 h 00, les chiffres de l’inflation sous-jacente polonaise (hors alimentation et énergie) pour le mois de juin seront publiés. Le consensus table sur un ralentissement de la dynamique, passant de 3,1 % à 3,0 % en glissement a/a. Ces données sont cruciales pour évaluer la persistance des pressions sur les prix intérieurs et ont un impact direct sur le discours du Conseil de politique monétaire (MPC), ce qui pourrait entraîner une forte volatilité du zloty polonais et du secteur bancaire à la Bourse de Varsovie (WSE).Nasdaq / NASDAQ 100 (Indices) – À 14 h 30, le rapport absolument crucial sur les ventes au détail américaines du mois de juin sera publié, accompagné des chiffres des demandes d’allocations chômage et de l’indice de la Fed de Philadelphie. Un net ralentissement des ventes est attendu (les estimations concernant l’indicateur de base tablent même sur une valeur négative de -0,1 % en glissement mensuel). Ces données révéleront la véritable santé de la consommation américaine : un résultat trop faible pourrait attiser les craintes d’un atterrissage brutal de l’économie, ce qui affecterait durement le moral de Wall Street, tandis qu’un résultat conforme aux attentes devrait renforcer la confiance dans des baisses de taux de la Fed à l’automne.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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