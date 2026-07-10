Calendrier économique : SK Hynix et le marché de l'emploi canadien sont les temps forts de la journée 💡

Les cryptomonnaies et les matières premières mènent la danse en ce début de journée, tandis que les principaux indices boursiers restent légèrement dans le rouge avant l’ouverture du marché au comptant européen. Les chiffres macroéconomiques clés du jour La journée sera marquée par les données sur l'inflation en Europe : les chiffres définitifs de l'IPC et de l'IPCH allemands pour juin ont confirmé des taux de 2,3% en glissement annuel (IPC) et 2,4% en glissement annuel (IPCH), en baisse par rapport aux 2,6% et 2,7% enregistrés en mai. L’IPC tchèque pour juin (09h00) devrait ralentir à 1,5% en glissement annuel, contre 2,1% en glissement annuel, ce qui, parallèlement au chiffre polonais de 2,5% en glissement annuel et au ton accommodant adopté hier par le gouverneur Glapiński, s’inscrit dans la tendance régionale à la désinflation. Cet après-midi (14 h 30), l’attention se portera sur le rapport sur le marché du travail canadien : les prévisions tablent sur la création de seulement 10 000 nouveaux emplois, contre 87 800 le mois précédent, ce qui, compte tenu du risque de surprise négative, pourrait renforcer les anticipations de baisses de taux d’intérêt par la Banque du Canada. Source: xStation Le sentiment du marché à l'approche de l'ouverture Le Bitcoin progresse de 1,00% et s'échange entre 63 760 et 63 950 dollars, prolongeant ainsi la tendance positive observée ces derniers jours sur le marché des cryptomonnaies. Le pétrole brut WTI (+0,57%, entre 72,22 et 72,28 dollars) et le Brent (+0,49%, entre 76,42 et 76,47 dollars) sont en hausse après une semaine de rebond depuis leurs plus bas niveaux, soutenus par les tensions autour du détroit d’Ormuz. L’argent (+0,30%) gagne du terrain, tandis que l’or (-0,27%, environ 4 112 $) recule légèrement, ce qui suggère un appétit limité pour les valeurs refuges par rapport aux semaines précédentes. Indices et paires de devises : la plus forte volatilité Les contrats à terme sur les indices américains sont clairement en territoire négatif : l’US100 (-0,37%) et l’US500 (-0,16%) enregistrent les plus fortes baisses parmi les indices, contrastant avec le solide rebond de jeudi, porté par une remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs. Les contrats à terme européens restent plus stables : le UK100 progresse de 0,36%, tandis que le DE40, l’EU50 et le SPA35 enregistrent de légères baisses comprises entre 0,07 % et 0,26%. Sur le marché des changes, la paire USDJPY affiche la variation la plus marquée (-0,45%, 161,60), confirmant le raffermissement du yen à la suite des annonces du ministre des Finances Katayama concernant une augmentation des investissements du GPIF dans des actifs nationaux. Les événements d’entreprise à l’honneur L’entrée en bourse de SK Hynix sur le Nasdaq via des ADR est l’événement phare de la séance : l’offre a suscité une demande plus de sept fois supérieure à l’offre lors de la phase de book-building et devrait permettre de lever jusqu’à 24,5 milliards de dollars américains. Le marché suivra également de près les résultats trimestriels de Delta Air Lines, qui donneront le ton au secteur aérien dès l’ouverture de la séance américaine.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."