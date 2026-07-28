Cession d'ASML : ni les espoirs ni les rumeurs ne mettront fin au monopole

Les actions d’ASML, la plus grande et, selon beaucoup, la plus importante entreprise d’Europe, ont chuté de près de 8 % au cours de la séance de lundi. La situation était si dramatique que la Bourse d’Amsterdam a dû suspendre la cotation du titre. Le déclencheur de cette chute a été l’annonce selon laquelle la Chine serait sur le point de lancer la production en série de systèmes « DUV », c’est-à-dire de machines de lithographie fonctionnant à l’« ultraviolet profond ». Mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour le marché et pour ASML ? Des questions sans réponses Un message en apparence simple recèle un grand nombre d’implications, de doutes et de questions, mais ne fournit pratiquement aucun détail concret. Des entreprises fantômes La meilleure source primaire est un article de Reuters. Celui-ci cite un informateur anonyme issu de l’industrie chinoise des semi-conducteurs, qui a déclaré qu’une petite entreprise publique de Shanghai devrait tenter de produire des machines DUV. Les informations disponibles en ligne sur cette entité sont quasi inexistantes. À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer si les entreprises impliquées dans cette initiative existent réellement.

Une « production de masse » bien modeste La « production de masse », telle que la décrivent certaines sources, correspond à un projet de 5 machines en 2026 et de 20 machines en 2027. Peut-on parler de production de masse ? ASML produit 130 machines de ce type par an.

Une course lancée il y a une décennie Pour ASML, le DUV est un segment dont l’entreprise s’éloigne, car il s’agit d’une norme dépassée par rapport à son cœur de métier, l’EUV (ultraviolet extrême). Les leaders actuels du marché du DUV sont Nikon et Canon, qui produisent tous deux des centaines de ces machines chaque année. La « production de masse » chinoise ne représenterait donc pas un pour cent, mais plutôt une part de marché de l’ordre du pour mille.

Toutes les machines DUV ne se valent pas Si des machines DUV chinoises existent, on ne sait rien de leur résolution, de leur fiabilité, de leur débit ou de leur rendement. Même de légères variations de ces paramètres peuvent réduire la rentabilité de plusieurs ordres de grandeur.

Résultats d’ASML par pays et par segment (2026) Source: ASML En résumé, le segment DUV, bien qu’il reste important (un peu moins de 30% du chiffre d’affaires), est un secteur dont ASML se retire clairement, car la technologie révolutionnaire EUV offre des marges et un potentiel de croissance bien supérieurs, ce qui compense largement la perte du marché chinois, à supposer que celui-ci vienne à disparaître rapidement pour l’entreprise. Un monopole indestructible ? Une question bien plus importante peut être posée : si la Chine dispose actuellement de la technologie de production DUV, ou du moins si des sources anonymes l’affirment sans fournir aucune preuve, n’est-ce qu’une question de temps avant que la Chine n’acquière également la technologie EUV, qui constitue le principal avantage concurrentiel d’ASML ? Absolument pas, en aucune circonstance . Si la Chine a acquis la capacité de produire des machines DUV à un volume vertigineux de quelques unités, cela représente le comblement d’une énorme lacune dans les capacités de son industrie de la lithographie, qui, même à la lumière de cette hypothétique révélation, reste à des décennies derrière l’entreprise européenne ASML. Il faut bien comprendre que les produits d’ASML ne sont pas des solutions grand public, comme l’électronique grand public, qui peuvent être copiées. Le passage du DUV à l’EUV n’est ni un pas ni une marche, mais un vol, et non pas vers la Lune, mais plutôt vers Mars. Pour en arriver là où elle en est aujourd’hui, ASML a dû mettre en place un réseau d’entreprises ultra-spécialisées qui, au fil des décennies, ont perfectionné chaque composant de ses machines. Même l’acquisition d’une machine EUV ASML complète, dont la protection est comparable à celle dont bénéficient, par exemple, les armes nucléaires, ne serait que le début de la construction d’une chaîne de production entière à partir de zéro, et prendrait, dans le meilleur des cas, de nombreuses années. Tenter de reproduire le succès d’ASML par le biais de la R&D classique prendrait, au mieux, 10 ans, et plus probablement environ 20 ans. Résultats d’ASML [2018–2026] La chute actuelle du cours de l'action ASML résulte d'une évolution des cours fondée sur des informations non confirmées que le marché a largement surinterprétées. Les fondamentaux et les perspectives d'ASML restent inchangés.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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