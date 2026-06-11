🔵 CONFÉRENCE DE LA BCE (EN DIRECT)

La Banque centrale européenne a décidé de relever ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base (taux de dépôt : 2,25 %), pour la première fois depuis près de trois ans. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'apprête à prendre la parole à Francfort pour commenter cette décision et présenter les dernières prévisions macroéconomiques pour la zone euro. La déclaration sera suivie d'une séance de questions-réponses habituelle. Vous trouverez ci-dessous les principaux points à retenir de cette conférence. Principaux points soulevés par Christine Lagarde : La guerre au Moyen-Orient génère d'importantes pressions inflationnistes et la décision de relever les taux est justifiée dans un large éventail de scénarios concernant l'évolution du conflit et la durée du choc des prix de l'énergie.

Prévisions : les prévisions d'inflation ont été revues à la hausse (3 % en 2026, 2,3 % en 2027, 2 % en 2028) en raison du choc énergétique et des répercussions attendues. Les perspectives de croissance ont été revues à la baisse (à 0,8 % en 2026, 1,2 % en 2027, 1,5 % en 2028).

les prévisions d'inflation ont été revues à la hausse (3 % en 2026, 2,3 % en 2027, 2 % en 2028) en raison du choc énergétique et des répercussions attendues. Les perspectives de croissance ont été revues à la baisse (à 0,8 % en 2026, 1,2 % en 2027, 1,5 % en 2028). Croissance : La guerre pèse sur l'activité économique et les enquêtes indiquent un ralentissement, en particulier dans les services. Le marché du travail reste solide, mais la demande de main-d'œuvre s'affaiblit, ce qui nuit à la confiance des ménages.

La guerre pèse sur l'activité économique et les enquêtes indiquent un ralentissement, en particulier dans les services. Le marché du travail reste solide, mais la demande de main-d'œuvre s'affaiblit, ce qui nuit à la confiance des ménages. La réponse budgétaire au choc énergétique devrait être ciblée, temporaire et adaptée, et ne devrait pas grever les finances publiques au-delà de la durée du choc.

Inflation : La hausse de l’inflation reste tirée par l’énergie (+10,9 % en avril), tandis que l’inflation alimentaire a ralenti à 2 %. Néanmoins, l’IPCH sous-jacente a grimpé à 2,5 % en mai, son plus haut niveau depuis avril 2025. Selon les enquêtes, les entreprises devraient encore augmenter leurs prix de vente. L'inflation devrait revenir à son objectif à la mi-2027.

La hausse de l’inflation reste tirée par l’énergie (+10,9 % en avril), tandis que l’inflation alimentaire a ralenti à 2 %. Néanmoins, l’IPCH sous-jacente a grimpé à 2,5 % en mai, son plus haut niveau depuis avril 2025. Selon les enquêtes, les entreprises devraient encore augmenter leurs prix de vente. Risques : pour la croissance, ils sont orientés à la baisse (croissance du PIB plus faible), tandis que pour l'inflation, ils sont orientés à la hausse (hausse des prix plus forte). Une résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient apaiserait ces deux risques. La volatilité des marchés financiers pourrait décourager l'achat d'actifs, contribuant ainsi à limiter la hausse potentielle de l'inflation.

pour la croissance, ils sont orientés à la baisse (croissance du PIB plus faible), tandis que pour l'inflation, ils sont orientés à la hausse (hausse des prix plus forte). Une résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient apaiserait ces deux risques. La volatilité des marchés financiers pourrait décourager l'achat d'actifs, contribuant ainsi à limiter la hausse potentielle de l'inflation. La décision d'aujourd'hui a été prise à l'unanimité et aucune alternative n'a été discutée. La hausse n'était pas une « mesure de précaution », mais une réaction aux coûts (directs ou indirects) de la guerre entre les États-Unis et l'Iran qui se concrétisent déjà.

La BCE ne perçoit pas encore les effets de second tour, qui seront attribués aux pressions salariales croissantes.

La BCE ajoutera un « scénario modéré » à ses projections (s'ajoutant aux scénarios défavorable et très défavorable).

La BCE est moins préoccupée par la croissance que par l’inflation, d’autant plus que la pression inflationniste est constante dans tous les scénarios. La révision à la baisse de 0,1 point de pourcentage n’est pas suffisamment significative pour impliquer un environnement de croissance nulle. Pour favoriser la croissance, il existe d’autres moyens qui ne relèvent pas du mandat de la BCE (promotion de la productivité, réduction des barrières commerciales au sein de l’UE, union de l’épargne et de l’investissement).

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