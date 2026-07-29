Conférence de presse de la Fed : Warsh salue les dépenses d'investissement et redonne confiance aux marchés

Inflation et politique monétaire Processus à long terme : les problèmes d’inflation qui durent depuis plus de cinq ans ne peuvent pas être résolus en neuf semaines.

les problèmes d’inflation qui durent depuis plus de cinq ans ne peuvent pas être résolus en neuf semaines. Aucune souplesse quant à l’objectif : la Fed est déterminée à garantir la stabilité des prix – il n’est pas question d’un objectif d’inflation « souple ». Dans le même temps, cependant, Warsh lui-même ne donne à nouveau aucune indication sur la manière dont il compte agir.

la Fed est déterminée à garantir la stabilité des prix – il n’est pas question d’un objectif d’inflation « souple ». Dans le même temps, cependant, Warsh lui-même ne donne à nouveau aucune indication sur la manière dont il compte agir. Préparation à agir : Si cela s’avère nécessaire et approprié, le comité n’hésitera pas à prendre des mesures. La fin de l’ère des forward guidance Pas de prévisions : Le communiqué d’aujourd’hui évite délibérément de prévoir de nouvelles évolutions des taux. Warsh critique vivement les forward guidance.

Le communiqué d’aujourd’hui évite délibérément de prévoir de nouvelles évolutions des taux. Warsh critique vivement les forward guidance. Un nouveau rôle pour la banque centrale : Les acteurs du marché doivent apprendre à « jouer le jeu, et non à jouer les arbitres ». L’attention des investisseurs se porte désormais directement sur les données économiques concrètes.

Les acteurs du marché doivent apprendre à « jouer le jeu, et non à jouer les arbitres ». L’attention des investisseurs se porte désormais directement sur les données économiques concrètes. La Fed sort de la scène : Le fait que la banque centrale n’ait pas à être constamment sous les feux des projecteurs des marchés constitue, selon Warsh, un changement positif. D’un autre côté, il convient de noter que la Fed jouait auparavant un rôle de stabilisateur des marchés, même si les propos tenus aujourd’hui par Warsh sur les dépenses d’investissement pourraient quelque peu améliorer le sentiment. Situation de l’économie et du marché obligataire Résilience économique : L’économie américaine fait preuve d’une résilience impressionnante, même face aux chocs récents.

L’économie américaine fait preuve d’une résilience impressionnante, même face aux chocs récents. Marché du travail et inflation : La croissance de l’emploi suit le rythme de la croissance de la population active, mais l’inflation reste élevée par rapport à l’objectif de 2 %.

La croissance de l’emploi suit le rythme de la croissance de la population active, mais l’inflation reste élevée par rapport à l’objectif de 2 %. Rendements plus élevés : Les rendements nominaux et réels des bons du Trésor sont nettement plus élevés sur l’ensemble de la courbe. Secteur technologique et dépenses d’investissement (CapEx) Bond en matière d’investissement : L’augmentation rapide des dépenses d’investissement dans le secteur des hautes technologies ( CapEx high-tech ) est étonnante et mérite d’être soulignée.

L’augmentation rapide des dépenses d’investissement dans le secteur des hautes technologies ( ) est étonnante et mérite d’être soulignée. Les fondements de la croissance : les dépenses d’investissement préparent le terrain pour la croissance économique future. L’ambiance au sein du FOMC Un débat constructif : malgré la présence de voix dissidentes prônant des hausses de taux, les discussions au sein du FOMC sont décrites comme collégiales et constructives. Comment interpréter les propos du président de la Fed ? Une rhétorique « hawkish » sans précisions : Adieu officiel aux forward guidance Les propos de Warsh sur l’inflation semblent fermes et intransigeants (rappelant l’absence de tolérance vis-à-vis de l’objectif de 2 % ou l’absence de solutions faciles). Cependant, cette rhétorique à l’entonie sévère n’est accompagnée d’aucune déclaration ferme ni d’un calendrier des décisions futures. Warsh signale explicitement une rupture avec les indications prospectives traditionnelles. La Fed se décharge de la responsabilité de piloter manuellement les anticipations des investisseurs et oblige le marché à devenir entièrement dépendant des données. Les investisseurs doivent désormais se concentrer sur les indicateurs macroéconomiques, et non chercher des sens cachés dans les propos des responsables de la banque centrale. Un signal positif pour la technologie et les investissements (CapEx) L’approche adoptée concernant les dépenses d’investissement dans le secteur technologique a constitué un élément très significatif et optimiste de cette déclaration. Le marché boursier s’était récemment montré très inquiet face aux dépenses d’investissement (CapEx) colossales consacrées aux infrastructures d’IA et aux nouvelles technologies, les considérant comme un risque de fuite de liquidités sans retour sur investissement rapide. Warsh juge cette tendance sans équivoque positive : il ne considère pas la hausse des dépenses d’investissement comme une menace ou une bulle, mais comme un pilier essentiel de la productivité future et de la croissance économique à long terme. Une telle prise de position de la Fed donne le feu vert aux géants de la technologie, mettant fin en partie au discours sur le « gaspillage de capital ». En réaction à ses propos, l’indice US100 a effacé l’intégralité de sa baisse, ravivant l’espoir d’un rebond de l’indice au-dessus des 28 000 points. Si les résultats de MSFT et META s’avèrent bons, il y a une chance que les contrats clôturent en hausse pour la première fois en six séances.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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