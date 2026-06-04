Le cours bitcoin enregistre un net repli ce jeudi en séance, chutant vers le seuil des 61 000 $ avant de tenter une stabilisation dans la zone comprise entre 63 000 $ et 64 000 $. Ce mouvement baissier, soutenu par des sorties de capitaux institutionnels sur les ETF spot, efface plusieurs semaines de gains et ramène la première cryptomonnaie du marché à un niveau technique charnière.

Correction technique et indicateurs de survente

Une pression baissière historique

Le recul récent représente une perte supérieure à 5 000 $ par rapport au plus haut du jour, illustrant l'intensité des liquidations de positions à effet de levier. À son niveau actuel, l'actif s'échange environ 50% en dessous de son sommet historique de 126 000 $ atteint en octobre 2025. Les investisseurs constatent un affaiblissement global du momentum sur l'ensemble des cryptomonnaies, amplifié par des tensions géopolitiques accrues et des arbitrages de flux au profit des actions liées à l'intelligence artificielle.

Des signaux de capitulation à court terme

L'indice de force relative quotidien atteint la valeur de 19, une zone qui caractérise historiquement un épuisement total de la pression vendeuse. Lors des deux précédents cycles de baisse majeurs, les corrections avaient atteint une amplitude d'environ 40%. Si une configuration identique venait à se reproduire, l'objectif théorique de la baisse se situerait autour des 50 000 $. Néanmoins, les acheteurs disposent d'un argument technique majeur avec le pivot des 60 000 $.

Insérer le graphique sur le cours du Bitcoin en unité de temps journalière (D1) ici

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Flux institutionnels et signaux d'entreprises

Le catalyseur symbolique de Strategy

Le sentiment général s'est dégradé après l'annonce de la cession de 32 jetons par l'entreprise Strategy, pour un montant d'environ 2,5 millions de dollars. Bien que cette transaction s'avère marginale face aux 818 000 jetons détenus en portefeuille par la société, ce mouvement rompt avec une politique d'accumulation stricte appliquée depuis plusieurs années. L'opération visait spécifiquement à honorer le versement de dividendes sur des actions préférentielles, dont le rendement annuel variable s'élève à 11,5%.

Réaction des marchés et transfert de capitaux

À la suite de cette publication, la devise numérique a rompu le seuil des 72 000 $ tandis que l'action Strategy abandonnait près de 6% au cours de la même séance boursière. La principale problématique des plateformes d'échanges réside dans la faiblesse de la demande au comptant, les investisseurs particuliers français et internationaux préférant orienter leurs liquidités vers les indices actions traditionnels au détriment des actifs numériques. Une cassure nette et durable du support des 60 000 $ exigerait une détérioration macroéconomique plus profonde pour valider le retour d'un marché baissier de long terme.