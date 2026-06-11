Le sentiment de marché s'inverse brusquement, poussant le cours du pétrole à la hausse après une matinée pourtant orientée vers l'accalmie.

L'île de Kharg et les infrastructures énergétiques iraniennes sont désignées comme cibles directes par la Maison-Blanche.

Le répit n'a duré que quelques heures sur les bourses mondiales. Alors que le commandement militaire laissait espérer une fin (ou accalmie) des opérations ce jeudi matin, Donald Trump annonce une nouvelle offensive massive dès ce soir. Le changement de ton géopolitique ravive immédiatement l'aversion au risque et propulse le cours du pétrole à la hausse, les investisseurs anticipant une perturbation sévère de l'offre sur les matières premières.

Revirement total de la stratégie américaine au Moyen-Orient

Des déclarations militaires contredites par Donald Trump

Jeudi matin, les opérateurs financiers intégraient un scénario de désescalade dans la région du Golfe. Le commandement américain avait qualifié de terminée l'opération militaire consécutive aux échanges de tirs récents entre Washington et Téhéran.

La posture officielle avait permis un retour temporaire de l'appétit pour le risque sur les indices boursiers. Les forces américaines avaient initialement visé des sites iraniens spécifiques, entraînant une riposte sur des bases militaires déployées à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie.

La publication de Donald Trump à 14h22 bouleverse intégralement cette lecture. Le message présidentiel annonce des frappes de très forte intensité prévues pour ce soir, une déclaration qui prend les salles de marché à contre-pied et annule le rebond technique amorcé à l'ouverture européenne.

La destruction annoncée des défenses iraniennes

Le message du président américain affirme que la marine, l'armée de l'air et les systèmes radar iraniens sont d'ores et déjà anéantis. L'évaluation des dommages suggère une offensive préparatoire d'une ampleur largement sous-estimée par le consensus des analystes.

La perte rapportée des capacités défensives de Téhéran laisse présager des frappes unilatérales imminentes. L'absence présumée de bouclier anti-aérien expose directement le territoire iranien et modifie le calcul du risque pour l'ensemble du bassin de production moyen-oriental.

Les investisseurs réévaluent par conséquent la prime de risque liée aux tensions États-Unis Iran. Les actifs de couverture retrouvent une forte demande en séance, et les valeurs cycliques perdent légèrement leurs gains de ce matin face à l'escalade verbale inattendue.

Le cours du pétrole face au ciblage de l'île de Kharg

Mainmise revendiquée sur les marchés énergétiques

La cible prioritaire nommée par le chef d'État américain est l'île de Kharg. Le terminal d'exportation gère la quasi-totalité des expéditions de brut de la République islamique, rendant sa destruction ou son blocus hautement pénalisant pour l'offre mondiale d'or noir.

Le locataire de la Maison-Blanche évoque une prise de contrôle pure et simple des infrastructures énergétiques iraniennes. Il compare explicitement cette ambition à la situation du Venezuela, affirmant que ce contrôle s'exerce au bénéfice direct des États-Unis.

L'intégration de cette menace par les algorithmes de trading se traduit par une pression acheteuse soudaine sur le cours du pétrole.

Inversion brutale du sentiment des investisseurs

Le contraste avec la matinée reste total sur les terminaux financiers. Les gérants de portefeuille clôturaient leurs protections énergétiques quelques heures plus tôt, rassurés par les communiqués rassurants de l'état-major.

La perspective de frappes d'envergure ce jeudi soir fait repartir à la hausse les cours du pétrole. Le marché des actions européennes accuse le coup, les secteurs de l'industrie et du transport craignant une flambée durable des factures d'énergie.

Les places financières se figent désormais dans l'attente des premières opérations militaires nocturnes. L'ampleur réelle des dégâts infligés aux terminaux d'exportation d'or noir dictera la tendance à l'ouverture des marchés asiatiques cette nuit.

Source: xStation5

❓ FAQ

Qu'est-ce qui fait réagir le cours du pétrole ce jeudi ? L'annonce par Donald Trump de frappes américaines imminentes sur l'île de Kharg et les infrastructures énergétiques iraniennes provoque des craintes de rupture d'approvisionnement majeures sur le cours du pétrole.

Pourquoi la volatilité a-t-elle explosé en cours de séance ? Le revirement stratégique américain, passant d'une fin d'opération annoncée le matin à une intensification militaire l'après-midi, a pris les opérateurs à contre-pied et ravivé les tensions États-Unis Iran.

Comment s'exposer aux variations des marchés énergétiques ? Les investisseurs s'exposent généralement aux fluctuations de l' or noir via des actions de sociétés pétrolières cotées, des ETF thématiques ou des contrats à terme répliquant les indices de matières premières.