EURUSD : la position ferme de la Fed continue de soutenir le dollar malgré des chiffres d'inflation en baisse

La séance de vendredi sur la paire EUR/USD est marquée par l’attente de nouveaux indices concernant l’orientation future de la politique monétaire des deux côtés de l’Atlantique. Les marchés suivent de près les derniers chiffres de l’inflation dans la zone euro publiés aujourd’hui, ainsi que les récentes déclarations des responsables de la Réserve fédérale, qui s’efforcent de tempérer les anticipations d’un démarrage précoce du cycle de baisse des taux.

La situation actuelle de cette paire de devises majeure est particulièrement intéressante, car une baisse de l’inflation ne se traduit plus automatiquement par un affaiblissement du dollar. Les dernières données américaines ont montré un ralentissement plus marqué que prévu des pressions sur les prix, mais la Fed laisse de plus en plus entendre qu’elle n’a pas l’intention de crier victoire face à l’inflation avant l’heure.

De l’autre côté du marché, l’euro continue de bénéficier du soutien des anticipations selon lesquelles la Banque centrale européenne devra encore faire preuve de prudence. L’inflation dans la zone euro reste supérieure à l’objectif de la BCE, tandis que le risque d’une nouvelle hausse des prix de l’énergie liée aux tensions géopolitiques complique encore davantage les perspectives de politique monétaire.

La paire EUR/USD se trouve donc actuellement prise entre deux discours opposés, les marchés s’efforçant de déterminer si la Fed modifiera plus rapidement son orientation ou si la BCE sera contrainte de maintenir plus longtemps une orientation restrictive de sa politique monétaire.

Source: xStation5

Facteurs influençant actuellement la paire EUR/USD

1. Inflation dans la zone euro : les marchés attendent un signal de la BCE

L’événement clé du côté européen reste la publication, aujourd’hui, du chiffre définitif de l’inflation IPCH pour la zone euro. Les marchés ne se concentrent plus uniquement sur le chiffre de l’inflation en soi, mais plutôt sur ce que ces données pourraient signifier pour l’orientation future de la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

L’inflation dans la zone euro a reculé par rapport à ses sommets antérieurs, mais cela ne signifie pas pour autant que le problème de la BCE soit entièrement résolu. Les pressions sur les prix restent supérieures à l’objectif de la banque centrale, tandis que les investisseurs continuent de surveiller de près la résilience de l’inflation sous-jacente et de l’inflation des services.

La question clé n’est pas seulement de savoir si l’inflation est en baisse, mais si le rythme de la désinflation sera suffisant pour que la BCE entame un assouplissement de sa politique monétaire. Si la publication d’aujourd’hui montre que les pressions sur les prix restent plus persistantes que prévu, les marchés pourraient revoir à la baisse leurs anticipations de baisses de taux futures, ce qui pourrait soutenir l’euro.

En revanche, des signes plus nets d’un nouvel apaisement de l’inflation pourraient accroître la pression sur la monnaie unique, les investisseurs commençant alors à anticiper une marge de manœuvre plus importante pour un futur assouplissement monétaire de la part de la BCE.

Le marché de l’énergie reste un autre facteur important. Si les tensions au Moyen-Orient entraînent de nouvelles hausses des prix du pétrole, les pressions inflationnistes en Europe pourraient remonter, limitant ainsi la capacité de la banque centrale à ajuster sa politique.

2. La Fed tente de reprendre le contrôle du discours sur les baisses de taux

Le facteur le plus important pour le dollar reste la communication émanant de la Réserve fédérale. Les récentes données sur l’inflation aux États-Unis se sont révélées nettement plus faibles que prévu, renforçant dans un premier temps les anticipations du marché selon lesquelles la Fed pourrait commencer à baisser ses taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Une inflation plus faible devrait naturellement offrir à la banque centrale une plus grande marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire. Cependant, la Fed semble déterminée à empêcher les marchés de s’orienter trop rapidement vers une interprétation accommodante.

Kevin Warsh a souligné que la Réserve fédérale ne pouvait accepter une situation dans laquelle l’inflation resterait durablement supérieure à l’objectif. Ses commentaires suggèrent que certains décideurs politiques continuent de s’inquiéter d’un assouplissement trop précoce de la politique monétaire. Des signaux encore plus forts sont venus de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, qui a fait valoir que les taux d’intérêt actuels n’étaient peut-être pas suffisamment restrictifs et que de nouvelles hausses pourraient encore se justifier.

Cela ne signifie pas nécessairement que la Fed procédera effectivement à une nouvelle hausse des taux. Le message le plus important pour les marchés est que la banque centrale n’est pas pressée de baisser ses taux.

C’est actuellement le principal facteur qui soutient le dollar. Il y a quelques mois, un ralentissement de l’inflation se traduisait presque automatiquement par une pression sur le dollar américain. Aujourd’hui, les marchés se concentrent beaucoup davantage sur la fonction de réaction de la Fed.

Si les investisseurs concluent que l’inflation est en baisse mais que la Fed a l’intention de maintenir des taux élevés plus longtemps, le dollar pourrait continuer à bénéficier d’un soutien.

3. Le facteur caché essentiel : les taux d’intérêt réels et les rendements obligataires américains

Un élément qui reste souvent en arrière-plan des discussions sur la paire EUR/USD concerne les taux d’intérêt réels et le marché obligataire. Pour le dollar, ce n’est pas seulement le niveau d’inflation qui importe, mais plutôt la relation entre les tendances de l’inflation et les anticipations concernant la politique de la Fed.

Si l’inflation aux États-Unis continue de baisser, mais que la Réserve fédérale reste prudente et retarde les baisses de taux, les taux d’intérêt réels pourraient rester attractifs pour les investisseurs.

Un tel scénario se traduirait par une baisse de l’inflation, mais aussi par des rendements obligataires relativement élevés et des anticipations limitées quant à un assouplissement monétaire rapide. C’est précisément pour cette raison que les récentes données d’inflation en baisse n’ont pas entraîné une dépréciation durable du dollar.

Les marchés prennent de plus en plus conscience que l’amélioration des données d’inflation pourrait ne pas suffire à elle seule à affaiblir le dollar américain si la Fed maintient une approche prudente et conserve une politique restrictive pendant une période prolongée.

4. Tensions dans le golfe Persique et pétrole : le retour des risques d’inflation

Le dernier facteur influençant la parité EUR/USD reste le contexte géopolitique. La montée des tensions dans le golfe Persique a une nouvelle fois accru l’importance du marché du pétrole et le risque de perturbations de l’approvisionnement.

La hausse des prix de l’énergie peut affecter les devises par deux canaux principaux. Le premier est l’inflation. Un pétrole plus cher pourrait ralentir la baisse des prix à la consommation et réduire la marge de manœuvre dont disposent les banques centrales pour abaisser leurs taux d’intérêt.

Le deuxième canal est l’aversion au risque. Lors de périodes d’incertitude accrue, les investisseurs orientent souvent leurs capitaux vers le dollar américain, considéré comme la principale devise refuge au monde.

Pour la paire EUR/USD, cela crée une complication supplémentaire. La hausse des prix du pétrole pourrait simultanément renforcer les anticipations d’une politique plus restrictive tant de la part de la BCE que de la Fed, tout en soutenant le dollar grâce à une demande accrue d’actifs défensifs.

EUR/USD : les marchés attendent de savoir qui pourra maintenir une politique restrictive le plus longtemps

La situation actuelle de cette paire de devises majeure reflète un choc entre plusieurs discours contradictoires. La Fed tente de convaincre les marchés qu’une baisse de l’inflation ne signifie pas automatiquement le début immédiat d’un cycle de baisse des taux.

La BCE constate un ralentissement des pressions sur les prix, mais doit encore faire face à une inflation supérieure à son objectif et au risque d’une nouvelle hausse des prix de l’énergie. L’incertitude géopolitique renforce encore le rôle du dollar en tant qu’actif refuge.

Le principal vecteur de réaction reste les rendements obligataires et les anticipations concernant l’évolution future des taux d’intérêt.

Si les marchés concluent que la Fed maintiendra une orientation restrictive plus longtemps que prévu initialement, le dollar pourrait rester soutenu même si l’inflation continue de baisser. À l’inverse, une confiance accrue dans le fait que le processus de désinflation aux États-Unis est durable et permettra à la Fed d’entamer un assouplissement monétaire pourrait à nouveau accroître la pression sur le billet vert.

Points clés