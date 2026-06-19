Les contrats à terme sur le S&P 500 perdent 0,2% et ceux du Nasdaq 100 reculent de 0,3% en séance.

La fermeture de Wall Street pour la fête de Juneteenth réduit la liquidité globale ce vendredi 19 juin 2026.

La célébration de Juneteenth aux États-Unis entraîne la fermeture des compartiments d'actions au comptant à New York ce vendredi 19 juin 2026. Cette absence de cotation physique pèse sur les volumes d'échanges des marchés financiers mondiaux, limitant l'activité globale des investisseurs. Les arbitrages se reportent ainsi sur les contrats à terme qui continuent de s'échanger sur les indices boursiers internationaux.

Marchés financiers : l'impact de Juneteenth et des tensions géopolitiques

Clôture de Wall Street et évolution des futures

Le marché d'actions au comptant américain n'ouvre pas ses portes aujourd'hui en raison des commémorations nationales de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Ce contexte particulier engendre une baisse visible de la liquidité sur l'ensemble de la planète financière. L'activité opérationnelle se concentre donc sur le compartiment des futures pour anticiper les tendances à venir sur les marchés financiers.

Les mouvements observés sur les contrats à terme s'avèrent plus volatils que d'ordinaire à cause de cette baisse de participation des grands fonds. Le recul l'emporte à la mi-journée sur les indices américains face au manque de catalyseurs acheteurs de court terme. Les contrats à terme sur le S&P 500 affichent par exemple une baisse de 0,2% en séance européenne.

De leur côté, les futures liés au Nasdaq 100 cèdent 0,3% dans un climat de prudence généralisée. Ces variations hors session régulière restent moins représentatives de la tendance lourde mais reflètent un certain attentisme des opérateurs. Cette configuration technique limite temporairement la visibilité sur l'orientation réelle des indices américains de référence.

Incertitudes au Moyen-Orient et report des négociations

Le climat géopolitique mondial pèse également sur l'humeur des investisseurs en ce jour de faible activité sur les actions. Le report de la nouvelle session de pourparlers de paix prévue à Burgenstock en Suisse ravive les craintes de déstabilisation. Les raisons exactes de cette annulation soudaine demeurent floues pour la communauté internationale.

La partie américaine évoque des complications logistiques majeures pour expliquer ce contretemps diplomatique de dernière minute. À l'inverse, les représentants iraniens mettent en avant la reprise des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Ces opérations militaires récentes violeraient les termes du protocole d'accord signé mercredi dernier entre les belligérants.

La situation prolonge la phase d'instabilité chronique qui caractérise la région du Moyen-Orient depuis plusieurs trimestres. Les intervenants sur les marchés financiers intègrent une prime de risque face à la possibilité d'une escalade régionale élargie. La volatilité pourrait s'accentuer si aucun canal de discussion diplomatique ne se réouvre rapidement.

Matières premières énergétiques et analyse technique du Nasdaq

Fluctuations sur le cours du pétrole et du gaz naturel

Ces développements géopolitiques complexes provoquent des mouvements contrastés sur les actifs énergétiques cotés en Europe. Les premières heures de négociation ont enregistré des hausses modérées des prix de l'énergie en début de matinée. Cependant, l'annonce ultérieure d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a rapidement inversé la tendance en cours.

Le cours du pétrole Brent recule ainsi pour s'établir autour de 79 $ le baril en séance. Simultanément, le baril de WTI oscille à proximité des 76 $ après avoir effacé la totalité de ses gains initiaux. Cette détente relative montre l'impact direct des annonces militaires sur le cours du pétrole mondial à court terme.

À l'opposé, le prix du gaz naturel progresse sur la bourse néerlandaise du TTF à 41,8 $ par MWh. Les flux d'approvisionnement européens restent sous surveillance étroite de la part des services d'importation de l'Union. Les investisseurs actifs sur les matières premières continuent d'arbitrer entre risques de rupture et niveaux de stocks réels.

Source: xStation, 19.06.2026

Configuration haussière et supports clés sur l'indice technologique

Sur le plan de l'analyse technique, l'indice Nasdaq 100 montre une structure graphique claire et orientée à la hausse. Après un repli prononcé vers le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6%, l'indice a repris sa marche en avant. Ce mouvement haussier à moyen terme lui a permis de franchir la résistance psychologique des 30 000 points.

Les moyennes mobiles confirment cette orientation positive avec une disposition favorable pour les porteurs de positions acheteuses. La moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA 50) évolue actuellement autour des 28 800 points et constitue le support principal. Tant que les cotations restent ancrées au-dessus de cette zone, les phases de baisse s'apparentent à de simples corrections.

L'indicateur de force relative RSI se situe aux alentours de 60, ce qui écarte pour le moment le risque de surchauffe des cours. Du côté du MACD, l'élan baissier consécutif à la correction observée au mois de mai s'est nettement estmpé. L'indice conserve donc un potentiel de progression si la dynamique d'achat sur les actions se confirme.

Source: xStation, 19.06.2026

❓ FAQ sur les marchés américains

Pourquoi les marchés financiers affichent-ils une faible liquidité aujourd'hui ? La célébration de la fête nationale de Juneteenth aux États-Unis entraîne la fermeture des bourses d'actions au comptant à Wall Street. Ce jour férié américain limite l'activité globale des investisseurs institutionnels sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux.

Comment évoluent les indices américains en l'absence de séance régulière ? Malgré la fermeture du marché physique, le compartiment des contrats à terme reste accessible aux opérateurs. Les investisseurs observent un léger repli sur les indices américains, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 cédant un peu de terrain à la mi-journée.

Quels facteurs influencent le cours du pétrole ce vendredi ? Le cours du pétrole Brent et WTI subit la double influence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu au Liban. Les prix des barils fluctuent rapidement en fonction des flux d'actualités en provenance de la région.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB