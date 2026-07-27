Les futures US s'affichent en forte hausse ce lundi 27 juillet, portés par la suspension des frappes militaires américaines en Iran et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 gagnent respectivement 0,89% et 1,35%, insufflant une tendance positive aux indices boursiers mondiaux. La baisse simultanée des prix de l'énergie atténue les craintes d'inflation à court terme avant la décision de la Réserve fédérale.

Sursaut des futures US et détente sur les marchés énergétiques

Effondrement des prix du brut et regain d'appétit pour le risque

Le cours du pétrole enregistre un repli significatif après l'annonce d'un arrêt des frappes entre Washington et Téhéran. Le baril de Brent perd plus de 3% vers 89 $, éloignant le pic de 99 $ touché la semaine dernière. De son côté, le contrat WTI recule de 2% pour s'établir autour de 83 $. La correction fait suite à la décision américaine d'interrompre 13 jours de bombardements en raison de l'épuisement des cibles et des munitions. Téhéran a confirmé s'abstenir de toute riposte tant que ce gel militaire demeure respecté.

La baisse des prix du carburant profite immédiatement aux secteurs des transports et de l'aviation. Les actions des compagnies aériennes progressent en pré-marché, tirées par la perspective d'une réduction des coûts d'exploitation. À l'inverse, les sociétés du secteur de l'énergie subissent un net désengagement après la forte hausse enregistrée ces derniers jours. Les investisseurs réajustent leurs positions en vendant les valeurs pétrolières au profit des titres technologiques.

Le repli de l'énergie soulage également le marché obligataire souverain, influençant l'orientation des taux obligataires mondiaux. Les rendements américains à 10 ans ont baissé de 4 à 5 points de base pour atteindre 4,63%. Les rendements à 30 ans diminuent de 4 points de base à 5,12%. Ces variations réduisent la pression sur les conditions financières globales, bien que les taux restent élevés par rapport aux moyennes historiques.

Sout ien européen et asiatique au mouvement général

Les places boursières européennes évoluent dans le vert ce lundi matin. Le CAC 40 s'adjuge 0,99%, le DAX allemand grimpe de 1,69% pour atteindre 25 523 points. L'Euro Stoxx 50 gagne 1,35% et le FTSE 100 avance de 0,60% à 10 800 points. La hausse généralisée s'explique par le soulagement face aux risques d'escalade militaire immédiate.

Les bourses asiatiques ont également terminé leurs séances sur une note positive. Le Topix japonais a progressé de 1,37% et le Nikkei 225 s'est apprécié de 0,58% à 64 940 points. À Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en hausse de 0,98% à 25 207 points. Les indices boursiers chinois Shanghai Composite et CSI 300 ont enregistré une progression identique de 1,15%.

Toutefois, la situation géopolitique conserve des zones de fragilité marquées. Le détroit d'Ormuz reste quasi fermé au trafic commercial, avec seulement 1 à 3 navires par jour contre plusieurs dizaines habituellement. De plus, une attaque ukrainienne contre un cargo iranien en mer Caspienne ravive des tensions diplomatiques connexes. L'évolution de ce dossier demeure suivie par les acteurs du marché du cours du pétrole.

Perspectives monétaires et vigueur des actions américaines

Réunion de la Fed et enjeux d'inflation sous Kevin Warsh

Le Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine se réunit les 28 et 29 juillet sous la présidence de Kevin Warsh. Les acteurs de marché attribuent désormais une probabilité comprise entre 30% et 38% à une hausse des taux d'intérêt dès cette réunion, impactant la trajectoire observée sur les marchés américains. Le changement de perception découle de la remontée récente du brut et de déclarations restrictives de certains banquiers centraux. Les prévisions initiales d'un assouplissement monétaire se trouvent ainsi reportées.

L'attention des investisseurs se partage entre la décision monétaire et le calendrier des publications financières. Environ un tiers des entreprises composant le S&P 500 dévoilent leurs résultats trimestriels cette semaine. La baisse récente du marché s'explique en partie par les doutes entourant la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Les résultats des grands groupes technologiques serviront de test pour évaluer la pérennité des dépenses d'infrastructures.

Sur le plan commercial, le ministère chinois du Commerce a exprimé son opposition ferme aux mesures tarifaires unilatérales américaines au titre de l'article 301. La Chine se dit disposée à poursuivre les discussions sur la base du respect mutuel.

Actualités sectorielles et mouvements d'entreprises à Wall Street

Dans le secteur de la technologie, Nvidia discute avec OpenAI pour monter un projet de financement de 250 milliards de dollars dédié à un centre de données d'intelligence artificielle. La société a également créé la coalition Open Secure AI Alliance aux côtés de Dell Technologies, d’Adobe, de Hugging Face et de CrowdStrike. L'activité sur les actions américaines reste soutenue.

Dans le domaine de la santé, Forte Biosciences enregistre une hausse spectaculaire après l'annonce de son rachat par la société d'immunologie argenx. La transaction s'élève à environ 2,2 milliards de dollars, soit 77 $ par action en numéraire, représentant une prime de 41% par rapport au cours de clôture de vendredi. De son côté, AstraZeneca a publié un chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 15,384 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,63 $.

Sur le front industriel et spatial, Rocket Lab a obtenu un contrat de 266 millions de dollars auprès de la US Space Force pour réaliser 12 lancements suborbitaux. Dans le secteur automobile, General Motors bénéficie d'un relèvement de recommandation de la part du cabinet Jefferies, qui passe à l'achat en anticipant des perspectives de bénéfices solides d'ici 2027.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les futures US s'affichent-ils en hausse avant l'ouverture ce lundi 27 juillet ?

Les futures US progressent en raison de la trêve militaire annoncée entre les États-Unis et l'Iran. La suspension des frappes aériennes a provoqué une baisse nette des prix de l'énergie, soulageant les craintes d'inflation et stimulant l'appétit pour le risque sur les actions américaines.

Quelle est la tendance actuelle sur le cours du pétrole ?

Le cours du pétrole enregistre un net repli. Le baril de Brent baisse vers 89 $ et le WTI s'établit autour de 83$. L'apaisement temporaire des tensions au Moyen-Orient réduit la prime de risque géopolitique qui avait propulsé les cours proche des 100 $ la semaine dernière.

Qu'attendent les investisseurs de la réunion de la Fed du 28 et 29 juillet ?

La Réserve fédérale américaine tient sa réunion de politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh. Les investisseurs évaluent une probabilité d'environ 30% à 38% pour une hausse des taux d'intérêt, influencés par l'évolution récente des taux obligataires, la volatilité des matières premières et les commentaires de plusieurs membres du comité.

Comment réagissent les indices boursiers européens et asiatiques ce jour ?

Les indices boursiers mondiaux évoluent dans le vert. Le CAC 40 gagne 0,99%, le DAX s'adjuge 1,69% et le Nikkei 225 s'apprécie de 0,58%. L'ensemble des places asiatiques et européennes profite du rebond général observé sur les marchés américains avant l'ouverture de Wall Street.