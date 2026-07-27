Les marchés asiatiques ont clôturé dans le vert ce lundi, portés par de nouveaux flux de capitaux vers les fabricants de puces à mémoire. En parallèle, la baisse de plus de 3% du cours du pétrole, consécutive à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, offre un répit aux opérateurs face aux craintes de poussée inflationniste. La conjoncture macroéconomique permet aux actions du secteur de l'intelligence artificielle de dominer la séance du jour.

Tensions géopolitiques et repli du cours du pétrole

Gel militaire temporaire entre les États-Unis et l'Iran

Washington et Téhéran ont validé une trêve mutuelle après deux semaines consécutives de frappes intensives sur le territoire iranien. L'administration américaine a ordonné la suspension de ses opérations aériennes, invoquant la diminution rapide des cibles stratégiques et la baisse de ses réserves de munitions. Le gouvernement iranien s'est engagé de son côté à geler la totalité de ses ripostes balistiques tant que cet arrêt des hostilités par les États-Unis sera respecté.

L’accord constitue le deuxième essai de pacification entre les deux pays depuis le mois de juin. Le précédent mémorandum d'entente n'avait tenu que quelques semaines avant de céder sous le poids des désaccords militaires. Le détroit d'Ormuz reste de facto bloqué pour le commerce mondial, le trafic maritime totalisant à peine un à trois navires pétroliers par jour, contre plusieurs dizaines en temps normal. Les deux parties restent complètement bloquées sur le dossier épineux de l'enrichissement de l'uranium.

D'autres points de friction continentaux menacent ce fragile équilibre diplomatique au Moyen-Orient. Une attaque militaire ukrainienne contre un navire marchand iranien croisant en mer Caspienne a été immédiatement catégorisée comme un acte d'agression inacceptable par Téhéran. Ces accrochages périphériques maintiennent une forte pression sur la géopolitique régionale, même si le cessez-le-feu bilatéral irano-américain rassure dans l'immédiat les opérateurs des places boursières.

Baisse des barils et politique douanière

L'arrêt momentané des bombardements a pesé sur les prix de l’énergie, dissipant une partie des primes liées à l'incertitude géopolitique. Le baril de Brent de la mer du Nord a reculé de plus de 3% en séance pour s'établir à 89 dollars, un décrochage très net par rapport à la barre des 99 dollars franchie la semaine passée. La référence américaine WTI a fidèlement calqué ce mouvement baissier, cédant 2% pour coter autour des 83 dollars. Le pétrole brut efface le surcoût de la tension militaire.

Sur le front macroéconomique, la nouvelle tranche de droits de douane fixée par l'administration américaine s'applique sur les marchés mondiaux depuis ce vendredi. Les prélèvements supplémentaires, jaugés de 10 à 12,5%, ciblent soixante pays partenaires, incluant les pays de l'Union européenne, la Chine, le Royaume-Uni et le Canada. La décision exécutive, prise en vertu de l'article 301 de la loi commerciale de 1974, contourne délibérément l'interdiction juridique prononcée en février dernier par la Cour suprême des États-Unis.

Les intervenants de marché ont intégré ce durcissement tarifaire sans déclencher de mouvement de vente panique, les salles des marchés ayant largement anticipé la manœuvre. Les courtiers institutionnels précisent que cette nouvelle barrière douanière représente désormais un frein structurel à long terme pour la croissance mondiale, et non une simple anomalie passagère. L'absorption de ces coûts additionnels par les chaînes d'approvisionnement des entreprises cotées constituera le prochain indicateur à scruter de près.

L'intelligence artificielle tire les marchés asiatiques à la hausse

Accords commerciaux pour les puces sud-coréennes

Les valeurs technologiques sud-coréennes drainent d'imposants flux de capitaux à la suite de l'annonce de contrats d'approvisionnement colossaux. L'appétit pour les actions du secteur des semi-conducteurs s'accentue : l'entreprise américaine Nvidia finalise actuellement un accord pluriannuel d'achat de mémoire avec le fabricant SK Hynix, pour un montant évalué à près de 500 milliards de dollars.

Ces sociétés construiront de concert des architectures de mémoire IA de prochaine génération, en ciblant particulièrement l'évolution de la technologie à haute bande passante (HBM). Cette vaste infrastructure technique fournira la puissance de calcul matérielle requise par les grands modèles de langage et l'intelligence artificielle physique. Portée par cette avancée de ses carnets de commandes, le cours de l'entreprise SK Hynix a clôturé la séance sur un gain journalier de 3,24%.

En parallèle, le fabricant national Samsung Electronics a ratifié un protocole d'accord de grande envergure avec l'équipementier américain Broadcom, pesant un volume financier de 200 milliards de dollars. Le partenariat industriel accroît leur intégration respective dans les segments très exigeants de la fonderie et de la production de mémoire de pointe. Le titre de l'action Samsung profite directement de cette entente. À la clôture, l'action Samsung a engrangé un gain de 1,80%, permettant à l'indice Kospi de grimper de 0,97% à 6 756 points.

Gains en Chine et au Japon

Les places financières chinoises affichent une vigueur similaire, directement liée à la cotation inaugurale du fabricant de puces CXMT sur le STAR Market de la bourse de Shanghai. Le producteur de mémoires a d'abord levé 8,6 milliards de dollars, avant de voir son titre bondir de plus de 500% au cours des tous premiers échanges de la matinée. L’introduction en bourse propulse l'entité au premier rang des valorisations en Chine continentale, avec une capitalisation boursière totale frôlant les 3 500 milliards de yuans.

La réussite financière d'entreprise concorde étroitement avec l'amélioration des comptes du tissu industriel domestique chinois, un soutien mécanique pour les indices chinois. Les bénéfices de l'industrie manufacturière du pays ont progressé de 15,1% sur un an en juin. Sur la totalité de la première moitié de l'année 2026, la croissance de ces bénéfices s'établit à 18,7%, un rythme soutenu presque exclusivement par la fabrication de puces électroniques.

Les grands indices chinois ont logiquement emboîté le pas à cette tendance industrielle. L'indice Shanghai composite et le CSI 300 s'adjugent chacun une progression de 1,15%, pour atteindre respectivement les niveaux de 3 858 et 4 702 points en fin de séance. Sur la place japonaise, le rattrapage des valeurs technologiques a propulsé le Nikkei 225 en hausse de 0,58% à 64 940 points, et l'indice élargi Topix de 1,37% à 4 066 points. Ce mouvement haussier accroît mécaniquement les encours des ETF, répliquant les bourses asiatiques.

❓ FAQ

Comment l'actualité géopolitique influence-t-elle le cours du pétrole ? Les tensions au Moyen-Orient intègrent systématiquement une prime de risque sur le baril en raison des menaces pesant sur l'offre pétrolière mondiale. À l'inverse, l'annonce d'une trêve formelle entre Washington et Téhéran diminue l'incertitude sur la logistique des approvisionnements maritimes. Cette respiration a pour effet direct de faire baisser le cours du pétrole, comme l'illustre le recul de 3% du Brent sous les 89 dollars ce lundi.

Pourquoi les valeurs technologiques asiatiques connaissent-elles une si forte hausse ? Les fondeurs et concepteurs de puces captent actuellement des volumes de capitaux inédits liés aux besoins de l'intelligence artificielle. Des commandes de plusieurs centaines de milliards de dollars, lancées par des groupes comme Nvidia ou Broadcom, garantissent des revenus durables aux sous-traitants sud-coréens et chinois. Ces valeurs technologiques portent ainsi l'ensemble des marchés asiatiques.

Quels instruments permettent de s'exposer aux indices chinois et japonais ? L'investissement sur ces places boursières lointaines passe fréquemment par des fonds cotés de type ETF qui répliquent les variations du Topix, du Nikkei 225 ou du CSI 300. Ces produits financiers assurent une diversification sectorielle immédiate sur l'électronique ou l'industrie lourde, sans exiger de l'investisseur particulier qu'il réalise l'achat de titres d'actions unitaires cotés en devises étrangères.