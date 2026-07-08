Une attaque iranienne contre un transporteur de gaz qatari près du détroit d'Ormuz provoque une nette correction sur les marchés financiers mondiaux ce mercredi. La riposte militaire immédiate d'une coalition dirigée par les États-Unis ravive à nouveau le risque d'une rupture d'approvisionnement énergétique. Les investisseurs se tournent massivement vers les valeurs refuges traditionnelles au détriment des actions mondiales. Le cours du pétrole enregistre une hausse. Les opérateurs attendent la publication du compte-rendu de la Fed pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt.

Décrochage des indices actions

Wall Street attendue en baisse sous la pression des futures

Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture négative à New York. Les futures sur le S&P 500 affichent un recul de 0,56%, ceux du Nasdaq 100 abandonnent 0,82% en pré-marché. La tendance prolonge le mouvement de vente observé lors de la séance de la veille. Le S&P 500 avait alors cédé 0,45% pour s’établir à 7 504 points et le Nasdaq 100 s'était replié de 1,77% à 29 173 points.

Le compartiment technologique américain a concentré les ordres de vente à l'approche des publications financières du deuxième trimestre. La capacité des entreprises liées à l'intelligence artificielle à justifier leurs niveaux de valorisation actuels suscite des doutes croissants. Seul le secteur de l'énergie parvient à s'extraire de la baisse générale avec la hausse des prix des matières premières. Les indices de la santé se distinguent également avec des niveaux records pour le S&P 500 Healthcare et le Nasdaq Biotech.

La rupture officielle de la trêve provisoire entre Washington et Téhéran modifie l'arbitrage des portefeuilles. Les déclarations de Donald Trump confirmant la fin de cet accord poussent les investisseurs à délaisser les actifs risqués. Les flux de capitaux se dirigent vers le billet vert et les bons du Trésor américain, dont les prix grimpent.

Les places européennes et asiatiques basculent dans le rouge

En Europe, la mi-séance est caractérisée par des pertes sur les principaux indices boursiers. Le CAC 40 parisien abandonne 1,91% et le Dax de Francfort s'effondre de 1,94%, pénalisés par la perspective d'un choc énergétique durable. L'Euro Stoxx 50 recule de 1,74% dans un climat d'aversion au risque généralisé. Le FTSE 100 de Londres recule de 1,22% pour s’établir à 10 535 points.

Les bourses asiatiques ont également souffert de la dégradation de la situation géopolitique durant la nuit. Le Nikkei 225 de Tokyo a clôturé en baisse de 1,80% à 67 132,67 points, affecté par les craintes sectorielles sur la technologie. En Corée du Sud, le Kospi s'est effondré de 5,35% à 7 247 points. Les indices chinois de Shanghai et le CSI 300 ont perdu respectivement 0,49% et 0,77%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a contredit la tendance régionale avec un gain de 2,99% à 24 199 points.

Les gérants redoutent l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur l'inflation européenne. Les frictions au sommet de l'OTAN à Ankara ajoutent une prime de risque sur les actions. Les critiques de la présidence américaine envers les membres de l'alliance perturbent la visibilité. Les investisseurs augmentent leurs positions en liquidités en attendant une stabilisation du front diplomatique.

Flambée du cours du pétrole et actualités des entreprises

Le détroit d'Ormuz sous la menace d'un blocage total

Les prix du brut s'envolent à la suite de la révocation par Washington des licences d'exportation de pétrole iranien. Téhéran menace ouvertement de verrouiller le détroit d'Ormuz, une voie de transit par laquelle passe un cinquième de la consommation mondiale de brut. Le contrat sur le Brent progresse de 4% pour atteindre 78 dollars le baril sur le marché des matières premières. Le West Texas Intermediate gagne 3% à 74 dollars.

L’envolée des cours efface une partie des récentes baisses et ravive les craintes de pénurie. Les frappes de l'armée américaine contre des cibles militaires en Iran font craindre un embrasement régional global. Des attaques de représailles ont déjà visé des infrastructures américaines à Bahreïn et au Koweït ce mercredi. Les métaux précieux reculent de leur côté de plus de 2%, le dollar fort pesant sur les cours de l'or.

Les compagnies pétrolières révisent leurs projections financières à court terme. Exxon Mobil (XOM.US) indique que la volatilité des prix des liquides aura un impact positif estimé entre 3,5 et 3,9 milliards de dollars sur ses résultats trimestriels de l'amont pétrolier. À l'inverse, les producteurs d'aluminium subissent des pressions contraires.

Alibaba s'envole en pré-marché, Coty restructure sa dette

Malgré la morosité des indices, le groupe chinois Alibaba (BABA.US) bondit de 8,52% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture américaine. La publication d'une étude de Frost & Sullivan attribue à sa division cloud une part de 40,1% du marché chinois de l'intelligence artificielle intégrée. L'entreprise bénéficie par ailleurs d'une décision de justice américaine suspendant temporairement l'interdiction du Pentagone concernant ses activités de lobbying aux États-Unis.

Dans le secteur de la consommation, Coty (COTY.US) annonce le rachat anticipé de la licence Gucci Beauty par Kering pour un montant de 400 millions de dollars. Le groupe de cosmétiques américain prévoit également de lever des fonds pour réduire son endettement et soutenir ses propres marques.

Le secteur technologique reste animé par l'accord pluriannuel signé entre Apple (AAPL.US) et Broadcom (AVGO.US), dont le montant projeté dépasse les 30 milliards de dollars. Le partenariat vise la production de 15 milliards de puces sur le sol américain.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole augmente-t-il brutalement aujourd'hui ?

Le cours du pétrole grimpe en raison de l'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran à proximité du détroit d'Ormuz. Les frappes américaines et les menaces iraniennes de bloquer totalement ce corridor maritime majeur font peser un risque immédiat sur l'approvisionnement mondial de brut.

Quel est l'impact de la crise géopolitique sur les actions européennes et américaines ?

Les tensions géopolitiques entraînent une baisse marquée des indices boursiers comme le CAC 40 et le S&P 500. Les investisseurs vendent leurs actifs risqués, notamment dans le secteur technologique, pour se réfugier vers le dollar et les obligations d'État américaines.

Comment les entreprises s'exposent-elles à la hausse des prix de l'énergie ?

Les majors du secteur de l'énergie profitent directement de la hausse des cours du brut, qui améliore leurs marges de raffinage et d'exploration. En revanche, les entreprises de transport ou de transformation industrielle subissent cette hausse comme un coût d'exploitation supplémentaire qui pèse sur leur rentabilité.