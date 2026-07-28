Les futures US entament la journée sous pression avec un recul du Nasdaq 100 de 0,82% et une baisse plus modérée du S&P 500 de 0,06% en pré-marché ce mardi. La tendance baissière découle du repli essuyé par les bourses asiatiques et des dégagements continus sur le secteur technologique. Les investisseurs réajustent leurs positions à la veille des décisions de la Fed et des publications de résultats des géants de la cote.

Repli des futures US et décrochage des marchés mondiaux

Tendance baissière avant l'ouverture de Wall Street

Les contrats à terme sur les indices américains entament la journée dans le rouge ce mardi. Le contrat future sur le Nasdaq 100 cède 0,82% et celui sur le S&P 500 recule de 0,06% avant le coup d'envoi des échanges à New York. Wall Street peine à trouver un second souffle après une séance de veille rythmée par des performances contrastées.

L'indice Dow Jones est parvenu à progresser de 0,51% hier soir, mais le compartiment technologique subit des prises de bénéfices. Les investisseurs ajustent leurs positions avant la publication des résultats trimestriels de grands acteurs comme Meta et Microsoft. L'augmentation attendue des dépenses d'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle suscite des interrogations quant à la rentabilité à court terme.

Les indices européens affichent une trajectoire plus stable, à l'image du CAC 40 qui gagne 0,20% et du DAX allemand qui progresse de 0,10% à mi-journée. Le climat reste néanmoins attentiste avant la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi soir. Les projections du marché tablent sur un maintien du taux directeur dans la fourchette de 3,5% à 3,75%.

Secousse violente sur les bourses asiatiques

Le mouvement de retrait observé sur les futures US fait écho à une séance particulièrement rude enregistrée sur les bourses asiatiques. En Corée du Sud, l'indice KOSPI s'est effondré de 10,84% au cours de la nuit, atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-avril. La sévérité des dégagements a même provoqué le déclenchement d'un coupe-circuit automatique pour la neuvième fois cette année.

La chute s'explique principalement par le décrochage des producteurs de composants électroniques et de mémoire. Le titre Samsung a plongé de 13,39% et SK Hynix a dévissé de 14,65% en une seule journée. Au Japon, le Nikkei 225 a abandonné 3,97% pour repasser sous le seuil des 62 400 points.

La Bourse de Shanghai a également cédé du terrain avec une baisse de 1,16% sur le Shanghai Composite. L'indice Hang Seng de Hong Kong fait figure d'exception en clôturant sur un léger gain de 0,41% à 25 311 points. La dégradation du sentiment en Asie a propagé une vague d'aversion au risque sur l'ensemble des marchés mondiaux.

Correction sur les semi-conducteurs et détente pétrolière

Tensions accrues sur le secteur des puces électroniques

La baisse des futures US reste largement tirée par les vendeurs d'actions du secteur des semi-conducteurs. Lors de la dernière séance à Wall Street, Sandisk a chuté de 11,02%, ASML a abandonné 5,94%, Nvidia a perdu 4,99% et Seagate a reculé de 4,04%. La correction efface une partie importante des gains accumulés au cours des derniers mois.

Les intervenants s'inquiètent des avancées des fabricants chinois dans la production de leurs propres équipements de lithographie DUV (Deep Ultraviolet Lithography). Le progrès technique réduit l'écart technologique avec les leaders occidentaux et menace la domination commerciale des acteurs historiques. De plus, des doutes émergent sur la durabilité des financements circulaires conclus entre les entreprises spécialisées dans l'IA.

Depuis un mois, le secteur des semi-conducteurs subit des corrections de grande ampleur. Sandisk perd 38,86%, Micron Technology cède 20,50% et Intel accuse un repli de 28,56%. Ces ajustements pèsent lourdement sur la valorisation globale des entreprises technologiques américaines.

Détente sur le cours du pétrole et climat géopolitique

Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole consolide son repli en raison de perspectives d'apaisement diplomatique au Moyen-Orient. Le baril de Brent se négocie autour de 85,90 dollars, en baisse par rapport au sommet de 99 dollars enregistré la semaine passée. Le baril de WTI américain évolue de son côté près de 80,75 dollars.

La suspension des frappes aériennes américaines a ouvert une fenêtre pour des échanges indirects avec Téhéran, menés sous la médiation du sultanat d'Oman. Même si les conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz demeurent inchangées et restreintes, les autorités iraniennes ont affirmé suspendre leurs représailles tant que les opérations militaires restent interrompues.

La baisse des prix de l'énergie apporte un soulagement relatif sur le front de l'inflation, mais ne suffit pas à inverser la tendance sur les marchés actions. L'attention des investisseurs se tournera également jeudi vers la publication du PIB américain du deuxième trimestre et de l'indice des prix PCE. Ces indicateurs macroéconomiques permettront d'évaluer la santé économique des États-Unis avant la pause estivale.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US affichent-ils une baisse ce mardi ? Les futures US reculent principalement sous l'effet des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques et les semi-conducteurs. La chute de plus de 10% enregistrée sur les bourses asiatiques la nuit dernière et la prudence des investisseurs avant la réunion de la Fed renforcent ce mouvement baissier.

Quel est l'impact de la chute des semi-conducteurs sur le Nasdaq 100 ? Les entreprises de puces électroniques représentent une pondération majeure au sein du Nasdaq 100. Les craintes liées à la concurrence chinoise et aux interrogations sur le financement des infrastructures d'intelligence artificielle entraînent un repli généralisé du secteur, pesant directement sur la performance de l'indice américain.

Comment évolue le cours du pétrole face aux négociations géopolitiques ? Le cours du pétrole s'oriente à la baisse en raison d'une possible désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le baril de Brent est repassé sous le seuil des 86 dollars, malgré le maintien des restrictions temporaires de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Quels événements économiques vont orienter les marchés américains cette semaine ? Les marchés américains seront guidés par la réunion de politique monétaire de la Fed mercredi, la publication des résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques (Meta, Microsoft, Apple, Amazon), ainsi que par les chiffres du PIB du deuxième trimestre et de l'inflation PCE attendus jeudi.