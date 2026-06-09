L'accalmie sur le front géopolitique insuffle un mouvement positif sur les indices américains avant l'ouverture de Wall Street. Les investisseurs se positionnent massivement sur les grandes capitalisations de la technologie après les corrections de la semaine passée. Les Futures US s'affichent en nette hausse, alors que les données macroéconomiques mondiales apportent un soutien supplémentaire aux actifs risqués.

Détente géopolitique et orientation des indices américains

L'accélération des contrats à terme à Wall Street

Les Futures US signalent une ouverture verdoyante pour la séance d’aujourd’hui à New York. Le contrat à terme sur le S&P 500 s'adjuge une progression de 0,43%, celui du Nasdaq 100 bondit de 0,83% et celui sur le Russell 2000 de 0,91%. Les investisseurs reprennent confiance après une phase de consolidation, au cours de laquelle le compartiment des semi-conducteurs a abandonné une partie de sa performance depuis le début de l’année.

L’orientation positive fait suite à une séance de clôture déjà encourageante lundi soir. Le S&P 500 s'était alors octroyé 0,30% et le Nasdaq 100 avait progressé de 1,58% pour s'établir à 29 414 points. Les opérateurs de marché anticipent désormais la publication prochaine des indices des prix à la consommation et à la production, indicateurs clés pour la politique monétaire.

Les volumes d'échanges se concentrent sur les grandes capitalisations technologiques américaines. Le marché tente de gommer le repli de 2,7% sur le S&P 500 et de 4,3% sur le Nasdaq par rapport aux records historiques atteints récemment. Les investisseurs ajustent leurs portefeuilles à quelques heures des décisions économiques majeures.

Le repli du pétrole brut et des rendements obligataires

Les discussions diplomatiques directes entre les États-Unis et l'Iran confirment la perspective de la poursuite de la trêve au Moyen-Orient. La baisse de la prime de risque allège instantanément la pression sur le marché des matières premières. Le cours du pétrole poursuit sa trajectoire baissière amorcée en début de semaine.

Le baril de Brent reflue de 2% pour s'échanger autour de 92 dollars en séance. De son côté, le WTI américain abandonne 2,57% et se traite à 89 dollars. La baisse des prix de l'énergie constitue un facteur de soulagement pour les entreprises fortement dépendantes des coûts de transport.

Sur le marché obligataire, la situation reste stable mais sous surveillance. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se maintient autour de 4,54%. Les anticipations de resserrement monétaire de la Fed demeurent élevées après les dernières créations d'emplois.

Tendance des marchés mondiaux et actualités des entreprises

Le rebond des bourses asiatiques et européennes

Les places financières asiatiques ont enregistré des mouvements haussiers d'une rare intensité. En Corée du Sud, l'indice KOSPI s'adjuge une hausse spectaculaire de 8,18% à 8 097 points. La volatilité est amplifiée par l'activité des fonds indiciels cotés à levier sur des valeurs comme Samsung et SK Hynix. Au Japon, le Nikkei 225 a progressé de 2,52% en séance, alors qu’en Chine, le Shanghai Composite a enregistré une hausse de 1,28%.

Les statistiques commerciales de la Chine soutiennent également la tendance régionale. Les exportations du pays ont bondi de 14,1% sur un an en mai, dépassant les prévisions du consensus. Malgré une hausse significative des importations de 27,4% sur la même période, l'excédent de la balance commerciale de la deuxième puissance mondiale s'élargit. La vigueur commerciale permet d'élargir l'excédent de la balance commerciale à 105,4 milliards de dollars.

En Europe, les indices majeurs évoluent globalement en territoire positif à la mi-séance. Le CAC 40 parisien progresse de 0,79% et le DAX allemand s'apprécie de 0,43%. L’Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,86%. Seul le FTSE 100 britannique affiche un léger repli de 0,12% à 10 360 points.

Fusions, acquisitions et annonces technologiques majeures

Le front des entreprises est rythmé par d'importantes opérations de croissance externe. Le groupe pharmaceutique GSK lance une offre publique d'achat en numéraire sur la société Nuvalent pour un montant de 10,6 milliards de dollars. La transaction à 124 dollars par action représente une prime de 40% sur le dernier cours de clôture.

Dans le secteur de la technologie, OpenAI annonce le dépôt confidentiel de son dossier en vue d'une prochaine introduction en bourse. La démarche prépare l'une des entrées sur le marché boursier les plus attendues par les investisseurs institutionnels. Par ailleurs, Apple décide de suspendre le déploiement de son outil d'intelligence artificielle Siri au sein de l'Union européenne.

Le secteur automobile américain fait face à de nouveaux ajustements techniques. Stellantis engage le rappel de plus de 17 000 véhicules hybrides Chrysler Pacifica en raison de défaillances potentielles sur les batteries. Enfin, le transporteur FedEx augmente son dividende annuel de 5% à la suite de sa réorganisation structurelle.

❓ FAQ

Pourquoi les Futures US affichent-ils une forte hausse ce jeudi ? Les Futures US progressent grâce à la baisse des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et au recul du pétrole. Le positionnement des acheteurs sur le Nasdaq 100 et le S&P 500 avant la publication de l'inflation soutient cette dynamique.

Quel est l'impact de la baisse du pétrole sur les indices américains ? Un repli du pétrole brut réduit les coûts d'exploitation des entreprises et modère les craintes liées à l'inflation à long terme. Cela permet aux actions de croissance de retrouver de l'intérêt auprès des gérants de fonds.

Comment se positionner sur les indices américains comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100 ? L'exposition aux grands indices américains s'effectue généralement par le biais de l'achat d'actions de sociétés cotées à Wall Street ou via des fonds indiciels de type ETF (Exchange Traded Funds) qui répliquent la performance de ces paniers de valeurs.