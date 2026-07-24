Les futures US progressent ce vendredi avant l'ouverture des marchés financiers américains, tirés par les prévisions favorables du secteur des semi-conducteurs. Les contrats à terme sur le S&P 500 gagnent 0,15% tandis que ceux du Nasdaq 100 avancent de 0,10%, tentant d'effacer les pertes enregistrées lors de la séance précédente sur les indices boursiers. L’orientation positive intervient dans un climat d'escalade géopolitique au Moyen-Orient qui maintient une pression constante sur le cours du pétrole.

Tendances des futures US et catalyseurs technologiques

Le soutien des semi-conducteurs face au repli de la veille

Le fabricant de puces Intel Corporation a publié des résultats supérieurs aux prévisions pour son deuxième trimestre, affichant un bénéfice par action ajusté de 0,42 contre 0,21 attendu. Le chiffre d'affaires s'est établi à 16,13 milliards de dollars, dépassant les 14,417 milliards anticipés par le consensus, avec une marge brute ajustée de 41,8%. Pour le troisième trimestre, le groupe vise des revenus compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars et relève ses dépenses d'investissement dans une fourchette de 18 à 20 milliards de dollars.

La publication redonne de l'élan aux futures US après la nette correction subie jeudi par la Bourse de New York. Lors de la séance précédente, le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé respectivement de 1,21% et 1,0%, tandis que le Nasdaq 100 à forte composante technologique a chuté de 1,87%. Les baisses s'expliquent par des déceptions sur les résultats de plusieurs grands groupes du secteur, entraînant un repli de plus de 5% des compartiments de la consommation discrétionnaire et des services de communication.

Les perspectives relevées par Intel permettent aux contrats à terme de repartir à la hausse avant la cloche d'ouverture. La tendance bénéficie au segment des actions technologiques après plusieurs séances d'hésitation. Les intervenants observent également les publications d'entreprises de taille intermédiaire, à l'image de MaxLinear dont le chiffre d'affaires a progressé de 55% sur un an grâce à la demande en produits optiques pour centres de données.

L'impact des nouvelles taxes douanières américaines

Sur le plan commercial, l’administration américaine a invoqué la section 122 du Trade Act de 1974 pour réinstaurer de nouveaux droits de douane. La mesure cible 60 partenaires commerciaux à travers le monde avec des surtaxes comprises entre 10% et 12,5%. L'objectif affiché par Washington est de résorber le déficit de la balance des paiements des États-Unis.

Les nouvelles taxes douanières s'appliquent aussi bien aux pays voisins comme le Canada et le Mexique qu'à des partenaires éloignés à l'instar du Japon et de l'Union européenne. Cette décision modifie les conditions d'échange pour les entreprises multinationales cotées sur les marchés actions.

Les décideurs économiques évaluent les répercussions potentielles de ces barrières sur la croissance mondiale et l'inflation. Malgré ces décisions protectionnistes, les contrats à terme sur les indices boursiers américains maintiennent leurs gains en pré-marché. Les intervenants préfèrent se concentrer sur la trajectoire des bénéfices d'entreprises à court terme.

Géopolitique et cours du pétrole

Tensions au Moyen-Orient et voies d'approvisionnement

L'Iran a rejeté une proposition de cessez-le-feu émise par le Premier ministre irakien, prévenant qu'une frappe américaine sur Téhéran provoquerait des attaques ciblées sur Tel-Aviv. Téhéran a également évoqué la fermeture du détroit de Bab al-Mandeb par les militants Houthis. Le Centcom américain a mené une treizième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires iraniennes, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth chiffrant à 37,5 milliards de dollars le coût d'un conflit direct pour les États-Unis.

La situation maritime s'est dégradée après l'attaque houthie visant deux pétroliers saoudiens en mer Rouge. Cet événement crée un second point d'étranglement pour le commerce d'hydrocarbures, s'ajoutant aux risques pesant déjà sur le détroit d'Ormuz.

La menace sur la logistique pétrolière mondiale entretient une prime de risque élevée sur l'ensemble du secteur de l'énergie. Le président américain a promis des sanctions contre l'Iran en réponse aux attaques maritimes, confirmant l'escalade militaire régionale.

Évolution des prix du brut et marché des matières premières

Après une nette hausse au cours de la nuit, le cours du pétrole enregistre une détente ce vendredi matin. Le baril de Brent s'échange autour de 97,30 et le West Texas Intermediate (WTI) se replie de 2,75% pour s′établir aux alentours de 89,65. Le repli technique fait suite aux envolées de 6,2% sur le WTI et de 7,0% sur le Brent enregistrées lors de la clôture de jeudi.

Malgré la baisse du jour, les cours du brut restent orientés vers une progression hebdomadaire significative sur le marché des matières premières. La fermeté de l'énergie influe directement sur les anticipations d'inflation et sur les trajectoires des rendements des bons du Trésor américain.

Dans le secteur des ressources naturelles, la société Newmont Mining a fait part d'un bénéfice par action ajusté de 2,10 $ au deuxième trimestre pour un chiffre d'affaires de 6,11 milliards de dollars. La compagnie minière a réalisé un prix moyen de l'or de 4 414 $ l'once et prévoit de consacrer 1,95 milliard de dollars à ses dépenses d'investissement de maintien en 2026.

Bilan des marchés européens et asiatiques à la mi-séance

Progression en Europe portée par le secteur technologique

Les bourses européennes évoluent dans le vert ce vendredi à la mi-séance. L'indice CAC 40 progresse de 0,31%, l'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,58% et le FTSE 100 avance de 0,36% à 10 678 points.

À Francfort, le DAX grimpe de 0,69% à 24 935 points, porté par les résultats trimestriels de l'éditeur de logiciels SAP. La firme allemande a enregistré un chiffre d'affaires de 9,88 milliards d'euros en hausse de 9% sur un an, affichant un carnet de commandes actuel dans le cloud de 22,9 milliards d'euros.

La solidité des publications d'entreprises européennes permet aux places financières de résister aux tensions géopolitiques globales. La fermeté des marchés d'Europe continentale offre un réel contraste avec la séance asiatique terminée quelques heures plus tôt.

Baisse notable des indices boursiers en Asie

Les marchés asiatiques ont clôturé la semaine sur un repli généralisé. À la Bourse de Tokyo, le Nikkei 225 a abandonné 2,65% pour terminer à 64 611 points, accompagnant la baisse du Topix de 1,05%. En Chine continentale, le Shanghai Composite a reculé de 1,61% à 3 814 points et le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,98% à 24 963 points.

La chute la plus sévère a été enregistrée en Corée du Sud, où l'indice KOSPI a dévissé de 5,72% à 6 691 points. Le décrochage s'explique par les ventes massives sur les poids lourds des semi-conducteurs : Samsung a perdu 7,6% et SK Hynix a dévissé de 8,3%.

Ces baisses ramènent le KOSPI à un repli de 28% par rapport à son sommet de juin. SK Hynix et Samsung affichent des chutes respectives de 40% et 33% sur leurs plus hauts récents. L'aversion pour le risque en Asie reflète la nervosité des investisseurs quant aux coûts d'approvisionnement et aux restrictions commerciales.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US progressent-ils avant l'ouverture de Wall Street ? Les futures US rebondissent grâce aux résultats d'Intel supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre, qui redonnent de la vigueur aux actions technologiques. Ce mouvement compense en partie les pertes de la séance précédente provoquées par les inquiétudes inflationnistes.

Comment évolue le cours du pétrole face aux tensions au Moyen-Orient ? Le cours du pétrole enregistre une détente technique ce vendredi matin, avec un baril de Brent à 97,30 $ et un WTI à 89,65 $. Toutefois, les tensions géopolitiques en mer Rouge et le risque de fermetures de détroits stratégiques maintiennent les prix proches de leurs sommets hebdomadaires sur le marché des matières premières.

Quels sont les facteurs qui pèsent sur les indices boursiers asiatiques ? Les indices boursiers en Asie ont clôturé dans le rouge en raison des craintes liées aux taxes douanières américaines et du fort dégagement sur les producteurs de puces mémoire. L'indice sud-coréen KOSPI a notamment chuté de 5,72%, tiré vers le bas par le repli de Samsung et SK Hynix.

Quels secteurs de Wall Street ont été les plus touchés cette semaine ? Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication ont figuré parmi les plus fortes baisses de la séance de jeudi à Wall Street, chutant tous deux de plus de 5%. Des publications d'entreprises décevantes et la hausse des rendements obligataires ont pesé sur le sentiment des investisseurs.