Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a publié des résultats représentés par un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, mais une rentabilité court terme pénalisée par des charges de restructuration. La correction boursière abrupte survient alors que les investisseurs positionnés sur les actions réévaluent la trajectoire de croissance du groupe pour le second semestre.

Analyse des résultats financiers du deuxième trimestre 2026

Une activité commerciale soutenue par l'automobile et l'industrie

Le groupe enregistre des facturations à hauteur de 3,49 milliards de dollars entre avril et juin 2026. Le volume d'activité représente une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier. La performance dépasse de 12,7% les revenus du premier trimestre, se plaçant au-dessus des prévisions des banques d'affaires.

Les secteurs de l'automobile et de l'industrie portent cette progression trimestrielle. La division automobile génère une hausse d'activité de 16% sur un an, soutenue par les commandes de systèmes d'aide à la conduite et d'électronique de puissance en carbure de silicium. Le segment industriel affiche un bond de 34% en glissement annuel, stimulé par les capteurs et les solutions de conversion d'énergie. Le sous-segment des communications optiques progresse pour sa part de 32%.

Le ratio des commandes sur facturations s'établit à un niveau proche de 2 pour l'ensemble des marchés finaux. Jean-Marc Chéry, président du directoire, précise que les stocks de la distribution tombent sous le seuil standard de l'entreprise. La réduction des inventaires indique la fin de la phase de correction et le retour d'une demande ferme pour les composants du fabricant européen.

Une rentabilité freinée par des charges exceptionnelles

Le bénéfice net part du groupe s'élève à 222 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 97 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué ressort à 0,24 dollar. Sur une base ajustée des éléments exceptionnels, ce bénéfice net grimpe à 291 millions de dollars. La marge brute, principal indicateur de profitabilité du secteur, atteint 34,8 % grâce à un mix produit favorable.

Toutefois, le résultat d’exploitation (EBITDA) s'établit à 679 millions de dollars à la clôture du trimestre. Le montant manque la cible des analystes financiers. L’écart de plus de 100 millions explique le repli sévère du cours de l'action STMicroelectronics lors des échanges d’hier sur la place de Paris.

Le résultat d'exploitation intègre 58 millions de dollars de dépréciations et de frais de restructuration. Ces dépenses découlent du plan de redéploiement de l'outil industriel et du redimensionnement de la base de coûts globale. La société comptabilise aussi 24 millions de dollars d'effets d'allocation liés au rachat de l'activité capteurs de NXP. L'entreprise maintient un bilan solide, avec une trésorerie nette générée par les opérations de 502 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible positif de 75 millions.

Perspectives et relais de croissance stratégiques

L'intelligence artificielle en tant que moteur de développement

Face aux cycles fluctuants de l'électronique grand public, la direction accélère son positionnement sur l'intelligence artificielle. Les composants optiques sur silicium, destinés aux serveurs de traitement de données, gonflent le carnet de commandes. Le segment des équipements de communication affiche ainsi une croissance annuelle anticipée de près de 90% pour les trimestres à venir.

L'entreprise revoit à la hausse ses objectifs chiffrés pour cette division technologique. Les revenus liés aux centres de données dépasseront le milliard de dollars dès 2026. La projection monte à plus de 2 milliards de dollars pour 2027. La révision confirme la bonne exécution des contrats liés aux solutions de puissance pour l'infrastructure des fermes de serveurs.

Les constellations de satellites en orbite terrestre basse constituent le second grand axe de la stratégie. Le fabricant vise 3 milliards de dollars de facturations cumulées entre 2026 et 2028 sur ce segment spatial. Ces marchés spécialisés assurent un profil de marge brute relutif pour les années à venir. L'allocation d'une fraction de portefeuille vers des fonds thématiques permet de suivre cette évolution, notamment via l'achat d'ETF ciblés sur le secteur technologique.

Des projections de court terme sanctionnées par les investisseurs

Pour le troisième trimestre 2026, l'entreprise prévoit des revenus nets de 3,70 milliards de dollars, en dessous des attentes des analystes, ce qui déclenche des prises de bénéfices sur un titre dont la valorisation boursière a doublé depuis le mois de janvier 2026.

La marge brute atteindra 37 % entre juillet et septembre. La direction programme ensuite une accélération importante en fin d'année, avec un quatrième trimestre estimé à plus de 4 milliards de dollars de facturations. Les attentes des investisseurs étaient devenues particulièrement élevées après la pré-annonce de juin, laissant peu de place à la déception.

À plus long terme, la feuille de route du groupe reste intacte. La direction maintient son objectif de 18 milliards de dollars de recettes d'ici 2028 et cible les 20 milliards pour 2030. Ces données confirment l'expansion structurelle de l'activité. Les acteurs présents sur le marché des actions européennes profitent de ce recul pour réévaluer les multiples de valorisation du concepteur de puces.

Source: xStation5

❓ FAQ

Qu'est-ce qui explique la chute de l'action STMicroelectronics ce jeudi ? Le titre recule de 17,72% car l'EBITDA du deuxième trimestre 2026 (679 millions de dollars) a manqué les prévisions des analystes (797,7 millions). Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre ressortent également sous le consensus, déclenchant des prises de bénéfices.

Quelles sont les prévisions de l'entreprise pour l'intelligence artificielle ? Le fabricant anticipe un milliard de dollars de revenus liés aux centres de données dès 2026. L'objectif passe à plus de 2 milliards de dollars pour 2027, grâce aux ventes croissantes de composants optiques et de microcontrôleurs pour les serveurs.

Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs en Bourse ? L'investissement sur cette thématique technologique passe par l'achat direct de titres de fabricants de puces, de fondeurs ou d'équipementiers. Une approche diversifiée consiste à utiliser des ETF sectoriels qui répliquent les performances d'un panier d'entreprises mondiales liées aux semi-conducteurs.