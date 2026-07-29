Les contrats à terme de Wall Street s'orientent légèrement en hausse ce mercredi avant la publication du communiqué monétaire américain prévu ce soir à 20h00. La décision de la Fed sur ses taux directeurs concentre l'attention, même si les contrats de taux n'intègrent qu'une probabilité de 30% d'un ajustement monétaire. L'évolution des indices boursiers internationaux reflète une prudence généralisée, amplifiée par un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les investisseurs surveillent également la vague de résultats d'entreprises technologiques attendue en fin de journée.

Décision de la Fed et futures US : attente sur les marchés

Les futures US en hausse avant les annonces de la Fed

Les contrats à terme américains connaissent une progression modérée en amont des annonces de la Réserve fédérale. Les futures US associés au S&P 500 enregistrent une hausse de 0,24% et ceux du Nasdaq 100 s'impriment en progression de 0,26%. Lors de la séance précédente, le S&P 500 avait fini sur une hausse de 0,21% alors que le Nasdaq 100 concédait 0,98% à 27 763 points. Les acteurs du marché obligataire attribuent une chance limitée à une évolution immédiate des taux directeurs lors du FOMC de ce soir.

Les interrogations sur la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle pèsent sur le moral des investisseurs tech. Les dépenses en capital des groupes de la Silicon Valley pèsent directement sur leur flux de trésorerie disponible sans garantir un retour sur investissement immédiat. La montée en puissance des fabricants chinois de puces informatiques accentue également la concurrence sur les coûts. La publication très attendue des comptes trimestriels de Microsoft et Meta Platforms apportera des éclaircissements sur la trajectoire de ces budgets informatiques.

Dans le compartiment du stockage informatique, Seagate Technology surpasse les estimations avec un bénéfice par action ajusté de $5,71 au quatrième trimestre. L'entreprise génère un flux de trésorerie disponible très important de 3,1 milliards de dollars grâce au déploiement des infrastructures pour l'IA. À l'inverse, le fabricant de mémoires SK Hynix dévoile un bénéfice d'exploitation de 60 500 milliards de won, en dessous du consensus. Les retards d'expédition sur les puces DRAM de pointe ont pesé sur le prix de vente moyen de la firme sud-coréenne.

Prudence sur les indices boursiers européens et asiatiques

Les places boursières européennes évoluent dans le rouge à la mi-journée sous la pression des incertitudes monétaires et géopolitiques. Le CAC 40 cède 0,49% pendant que le DAX allemand progresse légèrement de 0,14% à 25 499 points. L'Euro Stoxx 50 recule de 0,35% et le FTSE 100 britannique parvient à glisser en hausse de 0,21% à 10 894 points. Le climat de prudence sur le marché des actions découle des risques pesant sur la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale.

En Asie, les marchés enregistrent des mouvements divergents avec une forte volatilité. L'indice Nikkei 225 plonge de 1,71% à 61 293 points en raison d'un mouvement de vente massif sur les valeurs technologiques. Le Kospi sud-coréen chute quant à lui de 5,98% à 5 663 points. À l'opposé, l'indice Shanghai Composite prend 0,40% à 3 828 points et le Hang Seng de Hong Kong bondit de 1,96% à 25 808 points.

La sensibilité des indices boursiers s'accroît à l'approche du discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à 20h30. Les investisseurs cherchent à anticiper la trajectoire des taux d'intérêt pour la fin de l'année 2026. Une tonalité restrictive de la banque centrale américaine renforcerait la pression sur la valorisation des valeurs de croissance. La trajectoire de l'inflation reste la priorité affichée par les membres du comité de politique monétaire.

Tensions au Moyen-Orient et résultats du secteur des semi-conducteurs

Rebond du cours du pétrole face aux escalades géopolitiques

Le cours du pétrole connaît un net sursaut en réaction aux derniers affrontements armés au Moyen-Orient. Le contrat à terme sur le Brent de mer du Nord gagne 5,66% pour se négocier à 88 dollars le baril. De son côté, le WTI américain s'établit à 83 dollars. Ces variations mettent fin au répit temporaire observé par les négociants en énergie.

Les forces armées américaines ont déjoué une attaque de missiles balistiques iraniens ciblant des bases militaires en Jordanie. La défense aérienne jordanienne signale avoir intercepté cinq projectiles en provenance du territoire iranien. En réplique, le commandement central américain et l'Arabie saoudite ont mené des frappes de précision en Irak contre des milices pro-iraniennes. L'Iran conserve sa menace d'une fermeture complète du détroit d'Ormuz si les négociations menées par Oman échouent.

Parallèlement, les miliciens Houthis au Yémen étudient l'instauration de taxes maritimes sur les navires marchands traversant la mer Rouge. Les risques de perturbations prolongées du trafic maritime renforcent le coût des assurances pour les armateurs. Ces primes de risque géopolitique soutiennent les cours des matières premières énergétiques.

Bilan des publications trimestrielles dans la technologie et l'industrie

Les publications financières de second trimestre se multiplient dans le secteur des semi-conducteurs et des équipements technologiques. Qorvo publie un bénéfice par action ajusté de 1,64 dollars, accompagnant cette annonce d'un projet de rapprochement avec Skyworks Solutions. NXP Semiconductors anticipe un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 3,65 et 3,85 milliards de dollars.

Dans le secteur industriel et automobile, Ford Motor révise à la hausse sa prévision de résultat d'exploitation pour 2026 entre 10 et 11 milliards de dollars. Le groupe enregistre un bénéfice par action de 0,42 dollars porté par la demande américaine de véhicules utilitaires. La société de gestion des déchets Waste Management affiche un bénéfice par action de 2,02 dollars et maintient son objectif de flux de trésorerie disponible pour l'exercice. De son côté, Visa enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 11,6 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice décalé.

Du côté des équipements énergétiques, Bloom Energy relève sa trajectoire annuelle avec une prévision de chiffre d'affaires entre 3,9 et 4,2 milliards de dollars. L'investisseur attentif surveille la diversification de son portefeuille à travers des fonds négociés en bourse pour étaler son risque sectoriel.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quelle est l'heure de l'annonce concernant la décision de la Fed sur les taux ? La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est communiquée ce mercredi à 20h00 heure de Paris (14h00 heure de New York). La conférence de presse de la Réserve fédérale débute trente minutes plus tard, à 20h30. Les investisseurs scrutent les commentaires relatifs à l'évolution de la politique monétaire.

Quel est l'impact des tensions géopolitiques sur le cours du pétrole brut ? Les affrontements militaires au Moyen-Orient et les risques sur le détroit d'Ormuz augmentent la prime de risque sur le cours du pétrole. La reprise des tirs de missiles entraîne un rebond immédiat des contrats à terme sur le Brent et le WTI. La fermeture de voies maritimes stratégiques réduit l'offre disponible sur le marché mondial.

Pourquoi les résultats d'entreprises du secteur des semi-conducteurs influencent-ils les futures US ? Les entreprises du secteur des semi-conducteurs constituent le moteur de la hausse des indices américains en raison des dépenses liées à l'intelligence artificielle. Des publications décevantes ou des incertitudes sur les flux de trésorerie pèsent sur les futures US. Les révisions de prévisions de sociétés comme SK Hynix ou Seagate se répercutent directement sur le Nasdaq 100.