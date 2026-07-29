Les marchés asiatiques ont clôturé dans le rouge, pénalisés par la continuation de la rotation sectorielle au détriment des géants des semi-conducteurs. En parallèle, les incidents militaires au Moyen-Orient font resurgir les craintes sur l'approvisionnement, propulsant le cours du pétrole à la hausse. Les investisseurs qui s'exposent aux actions réajustent leurs portefeuilles avant les décisions monétaires américaines.

Tensions géopolitiques et rebond du cours du pétrole

Escalade entre l'Iran et les États-Unis

La situation militaire au Moyen-Orient s'est dégradée, une nouvelle fois, ce mercredi. L'Iran a déclaré vouloir maintenir sa position navale actuelle concernant le détroit d'Ormuz si aucun accord diplomatique formel n'est trouvé avec les autorités d'Oman. Ce passage maritime constitue une artère de transit majeure pour les livraisons d'hydrocarbures vers les marchés mondiaux.

En parallèle, Téhéran a lancé une salve de missiles balistiques en direction d'une base militaire américaine située en territoire jordanien. Les forces armées jordaniennes ont intercepté avec succès cinq de ces projectiles iraniens. Le commandement militaire de Washington a confirmé ces interceptions, ce qui représente ainsi la fin d'une trêve temporaire dans la région.

L’activité militaire a immédiatement fait réagir le prix des matières premières énergétiques. Les contrats à terme sur le Brent rebondissent de 5,56% pour s'établir à 88 dollars le baril au cours de la séance, le WTI progresse de 1,60% à 83 dollars.

Hausse inattendue des stocks américains

Alors que la géopolitique pousse les prix de l'énergie à la hausse, les données domestiques américaines envoient un signal inverse sur la vigueur de la demande. L'American Petroleum Institute (API) a publié son rapport hebdomadaire sur l'état des réserves de carburants aux États-Unis. Le consensus des analystes tablait sur une contraction des stocks de brut de l'ordre de 1,35 million de barils.

Les chiffres finaux révèlent au contraire une augmentation de 3,3 millions de barils sur la semaine écoulée. L’accumulation imprévue dans les terminaux de stockage signale un ralentissement de l'activité de raffinage ou un recul de la consommation interne américaine en pleine saison estivale.

La trajectoire est similaire pour les stocks de produits distillés. Les réserves d'essence progressent de 0,92 million de barils, déjouant les prévisions qui anticipaient une baisse de 1,2 million. La statistique inattendue limite la pression haussière sur le cours du pétrole déclenchée par les affrontements au Moyen-Orient.

Repli des marchés asiatiques sous le poids de la technologie

Le secteur des semi-conducteurs sous pression

Au-delà du compartiment énergétique, les marchés asiatiques subissent une forte vague de ventes concentrée sur le secteur technologique. Au Japon, l'indice Nikkei 225 termine la séance avec une perte de 1,71%, chutant à 61 293 points sous le poids des prises de bénéfices. L'indice élargi Topix parvient à se maintenir tout juste à flot avec un léger gain de 0,26% à 3 974 points.

La Corée du Sud enregistre la correction la plus violente de la séance de mercredi. L'indice Kospi plonge de 5,98% à 5 663 points. Les géants de la technologie entraînent la cote vers le bas, affectés par les doutes croissants des opérateurs boursiers sur la rentabilité réelle des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Le fabricant de composants mémoire SK Hynix voit son titre dévisser de 9,61% à la bourse de Séoul. L'entreprise affiche pourtant un bénéfice d'exploitation en hausse de 557% en glissement annuel à 60 500 milliards de wons pour le dernier trimestre. Le chiffre record reste inférieur aux prévisions initiales du marché, déclenchant un dégagement massif qui pénalise également Samsung (baisse de 5,23%) et TSMC (repli de 2,98%).

Exception chinoise face aux injections de liquidités

À rebours de la tendance baissière régionale, les indices asiatiques chinois terminent la journée dans le vert. La bourse de Shanghai s'adjuge 0,40% à 3 828 points, et l'indice CSI 300 progresse de 0,67% à 4 600 points. Les opérateurs délaissent les valeurs liées à l'IA pour se tourner vers les secteurs axés sur la consommation intérieure.

La surperformance relative découle directement des interventions monétaires menées par la Banque populaire de Chine (PBoC). L'institution a injecté 206,5 milliards de yuans via des accords de prise en pension, avec un taux d'intérêt maintenu à 1,40%. Une enveloppe supplémentaire de 600 milliards de yuans a été ajoutée via une facilité de crédit au jour le jour.

Les opérations de financement s'intègrent dans un calendrier de soutien à la liquidité annoncé la semaine dernière. La banque centrale prévoit d'injecter un total de 2 100 milliards de yuans par le biais d'instruments à très court terme. À Hong Kong, l'indice Hang Seng gagne 1,96% à 25 808 points, porté par les entreprises du web.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole a-t-il augmenté aujourd'hui ? Le cours du pétrole grimpe suite aux nouvelles frappes de missiles iraniens contre une base américaine en Jordanie. Cette reprise des affrontements menace la stabilité du détroit d'Ormuz, un passage maritime par lequel transite une grande partie de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Quels facteurs expliquent la baisse des marchés asiatiques ? Les marchés asiatiques reculent en raison d'une vague de prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Les publications financières de fournisseurs de semi-conducteurs comme SK Hynix, bien qu'en très forte hausse, ont déçu les attentes de la bourse, ravivant les craintes sur la rentabilité des investissements liés à l'intelligence artificielle.

Comment s'exposer aux valeurs technologiques ou à l'énergie ? Les investisseurs peuvent s'exposer au secteur technologique en acquérant directement des actions d'entreprises cotées ou via des ETF sectoriels qui répliquent les performances d'un panier de valeurs. L'exposition à l'énergie suit le même principe avec des actions de producteurs pétroliers ou des fonds indiciels liés aux matières premières.