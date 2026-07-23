Les futures US s'orientent vers un repli ce jeudi à Wall Street, lestés par une hausse des rendements obligataires et des résultats mitigés dans la technologie. Les contrats à terme sur le S&P 500 cèdent 0,64% tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,88% à mi-séance. La nervosité s'explique par la flambée du pétrole et l'alourdissement des investissements annoncés par Alphabet. Les investisseurs redoutent les effets inflationnistes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Repli des futures US et tensions géopolitiques

La pression des contrats à terme américains avant l'ouverture

Wall Street s'apprête à ouvrir dans le rouge sous l'impulsion de ventes sur les dérivés technologiques. Les futures US affichent une baisse de 0,64% pour le S&P 500 et de 0,88% pour le Nasdaq 100. La hausse généralisée des rendements des bons du Trésor alimente les craintes de maintien de taux élevés avant la réunion du FOMC la semaine prochaine.

Source: xStation5

Les indices européens évoluent également en territoire négatif en milieu de journée. Le CAC 40 perd 1,14% et le DAX allemand recule de 0,62% à 25 000 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 cède 0,94%. Seul le FTSE 100 britannique limite ses pertes avec un recul de 0,16% à 10 698 points. La lourdeur sur les marchés européens traduit un mouvement d'aversion au risque sur l'ensemble des marchés.

La tendance contraste avec la clôture positive observée sur les places asiatiques. À Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 0,44% à 66 324 points, porté par un rebond technique. Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,28% à 25 211 points, alors que l'indice de Shanghai glanait 0,25% à 3 877 points. Les gains matinaux n'ont toutefois pas suffi à rassurer les intervenants occidentaux.

Flambée du pétrole et crise au Moyen-Orient

Le cours du pétrole enregistre une vive progression en réponse à la dégradation militaire au Moyen-Orient. Le contrat sur le pétrole Brent progresse vers les 98 $ le baril, visant une hausse mensuelle d’environ 30%. Le baril de WTI texan se négocie quant à lui autour des 90 $.

Les frictions directes entre Washington et Téhéran ont franchi un seuil critique suite aux menaces américaines d'attaques ciblant des infrastructures iraniennes. En réplique, les Gardiens de la Révolution ont déclaré le détroit d'Ormuz totalement fermé à la navigation sans autorisation préalable. Les tensions s'étendent aussi en mer Rouge avec des tirs houthis ayant touché un pétrolier au large de Bab al-Mandab.

Washington a débloqué une enveloppe de 73 milliards de dollars pour financer le déploiement de forces spéciales et de chasseurs dans la région. La perturbation stratégique menace directement les flux d'approvisionnement mondiaux d'or noir. Pour suivre ces variations sectorielles, l'évolution du marché des matières premières demeure un indicateur clé.

Publication de résultats et arbitrage sur les actions technologiques

Alphabet et Tesla face au coût des investissements en IA

Les géants de la Tech subissent un dégagement prononcé malgré des chiffres d'affaires supérieurs aux attentes. L'action Alphabet (GOOGC.US) a chuté en pré-marché après l'annonce d'une révision à la hausse de son budget d'investissement pour 2026, désormais ciblé entre 195 et 205 milliards de dollars. Bien que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre ait grimpé de 24% à 119,08 milliards de dollars, le flux de trésorerie disponible est repassé en territoire négatif à -5,9 milliards de dollars.

La tendance se confirme pour l'action Tesla (TSLA.US) , dont le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,33 $ contre 0,51 $ attendu par le consensus. Le groupe d'Elon Musk a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre. L'entreprise poursuit néanmoins le déploiement de ses serveurs informatiques et l'extension de son usine du Nevada.

Les investisseurs expriment des doutes sur la rentabilité à court terme des 700 milliards de dollars engagés collectivement cette année par les majors du cloud. La monétisation des services d'intelligence artificielle devient le critère central pour évaluer les valorisations. Les marchés financiers exigent désormais des garanties précises sur le rendement de ces dépenses d'infrastructure informatiques.

Sélectivité accrue et divergences sectorielles à Wall Street

La prudence gagne l'ensemble des semi-conducteurs et des fournisseurs d'équipements informatiques. Les prévisions décevantes de STMicroelectronics et de Texas Instruments ont entraîné un net repli des puces analogiques. En revanche, le secteur des logiciels bénéficie des résultats solides de ServiceNow, porté par la demande du gouvernement fédéral américain.

Les valeurs de la défense affichent une nette résistance en début de séance américaine. Lockheed Martin progresse après avoir relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires entre 79,75 et 81,75 milliards de dollars. Son carnet de commandes a grimpé de 38,3% sur un an pour atteindre 230,42 milliards de dollars.

RTX profite également de la révision à la hausse de ses objectifs financiers pour 2026, soutenu par un carnet de commandes atteignant 289 milliards de dollars. La hausse des dépenses militaires offre un relais de croissance direct pour ces acteurs industriels. Les investisseurs peuvent analyser ces dynamiques via le marché des actions internationales cotées.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US sont-ils en baisse aujourd'hui ? Les futures US reculent en raison des inquiétudes sur les coûts d'infrastructure en intelligence artificielle chez Alphabet et Tesla, ainsi que de la poussée du cours du pétrole qui ravive les craintes d'inflation avant les prochaines annonces de la Réserve fédérale.

Comment la hausse du cours du pétrole affecte-t-elle les marchés financiers ? Une envolée des prix du brut alimente les anticipations d'inflation, ce qui tend à faire monter les rendements des obligations d'État. Ce mécanisme pèse directement sur les valorisations des actions, en particulier dans le secteur de la technologie.

Comment s'exposer à l'action Tesla ou à l'action Alphabet en bourse ? L'exposition à ces entreprises technologiques s'effectue généralement par l'achat de titres vifs en direct ou par l'intermédiaire de fonds indiciels cotés de type ETF répliquant des indices majeurs comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100.

Quel est l'impact des résultats d'Alphabet et Tesla sur le Nasdaq 100 ? En raison de leur poids prépondérant dans la capitalisation globale, la baisse du cours de ces deux groupes entraîne mécaniquement l'indice vers le bas. Les sorties de trésorerie liées au CAPEX incitent le marché à réorienter les capitaux vers des secteurs plus défensifs.