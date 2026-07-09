Les contrats à terme sur les marchés américains s'affichent en hausse ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street. Les investisseurs se tournent vers les valeurs technologiques. Le Nasdaq 100 progresse de 0,79% en pré-marché. La progression intervient malgré le regain de tension géopolitique au Moyen-Orient. Le climat maintient une forte volatilité sur le cours du pétrole brut et les actifs énergétiques.

Géopolitique et impact sur les matières premières

Regain de tension au Moyen-Orient

Les forces américaines ont mené de nouvelles frappes aériennes sur des cibles iraniennes. L’opération militaire constitue une réponse directe aux récentes attaques de navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Le président Donald Trump a par ailleurs officialisé la fin de l'accord de cessez-le-feu avec Téhéran.

La détérioration sécuritaire affecte un point de passage stratégique pour l'approvisionnement énergétique mondial. Le détroit d'Ormuz voit transiter environ un cinquième du brut échangé sur la planète. Les acteurs financiers réévaluent, par conséquent, la prime de risque géopolitique intégrée dans le prix du baril.

La volatilité s'intensifie sur les marchés de l'énergie. Les opérateurs surveillent le moindre déplacement des forces navales américaines et iraniennes dans le Golfe. Cette surveillance étroite dicte l'évolution des prix à court terme sur l'ensemble des contrats liés aux matières premières énergétiques.

Stabilisation du cours du pétrole brut

Après une vague d'aversion au risque mercredi, le cours du pétrole brut marque une pause. Le contrat sur le brut WTI avait enregistré une progression soudaine de 6% lors de la séance précédente. Les craintes de rupture d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient se ravivent.

Jeudi matin, le WTI recule légèrement pour se stabiliser à 74 dollars le baril. Le Brent de la mer du Nord s'échange quant à lui à 78 dollars. Des anticipations d'une possible reprise des pourparlers diplomatiques freinent l'escalade des prix.

Les investisseurs ajustent leurs positions sur les actifs liés à l'énergie. Une exposition ciblée via des actions de compagnies pétrolières reste un moyen courant d'intégrer ces variations. Le secteur des matières premières conserve une forte sensibilité aux annonces militaires en cours.

Publications trimestrielles et performances sectorielles

Rebond technologique aux États-Unis

Les marchés américains effacent en partie leurs craintes géopolitiques grâce au secteur de l'intelligence artificielle. Les contrats à terme du S&P 500 gagnent 0,25%, et ceux du Nasdaq 100 surperforment avec une hausse de 0,79%. Les semi-conducteurs tirent largement ces indices vers le haut avant l'ouverture.

Source: xStation5

L'intelligence artificielle continue de justifier les valorisations des entreprises technologiques. Le fabricant sud-coréen SK Hynix prépare son introduction en bourse aux États-Unis avec une demande qui pourrait excéder sept fois l'offre disponible.

En Europe, le secteur des puces électroniques suit la tendance haussière. À la mi-séance, l'équipementier ASML affiche un gain de 3,57% et Siltronic bondit de 14%. L'indice CAC 40 progresse légèrement de 0,51%, soutenu par l'engouement spécifique pour les matériaux semi-conducteurs comme Soitec qui s'adjuge 4,38%.

Publications trimestrielles contrastées

La saison des résultats anime la pré-ouverture sur les marchés américains. PepsiCo publie un chiffre d'affaires de 24,18 milliards de dollars, en hausse de 6,4% sur un an. Le groupe confirme ses prévisions annuelles, annonçant un bénéfice par action ajusté de 2,20 dollars, supérieur au consensus de 2,19 dollars.

Dans le secteur de l'habillement, Levi Strauss affiche un BPA ajusté de 0,28 dollar pour un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars au deuxième trimestre. L'entreprise relève son dividende trimestriel de 0,14 à 0,16 dollar. Elle table sur une croissance organique de 5,5% à 6% pour l'exercice 2026.

Le secteur de la santé accuse en revanche une lourde baisse. L'action AstraZeneca chute après l'échec de son essai de phase III sur le Wainua, un traitement contre la cardiomyopathie amyloïde. Le titre recule fortement face à la déception clinique, qui empêche le laboratoire d'atteindre son objectif principal de réduction de mortalité cardiovasculaire.

Indicateurs macroéconomiques et consommation

Ralentissement de l'inflation en Chine

L'indice des prix à la consommation en Chine s'établit à 1,0% sur un an en juin 2026. La statistique représente un recul par rapport aux 1,2% enregistrés lors des deux mois précédents. Le chiffre manque également les prévisions du marché, qui tablaient sur 1,1%.

La désinflation s'explique principalement par la baisse des prix alimentaires. Ces derniers enregistrent une chute de 1,6% en glissement annuel. Le ralentissement de l'inflation atteint son plus bas niveau en trois mois sur le territoire chinois.

Parallèlement, l'économie allemande montre une accélération à l'exportation. Son excédent commercial atteint 19,1 milliards d'euros, dépassant largement le consensus de 14,8 milliards d'euros. Les exportations allemandes progressent de 0,9% sur un mois, totalisant 137,9 milliards d'euros.

Vigueur de la distribution américaine

Les acteurs de la grande distribution affichent des ventes soutenues au début de l'été. Costco Wholesale réalise un chiffre d'affaires net de 29,24 milliards de dollars sur le mois de juin. Ses ventes à périmètre comparable progressent de 10,6% sur le marché américain.

De son côté, PriceSmart annonce un bénéfice par action de 1,28 dollar au troisième trimestre, dépassant les 1,14 dollar de l'année dernière. Les ventes nettes de marchandises augmentent de 12,5% pour atteindre 1,45 milliard de dollars.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent les marchés américains ce jeudi ? Les marchés américains sont partagés entre les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la vigueur du secteur technologique. Les frappes américaines en Iran soutiennent le cours du pétrole, et l'intelligence artificielle tire le Nasdaq 100 à la hausse.

Comment évolue le cours du pétrole brut WTI ? Le brut WTI se négocie autour de 74 dollars le baril. Il marque une stabilisation après un bond de 6% la veille, provoqué par les incertitudes sur les approvisionnements via le détroit d'Ormuz.

Quelles sont les valeurs à suivre sur le S&P 500 ? Les publications de résultats rythment le S&P 500. PepsiCo et Levi Strauss ont présenté des chiffres d'affaires supérieurs aux attentes.