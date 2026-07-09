La clôture est globalement positive aujourd’hui pour les indices asiatiques. Si le secteur des valeurs technologiques offre un léger rebond après quelques séances de repli, les investisseurs positionnés sur les indices boursiers intègrent une nouvelle prime de risque face à la fin de l'accord intérimaire avec l'Iran.

Les places boursières de Tokyo et Shanghai en progression

La bourse de Tokyo portée par les semi-conducteurs

La bourse de Tokyo clôture en territoire positif ce jeudi. Le Nikkei 225 gagne 1% pour atteindre 67 806 points. L'indice Topix progresse de 0,35% à 4 020 points. Les courtiers ont retrouvé le chemin des achats sur les valeurs technologiques, dans le sillage de l'optimisme observé à Wall Street la veille concernant l'intelligence artificielle.

Le mouvement haussier fait également suite à l'annonce d'un contrat d'approvisionnement en puces de plus de 30 milliards de dollars signé entre Broadcom et Apple. En parallèle, des informations de presse indiquant que la Chine envisagerait d'autoriser l'acquisition d'un volume limité de puces Nvidia H200 ont alimenté la hausse du segment.

La progression sectorielle permet d'effacer des indicateurs macroéconomiques mitigés. Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance pour le Japon à 0,6% pour 2026, contre 0,7% anticipé en avril dernier. Du côté de l'industrie, les commandes de machines-outils ont bondi de 52,8% sur un an en juin, pour s'établir à 203,5 milliards de yens.

Les actions chinoises soutenues par la politique monétaire

Les actions chinoises affichent une hausse significative. L'indice Shanghai Composite s'apprécie de 1,65% à 4 037 points. De son côté, le CSI 300 gagne 2,54% pour s'établir à 4 876 points à la clôture. La fermeté s'explique par les déclarations de soutien émanant de la banque centrale.

La Banque populaire de Chine (PBoC) a confirmé le maintien d'une politique monétaire modérément souple. L'institution s'engage à renforcer ses ajustements conjoncturels et contracycliques pour stimuler la demande intérieure et l'innovation financière. La volonté de coordonner les politiques monétaire et budgétaire rassure les acheteurs.

La publication des statistiques de l'inflation de juin offre un tableau contrasté. L'indice des prix à la consommation ralentit à 1% sur un an, sous le consensus de 1,1% et sous le rythme de 1,2% enregistré en mai. L'inflation à la production accélère quant à elle à 4,1%, exactement en ligne avec les prévisions, contre 3,9% le mois précédent.

Divergences entre Séoul et Hong Kong

La Corée du Sud progresse

La place boursière de Séoul termine la journée avec un gain de 0,62%. Le Kospi clôture à 7 292 points au terme d'une séance volatile qui avait initialement entraîné l'indice vers ses plus bas de sept semaines. Les acheteurs se sont finalement manifestés en fin de journée.

La chute enregistrée lors de la séance précédente constituait un net recul de 20% par rapport au sommet historique atteint au mois de juin. Le repli s'expliquait par des prises de bénéfices appuyées sur les valeurs technologiques, après une période de forte hausse.

Malgré cette phase de consolidation, l'indice sud-coréen conserve sa position de place boursière la plus performante au monde. Il affiche un gain cumulé de près de 60% depuis six mois. La trajectoire repose presque intégralement sur les flux de capitaux dirigés vers les entreprises d'intelligence artificielle.

Hong Kong sous la pression géopolitique

Contrairement à ses voisins, la Bourse de Hong Kong termine dans le rouge. Le Hang Seng affiche un repli de 0,70% à 24 030 points. Les opérateurs ont vendu les titres face à l'escalade géopolitique et à une nouvelle phase de volatilité sur le secteur technologique régional.

Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord intérimaire visant à mettre fin au conflit avec l'Iran était "terminé". De nouvelles frappes américaines ont touché la région, provoquant des représailles. En conséquence, les prix du pétrole ont progressé pour la troisième séance consécutive.

Au niveau des actions d'entreprises, l'actualité financière locale est restée chargée. Sept sociétés ont fait leur entrée sur le marché principal hongkongais ce jeudi. Cette vague d'introductions marque l'une des journées de cotation les plus denses de l'année pour la place financière.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques réagissent-ils au cours du pétrole ?

Une hausse soutenue du brut relance mécaniquement l'inflation importée dans une région fortement dépendante des hydrocarbures extérieurs. Cette situation limite la capacité des banques centrales asiatiques à abaisser leurs taux directeurs.

Comment s'exposer aux valeurs technologiques asiatiques ?

L'investissement sur les secteurs liés à l'intelligence artificielle en Asie passe souvent par des ETF spécialisés. Ces fonds permettent de répliquer les performances d'un panier d'entreprises cotées à la bourse de Tokyo ou de Séoul, mutualisant ainsi le risque spécifique à chaque société.

Quels indicateurs dictent la tendance des actions chinoises ?

L'évolution des actions chinoises reste très corrélée aux décisions de la Banque populaire de Chine (PBoC) et aux chiffres de l'inflation. Le marché surveille l'indice des prix à la consommation (CPI) pour évaluer la vitalité de la demande intérieure.