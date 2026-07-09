Tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine saison des résultats⏰

La saison des résultats du deuxième trimestre devrait offrir à l’Europe un nouveau trimestre de solide croissance des bénéfices, mais la réalité est fortement faussée par le secteur de l’énergie. Aux États-Unis, les attentes sont encore plus élevées : les analystes prévoient une nouvelle hausse des bénéfices de plus de 20 % pour l’indice S&P 500, tirée principalement par les secteurs de la technologie et de l’énergie.

Cependant, les premières fissures apparaissent dans le discours sur un boom sans fin de l’IA, ce qui pourrait modifier l’équilibre des forces entre les marchés américains et européens.

Principales prévisions pour la saison des résultats du deuxième trimestre

En Europe, les bénéfices devraient progresser d’environ 12 % en glissement annuel , mais hors secteur de l’énergie, ce chiffre n’est que d’ environ 3 % en glissement annuel .

, mais hors secteur de l’énergie, ce chiffre n’est que d’ . Le secteur de l’énergie en Europe joue désormais un rôle similaire à celui de la technologie aux États-Unis : c’est le secteur qui « tire » la saison des résultats.

: c’est le secteur qui « tire » la saison des résultats. Aux États-Unis, l’indice S&P 500 devrait afficher une croissance des bénéfices d’environ 23 % en glissement annuel, ce qui marquerait le deuxième trimestre consécutif avec une croissance supérieure à 20 %.

en glissement annuel, ce qui marquerait le deuxième trimestre consécutif avec une croissance supérieure à 20 %. La technologie et l’énergie aux États-Unis sont les principaux moteurs de la croissance, mais les inquiétudes grandissent quant à la pérennité du boom des investissements dans l’IA.

aux États-Unis sont les principaux moteurs de la croissance, mais les inquiétudes grandissent quant à la pérennité du boom des investissements dans l’IA. Les indices américains ont connu un deuxième trimestre très solide, tandis que certains marchés européens – notamment en Europe du Sud – commencent à rattraper leur retard.

Si les résultats du deuxième trimestre des entreprises technologiques américaines et leurs prévisions pour les trimestres à venir s’avèrent décevants, l’Europe pourrait conserver son avantage relatif au cours des prochains mois.

Europe : le secteur de l’énergie tire la croissance des bénéfices

Au deuxième trimestre, les entreprises européennes devraient enregistrer une nouvelle hausse solide de leurs bénéfices – les prévisions consensuelles tablent sur une croissance d’environ 12 % en glissement annuel, confirmant la poursuite de la reprise après plusieurs années de faiblesse. Dans le même temps, cette progression est largement tirée par une poignée de grandes entreprises pétrolières et gazières, dont les bénéfices devraient grimper de pas moins de environ 84 % en glissement annuel, dominant clairement le tableau global du marché.

Si l’on exclut le secteur de l’énergie, le taux de croissance des bénéfices en Europe tombe à environ 3 % en glissement annuel, ce qui montre à quel point les sources d’amélioration sont concentrées. Concrètement, cela signifie que le marché européen dans son ensemble évolue toujours dans un contexte de croissance modérée, tandis que les chiffres spectaculaires concernent principalement les secteurs bénéficiant de la situation géopolitique et de la flambée antérieure des prix des matières premières.

Le secteur de l’énergie, véritable « technologie européenne » – et ses limites

Au cours de cette saison des résultats, le secteur de l’énergie en Europe joue le même rôle que le secteur technologique aux États-Unis : il sera le principal moteur de la croissance des bénéfices globaux. Outre le secteur de l’énergie, les secteurs de la chimie, de l’industrie et de la banque pourraient également afficher de bonnes performances, bénéficiant à la fois d’une amélioration du cycle économique et de marges d’intérêt plus élevées.

Les secteurs orientés vers la consommation restent le point faible de l’économie européenne – en particulier le secteur automobile et celui des biens de consommation discrétionnaires, où les pressions sur les coûts, les taux d’intérêt élevés et le ralentissement de la demande limitent le potentiel de croissance des bénéfices. C’est là que la faiblesse relative de l’Europe pourrait être la plus évidente par rapport au marché américain.

Combien de temps le secteur de l’énergie soutiendra-t-il la saison des résultats en Europe ?

La question clé pour les investisseurs est la suivante : l’essor actuel des bénéfices dans le secteur de l’énergie est-il durable et dans quelle mesure peut-il continuer à soutenir les indices européens ? Les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières restent très sensibles à la situation au Moyen-Orient et aux fluctuations des cours du pétrole, et les récentes baisses de plus de 10 % du prix du Brent rappellent à quel point la situation peut évoluer rapidement.

Tant que les entreprises n’auront pas publié leurs rapports, y compris leurs nouvelles prévisions pour les trimestres à venir, les perspectives concernant les bénéfices européens – et, plus largement, celles du marché dans son ensemble – resteront ambiguës et fortement tributaires des scénarios. Pour les investisseurs, cela signifie qu’ils doivent suivre de près non seulement les résultats eux-mêmes, mais surtout le ton des commentaires de la direction et les indications fournies pour les mois à venir.

États-Unis : des attentes exceptionnellement optimistes à l’approche de la saison des résultats du deuxième trimestre

De l’autre côté de l’Atlantique, la saison des résultats du deuxième trimestre s’ouvre dans un climat d’optimisme exceptionnellement élevé. Les analystes s’attendent à ce que les entreprises de l’indice S&P 500 affichent une croissance de leurs bénéfices d’environ 23 % en glissement annuel, ce qui marquerait le deuxième trimestre consécutif avec une croissance supérieure à 20 %. Ces attentes élevées résultent en grande partie d’une série d’annonces positives émanant des entreprises elles-mêmes.

Selon les données de FactSet, le nombre de sociétés du S&P 500 ayant publié des prévisions de résultats positives pour le deuxième trimestre s’élève à 111, soit environ le double de la moyenne des cinq et dix dernières années. Cela suggère que la vague d’optimisme actuelle trouve son origine dans des tendances économiques réelles, plutôt que dans le seul discours du marché. Il convient de garder à l’esprit le risque que « les attentes soient trop élevées » : plus la barre est placée haut, plus il est facile d’être déçu, même avec des résultats objectivement bons.

Les États-Unis, « victimes de leur propre succès »

Au cours des sept derniers trimestres, l’indice S&P 500 a systématiquement dépassé les prévisions de bénéfices consensuelles, tandis que sa valeur a progressé de plus de 45 % au total. Cette série de succès a habitué le marché à ce que les résultats dépassent systématiquement les prévisions, ce qui, d’une part, a soutenu les valorisations, mais, d’autre part, a placé la barre beaucoup plus haut pour l’avenir.

Si les résultats du deuxième trimestre de cette saison affichent ne serait-ce qu’un léger ralentissement, et si les entreprises ne parviennent pas à atteindre leurs taux de croissance prévus ou révisent leurs prévisions à la baisse, la réaction des investisseurs pourrait se révéler nettement plus nerveuse qu’au cours des trimestres précédents. Cela vaut en particulier pour les entreprises de croissance du secteur de la technologie et de l’IA, où une partie du scénario positif est déjà largement intégrée dans les cours.

Technologie et énergie : les vedettes de la saison des résultats aux États-Unis

Aux États-Unis, comme en Europe, l’un des principaux bénéficiaires de ces derniers mois a été le secteur de l’énergie, qui a enregistré la plus forte hausse des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre – atteignant jusqu’à environ 60 % en glissement annuel. Cela résulte en grande partie des tensions géopolitiques et des hausses antérieures des prix des matières premières, bien qu’il s’agisse, par nature, d’un facteur cyclique plutôt que structurel.

Parallèlement, les entreprises technologiques américaines, en particulier celles engagées dans des investissements en intelligence artificielle, devraient contribuer de manière très significative à la croissance des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre. Une nette amélioration des résultats est attendue dans les secteurs du cloud, des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA, même si les valorisations de certains leaders du marché ont déjà été ajustées.

L’IA sous la loupe : Samsung, Meta, Nvidia et la hausse des coûts

Les résultats trimestriels de Samsung Electronics sont devenus l’un des symboles de l’essor actuel : l’entreprise a annoncé une multiplication par 19 environ de son résultat d’exploitation en glissement annuel, portée par une demande record de mémoire pour serveurs d’IA. Paradoxalement, le cours de l’action a chuté en réaction à cette annonce, les investisseurs commençant à s’interroger sur la viabilité d’une telle croissance et sur la possibilité d’un ralentissement des investissements dans les infrastructures d’IA.

Dans le même temps, Meta a commencé à développer une activité reposant sur la location de la puissance de calcul IA excédentaire, ce que le marché pourrait interpréter comme un signe que ses investissements dans les GPU et les infrastructures réalisés jusqu’à présent ont peut-être été légèrement « en avance sur la demande ». À cela s’ajoutent des informations faisant état d’une hausse des coûts des projets d’infrastructures d’IA : Nvidia estime le coût de sa première « usine d’IA », d’une capacité d’environ un gigawatt, à environ 100 milliards de dollars, tandis qu’Apple a annoncé des hausses de prix pour certains produits en raison de la hausse des coûts de la mémoire.

Le secteur technologique parviendra-t-il à maintenir la croissance de ses bénéfices aux États-Unis ?

À court terme, les résultats du deuxième trimestre ne devraient pas poser de problème en soi : les fondamentaux de nombreuses entreprises technologiques restent solides, et les investissements passés dans l’IA commencent désormais à se traduire par des revenus et des marges. La question principale est de savoir ce que les entreprises annonceront concernant leurs taux de croissance futurs et leurs plans d’investissement (CAPEX) pour les infrastructures d’IA.

Si les conseils d’administration commencent à faire état d’une approche plus prudente en matière de dépenses d’investissement, le marché pourrait revoir ses prévisions pour les années à venir – en particulier dans les secteurs les plus « portés par l’engouement » pour l’IA. Pour certains investisseurs, cela pourrait entraîner une rotation des capitaux vers des secteurs ou des régions plus défensifs, notamment l’Europe.

L’Europe face aux États-Unis : différences de performance des indices au deuxième trimestre

En termes de performance des indices, les États-Unis ont connu un deuxième trimestre impressionnant : le Nasdaq a enregistré sa meilleure performance depuis plus de cinq ans, tandis que le Dow Jones a atteint de nouveaux sommets historiques. La hausse moyenne des principaux indices américains a atteint environ 14 % sur trois mois, ce qui reflète clairement l’ampleur de l’enthousiasme suscité par les résultats et l’IA.

En Europe, les principaux indices, tels que les indices français, allemands et britanniques, ont progressé à un rythme nettement plus lent – respectivement d’environ 6,8 %, 8,2 % et 3,2 % sur la même période. La situation dans le sud du continent est toutefois intéressante : les indices italien et grec ont gagné plus de 14 %, et l’indice espagnol environ 10 %, surclassant même certains indices de référence américains à cet égard.

L’Europe démarre mieux le troisième trimestre : est-ce le début d’un revirement de tendance ?

Au cours des premiers jours du troisième trimestre, les indices européens ont pris un léger avantage sur leurs homologues américains : jusqu’à présent, le mois de juillet s’est avéré plus favorable pour l’Europe, tant au niveau du marché dans son ensemble que de certains marchés périphériques. Cela pourrait indiquer que certains investisseurs commencent déjà à se positionner en prévision d’éventuelles déceptions dans le secteur technologique américain.

La capacité de l’Europe à conserver cette avance dépendra en grande partie de la façon dont seront accueillis les résultats des plus grandes entreprises technologiques américaines. Des résultats inférieurs aux attentes ou des prévisions prudentes pourraient inciter le marché à continuer de se tourner vers des marchés moins chers, moins « saturés » en matière d’IA et plus diversifiés sectoriellement – et c’est précisément ainsi que l’Europe est souvent perçue.

Que signifient les résultats du deuxième trimestre pour les investisseurs à chaque saison ?

Pour les investisseurs, la saison des résultats du deuxième trimestre est avant tout un test du discours entourant l’essor sans fin des secteurs de l’énergie et de l’IA. En Europe, l’essentiel sera d’évaluer dans quelle mesure le niveau actuel des bénéfices du secteur de l’énergie est durable, et si d’autres secteurs – l’industrie, la banque et la chimie – sont capables de prendre progressivement le relais.

Aux États-Unis, l’attention devrait se porter non seulement sur le deuxième trimestre lui-même, mais surtout sur les prévisions des entreprises technologiques pour les trimestres à venir. Si celles-ci s’avèrent plus prudentes que ne le prévoit le marché, cela pourrait déclencher une volatilité accrue – tant dans le secteur des grandes technologies que dans l’indice S&P 500 dans son ensemble. Dans un tel scénario, l’Europe, moins dépendante d’une seule mégatendance, pourrait bénéficier d’une sortie partielle de capitaux.

Mateusz Czyżkowski

Analyste des marchés financiers chez XTB