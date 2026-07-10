Les contrats à terme du Nasdaq 100 affichent un repli de 0,35% et les futures du S&P 500 reculent de 0,05% avant l'ouverture de la Bourse américaine. Les indices boursiers évaluent simultanément l'impact des nouvelles frappes au Moyen-Orient et l'arrivée de la saison des résultats trimestriels.

Géopolitique et macroéconomie sous haute tension

Escalade au Moyen-Orient et impact énergétique

Les forces armées américaines ont mené des frappes nocturnes ciblant des installations iraniennes près de Bandar Abbas. De fortes détonations ont retenti dans cette zone portuaire abritant des infrastructures militaires stratégiques. L'Iran a immédiatement riposté par des tirs de missiles visant des bases abritant des soldats américains dans les pays alliés du Golfe.

La situation sécuritaire maritime se détériore une nouvelle fois suite à la menace d'un blocus naval américain évoquée par Donald Trump. Téhéran avertit de son côté d'une fermeture imminente du détroit d'Ormuz, une artère commerciale où le trafic de navires est interrompu depuis 24 heures. Les alliés houthis du Yémen menacent parallèlement l'accès au canal de Suez via le détroit de Bab el-Mandeb.

Malgré de nouvelles ruptures d'approvisionnement redoutées, le cours du pétrole reste stable. Le baril de Brent de la mer du Nord s'échange à 76 dollars. Le WTI américain affiche un prix de 72 dollars, marquant une phase de stabilisation face aux risques d'embrasement régional.

Bourses européennes et ralentissement de l'inflation

La prudence domine sur les places boursières du Vieux Continent avant le début de la saison des résultats trimestriels. Le CAC 40 parisien affiche un repli de 0,08% en fin de matinée. Le DAX de Francfort cède 0,07%, l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,27%, et le FTSE 100 londonien est stable à 10 471 points.

Les investisseurs digèrent les nouvelles statistiques d'inflation en provenance des grandes économies de la zone euro. L'Office fédéral des statistiques allemand confirme un ralentissement continu de la hausse des prix outre-Rhin. L'indice des prix à la consommation (IPC) ressort à 2,3% sur un an en juin, contre 2,6% en mai et 2,9% en avril.

Le mouvement de désinflation s'observe également en France avec une baisse mensuelle de 0,3% des prix à la consommation en juin. L'Insee attribue le recul à une chute de 4,2% des tarifs de l'énergie sur le mois écoulé. La décrue énergétique compense la légère hausse générale de 0,1% enregistrée en mai et rassure les opérateurs de marché.

Semi-conducteurs et publications d'entreprises

Forte demande pour les puces et valeurs technologiques

Le segment des semi-conducteurs capte la majorité des flux d'investissements sur la Bourse américaine. Le fabricant sud-coréen SK Hynix réalise la plus grande introduction en bourse d'une entreprise étrangère à New York. L'entreprise lève 26,51 milliards de dollars et fixe le prix de ses 17,79 millions d'American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars l'unité.

L'administration de Washington pousse pour une relocalisation massive de la chaîne d'approvisionnement des composants électroniques. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick presse publiquement Samsung Electronics et SK Hynix d'augmenter leur capacité de production sur le sol américain. L'objectif avoué est de résorber la pénurie mondiale de puces dédiées à l'intelligence artificielle.

L'industriel Micron Technology abonde dans ce sens en dévoilant un plan d'investissement de 3 milliards de dollars aux États-Unis. Ces annonces profitent à l'ensemble des actions technologiques. Le titre ARM a notamment bondi de 9,20% à la clôture de jeudi, et l'indice de référence des puces (SOX) a progressé de 3,06% lors de la dernière séance.

Source: xStation5

Premiers résultats trimestriels et autres secteurs

La saison des trimestriels démarre avec des annonces disparates dans les secteurs de la consommation et des transports aériens. La compagnie Delta Airlines (DAL.US) maintient ses prévisions annuelles après avoir dégagé un BPA (bénéfice par action) ajusté de 1,56 dollar au deuxième trimestre. L'entreprise affiche une marge d'exploitation de 9,4% sur un chiffre d'affaires total de 17,67 milliards de dollars.

D'autres valeurs de la cote animent les échanges en pré-marché. Le groupe agroalimentaire Pepsi subit une dégradation de recommandation par Citigroup face à la faiblesse persistante de ses ventes nord-américaines. Dans le secteur de la santé, le conglomérat allemand Bayer lève 3,4 milliards de dollars auprès du fonds Apollo pour financer ses activités de contraceptifs de longue durée.

L'industrie du divertissement numérique prépare des changements de modèle économique pour retenir ses abonnés. Netflix étudie l'intégration de chaînes de télévision en direct et d'offres groupées avec des concurrents pour contrer une baisse de l'engagement utilisateur. De son côté, le fabricant d'équipements audio Sonos procède à une restructuration interne incluant le licenciement de plusieurs cadres de son équipe de conception.

❓ FAQ

Comment le cours du pétrole réagit-il aux événements au Moyen-Orient ce vendredi ? Malgré les frappes croisées entre les États-Unis et l'Iran, le cours du pétrole se stabilise. Le baril de Brent s'affiche à 76 dollars et le WTI à 72 dollars, les opérateurs évaluant avec prudence la menace d'un blocage naval du détroit d'Ormuz.

Quelles entreprises tirent la Bourse américaine à la hausse aujourd'hui ? Le secteur des semi-conducteurs reste le principal moteur de la Bourse américaine. L'introduction en bourse massive de SK Hynix et les investissements de 3 milliards de dollars de Micron Technology maintiennent un intérêt fort pour les actions américaines liées à l'intelligence artificielle.

Comment s'exposer aux indices américains face au recul de l'inflation européenne ? La baisse de l'inflation en France et en Allemagne modifie les perspectives de rendement. L'exposition aux marchés internationaux passe généralement par des paniers d'actions diversifiés ou des ETF répliquant les performances des grands indices boursiers de Wall Street.